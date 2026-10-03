Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенко

Аналитик объясняет, почему уверенность Путина на Валдае в этом году напомнила 2021 год и почему Украине пора изменить черно-белую дипломатическую оптику.

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Путин и война / скриншот

Выступление Путина на "Валдайском форуме" стало самым агрессивным и самоуверенным за последние годы - аналитик Вадим Денисенко сравнивает его с риторикой 2021 года. Он объясняет, почему встреча Трампа и Си, высокие цены на нефть и преимущество России в реактивных дронах дали Кремлю временной запас как минимум в два месяца, и почему Путин искренне верит, что побеждает в "битве добра и зла" с НАТО и ЕС. Публикуем его анализ.

Валдай-2026. Эйфория от шкуры ещё не убитого медведя Во время своего выступления Путин излучал агрессию и уверенность. Последний раз он был таким, наверное, в 2021 году видео дня

1. Суть речи Путина очень проста: Украина должна сдаться, Европа должна договариваться с РФ, чтобы не было большой войны. По сути, ничего нового мы не услышали, а квинтэссенция выступления сводится к тезисам о том, что:

- Россия будет продолжать войну, пока это будет нужно Путину;

- все считают, что через полтора года Россия захватит Донбасс, так зачем его защищать;

- если кто-то захочет захватить Россию, то последует ядерный удар (спойлер - не последует);

- давайте договариваться, и большой войны не будет;

2. Кардинальные изменения в поведении Путина обусловлены несколькими факторами:

- встреча Трампа и Си показала, что никакого внешнего давления на Путина в ближайшие месяцы не будет. А значит, у него есть время;

- высокая цена на нефть из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке делает российскую нефть практически безальтернативной на фоне требований Трампа прекратить удары по НПЗ;

- полное превосходство в вопросе реактивных беспилотников и возможность наносить удары по украинскому тылу; и у Путина есть временной запас в два месяца, как минимум;

- изменение стратегии Германии, которая приняла решение о возобновлении прямой коммуникации с РФ (при полной поддержке Украины). Но при этом Путин делает ставку на то, что выборы во Франции и гипотетические выборы в Германии разрушат финансовую коалицию;

- как бы странно это ни звучало, но выборы придали уверенности Путину.

3. Путин обладает очень сильным эсхатологическим мышлением и следующие полгода рассматривает как своего рода битву "добра и зла", в которой он победит всех и достигнет главной цели своей жизни - развала НАТО и ЕС. Этого не произойдет. Но он в это верит, и это важный психологический аспект для понимания того, как будет дальше развиваться ситуация.

4. Первая реакция западных СМИ вполне предсказуема: в США писали о ядерных угрозах, в ЕС - о том, что пока Путин не говорил о большой войне. Но, к сожалению, никто не пишет о необходимости остановить Путина.

5. Стоит отдельно обратить внимание на "евразийскую харию" многообразия и многополярности, о которой в очередной раз заявил Путин. Это едва ли не единственная международная инициатива РФ, к которой якобы должны присоединиться Беларусь, Казахстан, Вьетнам, Кыргызстан, Таджикистан, Мьянма, Иран и Лаос. Пока это всего лишь декларация, но, позиционируя себя как третий полюс мира, Путину нужно показать, кто же входит в его полюс. У этой инициативы пока нет никаких шансов на реальное воплощение, но Путину крайне важно об этом говорить, чтобы надуть щеки.

6. В начале 2025 года мы переживали нечто подобное, когда Путин поверил в летнее наступление. Сейчас, конечно, ситуация немного иная, но в целом говорить, что он уже всех победил и все, включая европейцев, сдались, - неправильно. Наша главная проблема заключается в том, что мы строим нашу дипломатию исключительно в чёрно-белых тонах. Пришло время совсем по-другому взглянуть на этот мир.

7. Когда-то о министре иностранных дел СССР Громыко ходила легенда, что перед каждым важным решением он закрывался в кабинете, садился перед огромной картой мира, которая висела у него в кабинете, и долго её рассматривал. Тем, кто отвечает за нашу дипломатию, я настоятельно рекомендую: сядьте у карты мира и попробуйте её проанализировать. Выходов гораздо больше, чем упорствовать в том, что уже не работает.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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