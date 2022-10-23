Путин понял, что война ему не по средствам

Путинская тактика почти всегда одна и та же, говорит Альфред Кох / Фото Reuters

На фронте особых изменений нет. Война зависла в некой точке равновесия и каждая из сторон накапливает силы. Когда война опять перейдет в активную фазу - никто не знает. Но мне кажется, что если кто-то и будет атаковать - то это ВСУ.

Почему я так думаю? Сейчас попытаюсь объяснить. Мне кажется, что Путин понял, что война с такой интенсивностью, с которой он ее вел последние восемь месяцев, ему не по средствам. Если он ее продолжит в том же духе, то экономическая, а за ней и политическая катастрофы в России - это вполне уже видимая перспектива.

К тому же, он, в сущности достиг какого-то "разумного минимума" того, что он хотел, и дальнейшее продвижение не будет стоить тех жертв, которые будут за него уплачены. Он захватил почти всю Луганскую область, значительную часть Донецкой, имеет широкий сухопутный коридор в Крым и полностью контролирует канал, по которому идет туда вода.

Его присоединение всех четырех украинских областей полностью - это просто занятие переговорной позиции, чтобы было что сдавать, если удасться заставить Зеленского с ним договариваться. Неконтролируемые его войсками части этих областей - это то, что он предполагает разменять на мир, или на перемирие, прекращение огня, введение миротворческих сил в зону конфликта и на любую договоренность, которая переведет эту войну в конфликт низкой интенсивности.

Все его атаки гражданской инфраструктуры украинских городов - это т.н. "принуждение к миру", то есть повышение платы для Украины за ее желание продолжить войну за освобождение своих граждан и своей территории.

Он не хочет прочного мира потому, что он понимает, что такой мир невозможен в тех границах, которые он контролирует сегодня. Он понимает, что Запад никогда не признает его аннексию украинской территории хоть целиком, хоть частично. А значит не снимет санкции.

Он также понимает, что прочный мир потребует от него таких уступок, которые внутри России будут считаться поражением, и неизбежно приведет к серьезным политическим рискам для него. И война, которую он хотел сделать своим триумфом в преддверии 2024 года, обернется для него катастрофой.

Таким образом, Путин хочет "ни мира, ни войны". То есть вести войну такой интенсивности, которую российская экономика и народ могли бы вести бесконечно долго. Для этого ему нужно хотя бы временное перемирие, а потом опять какие-то локальные стычки, потом - какая-то следующая стадия затухания, потом опять вспышка, какие-то спорадические атаки, обстрелы, бои местного значения, потом снова переговоры и перемирие и т.д.

Путинская тактика почти всегда одна и та же: удар, и затихнуть, подождать, когда страсти улягутся и общество привыкнет к новой ситуации, которая сложилась после его удара. Как только он почувствует, что люди смирились или хотя бы привыкли к последствиям его удара, следует следующий удар. И так до бесконечности. Эта его модель экспансии как внутри России, так и вовне, служила ему верой и правдой все эти двадцать с лишним лет, что он находится у власти.

Он аннексировал Крым и устроил войну в Донбассе. И тут же согласился прекратить огонь. Прошло восемь лет. Мир как-то привык к новой реальности. Не то, чтобы его завоевания признали, но и активно им противиться никто (включая Украину) не собирался. Тогда он нанес следующий удар - напал на Украину. Теперь он опять хочет добиться перемирия, чтобы и он сам и остальной мир переварили эти его приобретения.

Таким образом, никакие новые атаки со стороны России не вписываются в эту тактику постепенного снижения интенсивности конфликта. Путин укрепляет нынешнюю линию фронта и проводит мобилизацию для того, чтобы было кому ее оборонять. Атакующий потенциал армии, состоящей из мобилизованных, да еще и на Т-62 - очевидно невысок. А вот годами сидеть в окопах и отбивать атаки ВСУ - это вполне реальная для нее задача.

Чтобы сломать этот его сценарий, ВСУ должны навязывать ему активную войну. Такую войну, которую он уже вести не может. Я понимаю, что ВСУ и Украина в целом тоже уже на грани своих возможностей. Но разве у Украины есть еще какой-то другой выход, кроме как превзойти врага в силе духа и в решимости победить? Не дайте ему перевести дыхание. Земля должна гореть под ногами оккупантов!

Ведь наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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