"Путин" подписал смертный приговор РФ

Приговор РФ от "путина" состоит из трёх актов – смены ядерной доктрины 19 ноября, пуска межконтинентальной баллистики 21 ноября по Днепру и пресс-конференции о нём 22 ноября.

https://opinions.glavred.info/putin-podpisal-smertnyy-prigovor-rf-10617089.html Ссылка скопирована

Владимир Путин / скриншот

В совокупности это вызов, на который нельзя не ответить, но даже глубинный христианин Орбан не захотел подставлять другую щёку под бьющую рука, а захотел ПВО.

Кремлёвцы вполне осознавали, что делают, когда устраивали всё это.

Изменением доктрины они сами себе разрешили применять ядерное оружие в любой точке планеты. Подразумевают Украину, о чём и сказал песков, привычно договаривая за "путина". Пуск по Днепру ракеты без боеголовок был демонстрацией – в следующий раз навесим на неё ядерку. На пресс-конференции, оформленной как совещание "путина" с начальством из ВПК, сценаристы заявили – у нас таких ракет много, и мы в них постоянно что-то докручиваем. Докручиваем так часто, что сами забыли, какая из них "Кедр", какая "Орешник", а какая "Тополь". В общем, вам за нами не угнаться. Мы меняем названия их раз в квартал, имитируя гонку технологий на месте. Чаще нельзя, никто не поверит, и сами окончательно запутаемся.

видео дня

Кремлёвские сценаристы закончили прокручивать весь этот фарш в пятницу и ушли на выходные, довольные собой. Пусть теперь у НАТО и других болит голова. На радостях от проделанной большой работы разрешили даже медведеву бухнуть с Машей из МИДа, а не на условных троих – с зеркалом и айфоном.

Шоу получилось так себе. Кремлёвским сценаристам категорично не хватает Пелевина. Он бы закрутил сюжет. А так совещание "путина" с ВПК напомнило о заседании ГКЧП в августе 1991 г. с объявлением военного положения и отстранения Горбачёва трясущимися руками. Начальники ВПК с таким тоскливым видом зачитывали с листочков тексты как они готовятся начать ядерную войну, что на их мордах ясно читалось, как нас это всё уже задолбало.

Актёр, изображавший "путина", пытался их ободрять и всё время твердил, что всех наградит, включая трудовые коллективы. Особенно того работягу, который покрасил ракету так, что никто не мог понять какая у неё теперь маркировка – "Тополь", "Кедр" или это уже нечто новое. Актёр старался – активно шевелил кожей лица и дежурно улыбался всякий раз, когда говорил, какие мы все молодцы и будут награждения. Эти улыбки были как запись смеха за кадром в скучных юморинах. На съездах КПСС в таких случаях все хлопали в ладоши, но аплодисменты боссов ВПК по случаю ядерной войны и возгласы "Мы все умрём, какая радость!", не понял бы даже Пелевин.

В итоге прелюдия к ядерной или третьей мировой войне получалась на три бала по шкале из десяти баллов.

Но НАТО и другие не могли оставить это шоу без внимания, даже если русские играли роли из рук вон плохо. Во-первых, по Днепру прилетела вполне реальная болванка, хотя и не взорвалась, но шума наделала. Во-вторых, все давно ждут, когда русские изобразят что-то такое. В результате НАТО и другие тоже стали собираться с мыслями.

Первой отреагировала администрация Байдена и наложила санкции на Газпромбанк. Первыми их ощутили русотуристы в Турции и ОАЭ, когда банкоматы стали им отвечать – "Неизвестная карта" на попытки засунуть в них газпромовскую карту UnionPay. Под эти санкции Белого дома попало ещё полсотни российских банчков. Лондонский Сити тоже отреагировал – крупный банк HSBC прекратил принимать любые переводы, включая от физических лиц, из Беларуси и РФ. У "хороших русских" и просто агентов ФСБ теперь проблемы с получением зарплат на карту. Похоже на прелюдию к электронной банковской блокаде РФ.

