Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Путин" подписал смертный приговор РФ

Сергей Климовский
25 ноября 2024, 06:11
1166
Приговор РФ от "путина" состоит из трёх актов – смены ядерной доктрины 19 ноября, пуска межконтинентальной баллистики 21 ноября по Днепру и пресс-конференции о нём 22 ноября.
путин
Владимир Путин / скриншот

В совокупности это вызов, на который нельзя не ответить, но даже глубинный христианин Орбан не захотел подставлять другую щёку под бьющую рука, а захотел ПВО.

Кремлёвцы вполне осознавали, что делают, когда устраивали всё это.

Изменением доктрины они сами себе разрешили применять ядерное оружие в любой точке планеты. Подразумевают Украину, о чём и сказал песков, привычно договаривая за "путина". Пуск по Днепру ракеты без боеголовок был демонстрацией – в следующий раз навесим на неё ядерку. На пресс-конференции, оформленной как совещание "путина" с начальством из ВПК, сценаристы заявили – у нас таких ракет много, и мы в них постоянно что-то докручиваем. Докручиваем так часто, что сами забыли, какая из них "Кедр", какая "Орешник", а какая "Тополь". В общем, вам за нами не угнаться. Мы меняем названия их раз в квартал, имитируя гонку технологий на месте. Чаще нельзя, никто не поверит, и сами окончательно запутаемся.

видео дня

Кремлёвские сценаристы закончили прокручивать весь этот фарш в пятницу и ушли на выходные, довольные собой. Пусть теперь у НАТО и других болит голова. На радостях от проделанной большой работы разрешили даже медведеву бухнуть с Машей из МИДа, а не на условных троих – с зеркалом и айфоном.

Шоу получилось так себе. Кремлёвским сценаристам категорично не хватает Пелевина. Он бы закрутил сюжет. А так совещание "путина" с ВПК напомнило о заседании ГКЧП в августе 1991 г. с объявлением военного положения и отстранения Горбачёва трясущимися руками. Начальники ВПК с таким тоскливым видом зачитывали с листочков тексты как они готовятся начать ядерную войну, что на их мордах ясно читалось, как нас это всё уже задолбало.

Актёр, изображавший "путина", пытался их ободрять и всё время твердил, что всех наградит, включая трудовые коллективы. Особенно того работягу, который покрасил ракету так, что никто не мог понять какая у неё теперь маркировка – "Тополь", "Кедр" или это уже нечто новое. Актёр старался – активно шевелил кожей лица и дежурно улыбался всякий раз, когда говорил, какие мы все молодцы и будут награждения. Эти улыбки были как запись смеха за кадром в скучных юморинах. На съездах КПСС в таких случаях все хлопали в ладоши, но аплодисменты боссов ВПК по случаю ядерной войны и возгласы "Мы все умрём, какая радость!", не понял бы даже Пелевин.

В итоге прелюдия к ядерной или третьей мировой войне получалась на три бала по шкале из десяти баллов.

Но НАТО и другие не могли оставить это шоу без внимания, даже если русские играли роли из рук вон плохо. Во-первых, по Днепру прилетела вполне реальная болванка, хотя и не взорвалась, но шума наделала. Во-вторых, все давно ждут, когда русские изобразят что-то такое. В результате НАТО и другие тоже стали собираться с мыслями.

Первой отреагировала администрация Байдена и наложила санкции на Газпромбанк. Первыми их ощутили русотуристы в Турции и ОАЭ, когда банкоматы стали им отвечать – "Неизвестная карта" на попытки засунуть в них газпромовскую карту UnionPay. Под эти санкции Белого дома попало ещё полсотни российских банчков. Лондонский Сити тоже отреагировал – крупный банк HSBC прекратил принимать любые переводы, включая от физических лиц, из Беларуси и РФ. У "хороших русских" и просто агентов ФСБ теперь проблемы с получением зарплат на карту. Похоже на прелюдию к электронной банковской блокаде РФ.

Рютте, когда посмотрел в пятницу шоу "Путин" и боссы ВПК", срочно сел в самолёт и вылетел в США, чтобы в субботу обсудить это с Трампом на его ранчо во Флориде. Штаб НАТО и мировой революции временно разместился на ранчо Трампа. Рютте уже назначил на 26 ноября в Брюсселе совещание глав МИД НАТО для выработки ответа на шоу боссов ВПК с "путиным".

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро серьёзно готовится к нему и 23 ноября дал интервью Би-Би-Си, в котором сообщил, Украина может бить французскими ракетами по РФ и в Елисейском дворце не исключают отправку войск в помощь ВСУ. Формируется франко-британская инициатива. Пора звонить Макрону и просить: "Введи войска!", – и пусть у кремлёвцев тоже поболит голова.

Де-факто в этом направлении выступил и Залужный, когда в день прилёта по Днепру заявил о начале третьей мировой войны, а 23 ноября сообщил "Украинской правде" о том, что РФ может атаковать страны НАТО после 2027 г. С весны об атаке со стороны РФ около 2027 г. говорят и некоторые европейские генералы, включая министров обороны Чехии и ФРГ.

