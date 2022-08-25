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Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

25 августа 2022, 09:41

Путин устраивает истерики от бессилия на День Независимости Украины. Самый важный день для него в году.

Путин
Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена / Фото Reuters

Не твоя, вот ты и бесишься.

189 воздушных тревог. Рекорд. Так Путин поздравил нас с Днем Независимости. Россияне неделями накапливали ракеты чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чем время с тревогами.

Был ли в этом военный смысл? Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

Путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильное решение. Избавившись от этого неадеквата.

Путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на Крещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

Путин снова показал причины войны. Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

Путин кричал про НАТО, которое ползет к границам России. Но финны и шведы вступили в НАТО, и Путин смог ответить только черным пиаром на финскую премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть. Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но Путин уже проиграл.

И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на День Независимости Украины. Самый важный день для него в году.

И самый важный день для нас. Теперь самый важный.

война в Украине Владимир Путин День Независимости Украины Сергей Фурса
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