Рютте, когда посмотрел в пятницу шоу "Путин" и боссы ВПК", срочно сел в самолёт и вылетел в США, чтобы в субботу обсудить это с Трампом на его ранчо во Флориде. Штаб НАТО и мировой революции временно разместился на ранчо Трампа. Рютте уже назначил на 26 ноября в Брюсселе совещание глав МИД НАТО для выработки ответа на шоу боссов ВПК с "путиным".

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро серьёзно готовится к нему и 23 ноября дал интервью Би-Би-Си, в котором сообщил, Украина может бить французскими ракетами по РФ и в Елисейском дворце не исключают отправку войск в помощь ВСУ. Формируется франко-британская инициатива. Пора звонить Макрону и просить: "Введи войска!", – и пусть у кремлёвцев тоже поболит голова.

Де-факто в этом направлении выступил и Залужный, когда в день прилёта по Днепру заявил о начале третьей мировой войны, а 23 ноября сообщил "Украинской правде" о том, что РФ может атаковать страны НАТО после 2027 г. С весны об атаке со стороны РФ около 2027 г. говорят и некоторые европейские генералы, включая министров обороны Чехии и ФРГ.

Такие заявления можно трактовать двояко – как призывы готовится к отражению и как советы нанести упредительный удар. Генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками НАТО в Европе, ставший после вторжения 2022 г. советником Залужного, не без досады заметил 22 ноября в интервью телеканалу "Франция 24", что войну можно было закончить ещё в 2023 г. изгнанием войск РФ из Украины.

Перед совещанием в Брюсселе явно активизировался пул тех, кто настроен закрыть проблему "расея", если не за 24 часа, то за 24 дня, и считает, что для этого хороши не только экономические, но и военные инструменты. В этом контексте интересно, что нью-йоркская "Таймс" переняла эстафету у лондонской "Таймс" с идеей возвращения Украине ядерного оружия как средства сдерживания агрессии РФ. Некоторые аналитики полагают, что эту мысль "Нью-Йорк таймс" могли подбросить с ранчо Трампа, где обсуждают идею признания подписи Клинтона под Будапештским договором руководством к действию, а не просто автографом. Для республиканцев такой подход естествен по ряду мотивов.

Чем конкретно закончится совещание Рютте с главами МИД стран НАТО 26 ноября сложно спрогнозировать, но голова у кремлёвцев после него будет болеть точно. Если Зеленский уже поменял риторику и сказал 23 ноября, что он с нетерпением ждёт плана Трампа, то кремлёвцам тоже предстоит что-то поменять в своём поведении и сценариях. В кремле есть адекваты, способные понять, во что они скопом вляпались с 19 по 22 ноября и попытаться растолковать это остальным.

Если даже абхазы почувствовали, надо валить из рублёвой зоны, и деликатно просят Москву напечатать им собственную валюту, то аналитики с тремя образованиями должны видеть ситуацию шире.

Деликатность абхазов выразилась в том, что они просят испытать на них новую валюту "союзного государства" РФ и Беларуси. Абхазы не могут прямо сказать, что хотят "Геть от Москвы" и падающего рубля, поэтому изображают из себя больших фанатов "союзного государства", чем лукашенко и "путин" вместе взятые. Абхазы опасаются, что будет как в 1992-1993 г., когда граждане РФ поехали с советскими рублями опустошать прилавки экс-союзных республик. В Украине тогда для защиты от них ввели купоно-карбованец, но в Абхазии не способны на такое. Поэтому просят напечатать им что-то непохожее на рубль, и неважно как это будет называться. Пусть эти деньги называются один "путин" и будет он равен ста "лукашенкам", лишь бы они не были похожи на рубли РФ и Беларуси.

У кремлёвцев после шоу с ядерной ракетой и бездонным ВПК есть три стратегических варианта действий.

Первый – в качестве "жеста доброй воли" самим вывести за 24 часа войска из Украина, выплатить какие-то репарации, выдать кого-то в Гаагу, и этим закрыть тему "сво". Второй – сделать это после долгих переговоров с перестрелками и хлопанием дверями. Третий – продолжать упорствовать и ждать, когда смертный приговор РФ приведут в исполнение. В первом случае государственное образование РФ может сохраниться, во втором – возможно сохранится, но не в нынешнем объёме, в третьем – исчезнет безвозвратно.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред