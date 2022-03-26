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Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадут

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

26 марта 2022, 08:57

Путин вскоре может обнаружить в Украине такие системы вооружения, которые закопают остатки его армии в украинский чернозём глубоко и быстро.

Путину доступен только один сценарий развития ситуации в Украине – очень плохой
Украина для Путина и российской армии – всего лишь разогрев перед основным концертом / Фото Reuters

Если бы вы были на месте Путина, то как бы вы предпочли подойти к моменту решающей схватки с цивилизованным миром: с расхераченной в хлам армией и ядерными головками или с более-менее целой армией и ядрёными головками?

Правильно, думаю, первый вариант предпочтительней.

Потому спрыгнуть с "украинского кола" бункерному просто не дадут. Его сухопутные войска будут нашими руками и дальше долго, упорно и вдумчиво разбивать в хлам. Тем более, что сам Путин существенно усугубляет для себя ситуацию, задвигая Украине явно абсолютно дебильные и невыполнимые требования, а также разного рода ультиматумы. Я понимаю, почему он это делает, хотя, наверняка, вполне догадывается, что тем самым он активно ухудшает собственное положение. Но тут, как в знаменитой басне – попал в колесо, хочешь или не хочешь, а беги. Про красавицу в этом контексте я даже не вспоминаю…

Кто-то убедил этого кретина в том, что он может добиться всего, чего пожелает, одним мощным "сталинским" натиском. Вплоть до капитуляции Запада путём атомного шантажа или реального обмена ядрёными зуботычинами.

Да, вполне возможно, "умереть он не боится". Но это никак и никоим образом не повлияет на дальнейшую судьбу его "горячо обожаемого Мордора". Более того, Путин даже не догадывается, что именно такого запредельного дебилизма от него и ждут, ибо это весьма ускорит и упростит "решение проблемы".

Ко всему прочему, этому кремленоидному шизику никто даже не удосужился объяснить, что Украина – это, на самом деле, всего лишь разогрев перед основным концертом. Да, в момент очешуительного вляпывания в совсем необязательное дерьмо, то есть утром 24 февраля, у Путина ещё был шанс спрыгнуть как со Сценария №1, так и со Сценария №2. Тем более, его подталкивал к этому тот факт, что уже в первую неделю войны стало понятно, что никакого "кина не будет".

Для этого было необходимо в первом же занятом посёлке провернуть трюк с украинским аналогом "товарища Куусинена". Потом быстро свалить домой, объявив о своей несомненной победе в виде создания какого-нибудь "Фронта освобождения Новороссии от Малороссии" (ну или наоборот), после чего радостно и с чувством выполненного долга, забыть обо всем этом навсегда и продолжать коррумпировать политиков Запада. Судя по всему, эта тема в Кремле таки прорабатывалась, и именно этим объяснялись визиты Януковича в Минск.

Но Путину захотелось погорячее, и он попер, решив, что его шойгонутое войско-тувинское вполне сможет переломить ситуацию. Ага, переломило, только не в ту сторону.

Что ж, тогда Сценарий №2, то есть будет "по ОЧЕНЬ плохому".

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Купился Путин на простую и незатейливую "разводку" с закрытием неба и притворным испугом "западных сцыкунов" по теме "лишь бы не было войны", тем более ядерной. Все это он принял за чистую монету.

Я думаю, дедуля Байден приезжал в Польшу, чтобы объявить о новом крестовом походе против "выродка рода человеческого". Но самое интересное будет после визита. Бункерный через некое непродолжительное время совершенно внезапно вполне может обнаружить в Украине такие системы вооружения, которые помогут закопать остатки его сухопутной армии в украинский чернозём весьма глубоко, основательно и очень быстро.

Более того, если он попытается эти самые остатки сохранить через "переговоры с позиции силы", расчехлив ядерное оружие, то, в свою очередь, позиция Запада так же внезапно может стать весьма жесткой. Вплоть до недвусмысленного обещания Путину приступить к разделу его нынешних подотчётных обширных угодий сразу же после обмена ядерными ударами. И по трезвому разумению сделать на практике это Западу будет не особо трудно, так как после ядерной стычки у него будет армия, а у бункерного лишь ошмётки таковой.

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Кстати, именно этого момента с трепетом нынче ждёт товарищ Си, всячески подстрекая этих длинноносых к зарубе между собой.

Это все я к тому, что применение или не применение ядерного оружия в нынешнем контексте мировой геополитики для Кремля, на самом деле, напрочь лишено смысла. Ибо этим он не только не остановит Сценарий №2 (переформатирования РФ силой), но и значительно его ускорит, облегчив процесс для "врачевателей", собственноручно вколов себе лошадиную дозу наркоза.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Константин Машовец
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