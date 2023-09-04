Путин при детях сделал очень странное умозаключение

Режьте меня на куски, но как из наказа "бить гадов" можно сделать вывод о непобедимости русского народа - я не понимаю.

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Путин выступил со странным заявлением перед школьниками / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео Telegram

Путин сделал очень странное умозаключение: "Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся".

Режьте меня на куски, но как из наказа "бить гадов" можно сделать вывод о непобедимости русского народа - я не понимаю. И особенно непонятно почему из непобедимости почти восьмидесятилетней давности вытекает непобедимость сегодняшних русских.

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Есть масса народов (и русские в их числе) которые то выигрывали войны, то проигрывали. И выигрыш одной войны никогда не был гарантией от проигрыша следующей.

К тому же путинский дед наверняка знал о существовании фронтовой цензуры, СМЕРШа и прочих прелестей сталинской армии и поэтому писал эти лозунги вовсе не от распирающего его осознания русской "непобедимости", а потому, что прекрасно понимал кто их будет читать еще до того, как они попадут в руки его сына.

(Я, кстати, легко себе представляю какого-нибудь немецко-фашистского отца, который писал сыну на фронт письма с призывам "бить русских унтерменшей". Но никакой "непобедимости" из этого не вытекло… )

Как вообще из расхожих наказов и лозунгов Путин делает вывод о "непобедимости русского народа" так и осталось для меня загадкой. И я тихо подозреваю, что не только для меня, но и для школьников, которые его слушали.

Наверняка дети, слушая старика, сделали вывод, что патриотизм это скучное бахвальство и восхваление самих себя. Без аргументов, без логики и в полном отрыве от реальности. И что дедушка не вполне здоров и находится в плену каких-то фантазий и мифов о непобедимых чудо-богатырях, которые видят свое предназначение лишь в том, чтобы поскорее сложить голову за Путина, который является синонимом России.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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