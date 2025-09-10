Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизацию

Россияне начнут постепенно мобилизовать людей, чтобы решить вопрос с численностью на линии фронта.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что вполне вероятно уже этой осенью россияне могут начать новую волну мобилизации. Оценивая такие риски, стоит отметить несколько моментов.

Во-первых, "частичная" мобилизация в России, которой подлежат люди в возрасте от 18 до 50 лет, которых разделяют на категории "А" и "Б" - полностью или частично годные, была объявлена еще в сентябре 2022 года.Предпочтение отдается тем, кто имеет опыт службы, то есть находится в запасе. Юридически ничего нового здесь нет, однако фактически объявленная мобилизация почти не применялась. Кремль делал ставку на контрактников, заключенных, вагнеровцев, а также рекрутинг в депрессивных регионах, где заманивали льготами на покрытие долгов или другими социальными бонусами.Это позволяло избегать массового недовольства внутри России, ведь гибель контрактников общество РФ воспринимает менее болезненно: мол, человек сам подписал соглашение, получил большие деньги и добровольно пошел воевать.

Однако сейчас России не хватает ресурсов. По разным оценкам, за первое полугодие 2025 года РФ мобилизовала около 150 тысяч человек, но если поделить эту цифру, то получается примерно 25 тысяч в месяц. Это даже меньше, чем во второй половине 2024 года (30-35 тысяч). То есть существенного прироста нет. В то же время украинские Вооруженные силы наносят россиянам ежемесячно примерно такие же потери. Действительно, в течение последних двух недель общая цифра несколько уменьшилась (менее тысячи в сутки), но это не означает уменьшение боестолкновений или того, что ВСУ стали хуже воевать. Просто боевое столкновение может состоять всего из трех человек в штурмовой группе с российской стороны, а может и тридцати трех, но в обоих случаях в сводках Генштаба ВСУ это все равно считается боевым столкновением.

Но армии РФ все равно не хватает людей. Тем более, Кремль анонсировал "мощное наступление" осенью 2025 года и сосредотачивает силы на трех основных направлениях: Купянском, Покровском и Запорожском. Общая численность российских войск на оккупированных территориях Украины держится на уровне примерно 700 тысяч человек. Для подготовки наступления россияне вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта, в частности с Сумского направления и проводить ротацию (но не равноценную - сколько сняли, столько и пополнили) на Херсонщине.

Если им приходится готовить мощные наступательные действия за счет перегруппировки войск, это опасно: на Покровском направлении сил становится больше, но на других - меньше. Это создает окно возможностей и для ВСУ. Никто не запрещает нам активно обороняться, наносить контрудары или даже проводить контрнаступательные действия. Мы это хорошо умеем, и обычно это становится неожиданностью для врага. Вспомните Харьковскую и Херсонскую операции, не говоря уже о Курской. Поэтому вполне вероятно, что россияне начнут активнее привлекать людей, ведь количество желающих подписать контракт у них постепенно уменьшается. Точную цифру назвать трудно - думаю, никто ее не знает наверняка.

В конце прошлого и в начале этого года существовало предположение, что Трамп может прийти к власти, договориться с Путиным, и война быстро завершится. Это создавало представление, что контрактная служба будет относительно безопасной. Тем более, что россияне сразу получают значительные "подъемные" - 20, 25, а иногда и 30 тысяч долларов, плюс заработную плату в процессе службы. Для многих в России это большие деньги, которые выглядели привлекательной перспективой.

Однако сейчас, когда на фронте нет ощутимых успехов, существенных продвижений нет, а война, очевидно, затягивается по крайней мере на следующий год (для этого есть все признаки, особенно учитывая позицию россиян на дипломатических переговорах), количество желающих заключать контракты уменьшается. Люди понимают: подписание контракта может означать, что они не доживут до завершения войны, а поменяют себя на "Ладу" для семьи. Поэтому ситуация понятна, и здесь с господином Будановым трудно не согласиться.

Скорее всего, они начнут постепенно мобилизовать людей, чтобы решить вопрос с численностью на линии фронта. Делать это будут очень осторожно, прежде всего в небольших городах и отдаленных регионах, чтобы избежать протестных движений в крупных городах вроде Москвы или Санкт-Петербурга. Мы же помним, что во время чеченских войн была создана общественная организация "Комитет солдатских матерей России", которая влияла на общественное мнение. А для Путина это опасный фактор.

Именно поэтому можно прогнозировать, что массовой мобилизации в ближайшее время не будет. Вероятно, речь будет идти о наращивании ежемесячного призыва до 50-60 тысяч, о чем уже говорил Путин, тогда как сейчас реально удается привлекать 25-30 тысяч. Этого количества, по мнению российского руководства, пока достаточно, но как будет дальше, будет зависеть от ситуации на фронте.

Что касается российских срочников, то их непосредственно на фронт сразу не будут отправлять. Однако срочников могут заставлять быстро подписывать контракты. В российской армии это несложно: человека можно поставить в такие условия, что отказаться практически невозможно. Однако и такие новобранцы все равно потребуют месяц-полтора или даже больше на подготовку, поэтому в ближайшее время существенного увеличения численности российских войск ждать не стоит.

Россияне уже пытаются оправдать провал своей летней операции, о чем прямо говорили наши международные партнеры. В частности, это отмечала Урсула фон дер Ляйен и другие представители ЕС. В ответ россияне начали заявлять, что якобы летние действия были лишь "репетицией", а настоящие удары планируются осенью. Впрочем, в РФ уже готовятся оправдываться и за сентябрь-октябрь, убеждая, что главная ставка делается на зимнюю кампанию. Мол, у них есть "исторический опыт" ведения боев в зимнее время и именно зимой они "покажут силу" и одержат победу.

Однако факты свидетельствуют о другом: их силы и средства остаются на том же уровне, что и в начале лета. Если за все лето они не смогли захватить или окружить Покровск и не достигли существенных результатов на других направлениях, то на чем основываются их заявления об успехах осенью или зимой?

Реальность в том, что численность личного состава не увеличилась, техники не стало больше. Все осталось тем же самым. Поэтому заявления о "решающих победах" выглядят не более, чем пропагандистский пафос. Россияне традиционно пытаются напугать всех своим якобы "могуществом", и, к сожалению, иногда в это верят даже в нашей стране.

Алексей Гетьман, военный эксперт, майор ВСУ,специально для Главреда

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

