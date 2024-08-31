Путин приедет в Монголию и там его НЕ арестуют. Почему?

Власти Монголии не собираются его арестовывать во время визита 3 сентября и доставить в Гаагу.

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Путин едет в Монголию / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Монголия ратифицировала Римский статут. В составе Международного уголовного суда есть судья из Монголии, один из 18. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. И до того Путин избегал визитов в любую страну, которая ратифицировала Римский статут.

Но власти Монголии не собираются его арестовывать во время визита 3 сентября и доставить в Гаагу.

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Это предательство? Безусловно. Потому что это прецедент.

Был ли у правительства Монголии выбор? Нет. Не было.

Если Россия захотела показательный кейс, а Китай поддержал - все, ваши опции закончились. Если вы Монголия.

Почему? Потому что Монголия, страна с мизерным населением, огромной территорией (3 млн человек на 2,5 Украины по площади), огромными природными ресурсами и почти нулевым военным потенциалом, осторожненько зажата между Китаем и Россией.

Кроме того, единственной причиной почему Монголия вообще сохранила независимость после 1949 года (обрела она независимость после Синьхайской революции) - ее буферный статус между СССР (сейчас Россией) и Китаем. Взаимное сдерживание двух великих держав гарантировало относительную независимость Монголии. После 1991 года Китай получал свое благодаря экономической экспансии. Которую довел почти до абсолюта.

Правительство Монголии с 2012 года сумело снизить зависимость от Китая с 82% до 65% внешней торговли. У России там примерно 20+%. У Китая и России также львиная доля инвестиций. Начала активизироваться торговля с Южной Кореей, Японией и так далее. Но как? Правильно, через территорию Китая и России. Россия и Монголия сотрудничают в энергетике, в инфраструктурных проектах, а Монголия, хоть и является демократией, демократия крайне зависима от двух диктатур порч.

И вот представьте: они арестовали Путина. Давление со стороны России. Давление со стороны Китая. Если Россия решит (а нет причин думать, что не решила бы) осуществить военное давление - у Монголии ноль шансов. Даже если бы у нее были партнеры, готовые поставлять оружие, это физически нет возможности сделать.

Международная политика - это об обстоятельствах и возможностях гораздо больше чем о желаниях и принципах. У Монголии нет возможности арестовать военного преступника если он президент России или глава КНР без катастрофических последствий для себя. Или даже просто важный человек в их системе управления. И когда Монголия ратифицировала Римский статут, ее политики вряд ли могли себе представить, что речь пойдет о президенте одного из двух их соседей. Которые еще и входят в Совбез ООН. И все, нет возможности силой гарантировать выполнение соглашения - нет выполнения.

Да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Но иногда выбирать тебе приходится между положением Украины и положением Монголии. Нам повезло больше. Хотя бы с географией и историческим контекстом по состоянию на 24.02.2022. У нас по большей части западной и юго - западной границы местами сложные соседи, но они вписаны в систему адекватного мира. У нас есть возможность построить логистику оружия и помощи. У нас достаточно населения (при всем демографическом аду), чтобы иметь возможность сопротивляться. И нам не надо балансировать между двумя странами, каждая из которых может легко нас поглотить.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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