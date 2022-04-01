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Путин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствием

Максим Яли

эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

1 апреля 2022, 09:11

Россия теряет в Украине слишком много людей – российские бабы так быстро не рожают. Ликвидные резервы заканчиваются. Это одна из причин, почему РФ нужна пауза.

Путин попал в ловушку США
Расстрелять все "Калибры" и "Кинжалы " в Украине Россия может, а вот сделать новые без иностранных комплектующих – нет

После провала российского блицкрига война перешла в позиционную борьбу. И сейчас, в принципе, обе стороны заинтересованы в передышке, т.е. перемирии.

Путин, Шойгу и Герасимов недооценили потенциал сопротивления ВСУ и украинского народа в целом. Войска РФ растянуты и понесли серьёзные потери, существенно превышающие запланированные.

Сохранять информационный вакуум в России становится сложнее с каждым днём. Готовить общественное сознание к реальным потерям никто не спешил. Но информация о реальных многотысячных потерях все равно постепенно становится все более доступной.

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Путин и его окружение не могут не понимать, что они попали в ловушку своего главного геополитического противника – США, которому выгодно затягивание конфликта и планомерное увеличение санкционного давления на РФ. Ведь это отбрасывает Россию в технологическом плане все дальше и лишает перспектив не то что развития, но даже восстановления. В первую очередь, в военной сфере. Расстрелять все "Калибры" и "Кинжалы " в Украине можно, а вот сделать новые без иностранных комплектующих – нет.

А импортозамещение, которое в целом с треском провалилось из-за немыслимой коррупции, также требует много времени.

К тому же, ЕС как главный рынок сбыта энергоресурсов РФ уже предпринимает шаги по сокращению своей зависимости от Кремля. Чем раньше удастся остановить полномасштабные военные действия, тем большую часть рынка можно сохранить в перспективе. И доля российского газа будет компенсироваться в основном американским. Т.е. зарабатывать будут компании главного противника – США.

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При этом Штаты продолжают увеличивать и свое военное присутствие в ЕС, и увеличивать группировку у российских границ. Чем дольше будут идти активные боевые действия, тем больше будет расти это присутствие.

Китай не сможет полностью абсорбировать весь объем нефти и газа, продаваемый в ЕС. Даже если Кремль предложит очень хороший дисконт.

Чем больше станет известно о преступлениях оккупационных войск РФ против человечности в Мариуполе, Чернигове, Харькове, Ахтырке, Буче, Ирпене и других украинских городах, тем больше частного иностранного бизнеса уйдёт из России. Потому как репутационные потери для мультинациональных корпораций могут быть гораздо больше, чем финансовые от потери российского рынка. В этом плане крайне важны успешные кейсы с обструкцией западных компаний, которые не желают покидать Россию и продолжают спонсировать государство-террорист.

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Ещё один довод, почему перемирие возможно в ближайшие месяц-два.

В 2014-ом, в наиболее благополучный момент для разгрома ВСУ, Путин остановил наступление. Угроза полномасштабных санкций после сбитого малазийского Боинга подействовала.

Для остановки войны также крайне важно сделать возможные издержки выше возможных выигрышей. А для этого санкций от Запада недостаточно. Неликвидной войну для возможных новых полчищ оккупантов РФ могут стать только высочайшие риски умереть в Украине за возможность помародерствовать и заработать.

А этим уже более месяца успешно занимается ВСУ.

По моим предварительным оценкам, для руководства РФ "болевой порог" потерь в живой силе находится в районе 25-30 тысяч.

Бабы так быстро не рожают. А ликвидные резервы заканчиваются.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета

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