Такие заявления можно трактовать двояко – как призывы готовится к отражению и как советы нанести упредительный удар. Генерал Бен Ходжес, экс-командующий войсками НАТО в Европе, ставший после вторжения 2022 г. советником Залужного, не без досады заметил 22 ноября в интервью телеканалу "Франция 24", что войну можно было закончить ещё в 2023 г. изгнанием войск РФ из Украины.

Перед совещанием в Брюсселе явно активизировался пул тех, кто настроен закрыть проблему "расея", если не за 24 часа, то за 24 дня, и считает, что для этого хороши не только экономические, но и военные инструменты. В этом контексте интересно, что нью-йоркская "Таймс" переняла эстафету у лондонской "Таймс" с идеей возвращения Украине ядерного оружия как средства сдерживания агрессии РФ. Некоторые аналитики полагают, что эту мысль "Нью-Йорк таймс" могли подбросить с ранчо Трампа, где обсуждают идею признания подписи Клинтона под Будапештским договором руководством к действию, а не просто автографом. Для республиканцев такой подход естествен по ряду мотивов.

Чем конкретно закончится совещание Рютте с главами МИД стран НАТО 26 ноября сложно спрогнозировать, но голова у кремлёвцев после него будет болеть точно. Если Зеленский уже поменял риторику и сказал 23 ноября, что он с нетерпением ждёт плана Трампа, то кремлёвцам тоже предстоит что-то поменять в своём поведении и сценариях. В кремле есть адекваты, способные понять, во что они скопом вляпались с 19 по 22 ноября и попытаться растолковать это остальным.

Если даже абхазы почувствовали, надо валить из рублёвой зоны, и деликатно просят Москву напечатать им собственную валюту, то аналитики с тремя образованиями должны видеть ситуацию шире.

Деликатность абхазов выразилась в том, что они просят испытать на них новую валюту "союзного государства" РФ и Беларуси. Абхазы не могут прямо сказать, что хотят "Геть от Москвы" и падающего рубля, поэтому изображают из себя больших фанатов "союзного государства", чем лукашенко и "путин" вместе взятые. Абхазы опасаются, что будет как в 1992-1993 г., когда граждане РФ поехали с советскими рублями опустошать прилавки экс-союзных республик. В Украине тогда для защиты от них ввели купоно-карбованец, но в Абхазии не способны на такое. Поэтому просят напечатать им что-то непохожее на рубль, и неважно как это будет называться. Пусть эти деньги называются один "путин" и будет он равен ста "лукашенкам", лишь бы они не были похожи на рубли РФ и Беларуси.

У кремлёвцев после шоу с ядерной ракетой и бездонным ВПК есть три стратегических варианта действий.

Первый – в качестве "жеста доброй воли" самим вывести за 24 часа войска из Украина, выплатить какие-то репарации, выдать кого-то в Гаагу, и этим закрыть тему "сво". Второй – сделать это после долгих переговоров с перестрелками и хлопанием дверями. Третий – продолжать упорствовать и ждать, когда смертный приговор РФ приведут в исполнение. В первом случае государственное образование РФ может сохраниться, во втором – возможно сохранится, но не в нынешнем объёме, в третьем – исчезнет безвозвратно.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:48Украина
Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

23:20Украина
Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

22:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Последние новости

06:48

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:11

"Путин" подписал смертный приговор РФмнение

05:00

Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

04:00

Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

03:31

Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
02:31

ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

01:30

Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

24 ноября, воскресенье
23:40

Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

23:20

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

Реклама
22:11

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

21:24

"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

20:44

РФ готовится к массированной атаке "роев беспилотников" с искусственным интеллектом - СМИ

20:37

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

20:15

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии: график на 25 ноября

19:48

Байден передумал приглашать Украину в НАТО: в Bloomberg раскрыли причину

19:39

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

19:32

Сбитие ракет над нами со стороны союзников: почему сейчас удобный моментмнение

19:22

"Взяли паузу и выжидают": эксперт о позиции некоторых партнеров УкраиныВидео

19:17

"Собрали серьезную группировку": в ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге

18:48

РФ усилила наступление на восьми направлениях: генерал заявил о большом окружении ВСУ

Реклама
18:19

Новый миропорядок и конец войны в Украине: дипломат назвал решающий год

18:14

Взрывы гремели в двух областях: РФ била ракетами и дронами, есть раненые

17:26

Над авиабазами Британии заметили неизвестные беспилотники: что происходит

17:26

Копеечное средство творит чудеса: назван моментальный способ мытья грязных чашек

16:56

Точные сроки знают не все: сколько на самом деле должен вариться картофельВидео

16:40

Россияне накапливают системы С-300 в оккупированном Крыму: к чему готовится РФ

16:18

"Крыма больше нет": эксперт оценил скандальные заявления команды ТрампаВидео

16:08

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

15:54

Европа хочет создать буферную зону в Украине: эксперт дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:41

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

15:33

Украину ждут самые критические 8 недель в ее истории: что ожидается - посол

15:05

Россияне провалили штурмы: ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожском направлении

14:56

Любовный гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

14:56

Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

14:41

Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

14:10

Что помешало РФ захватить Одессу и Николаев: посол сделал неожиданное заявление

13:57

Как появление ядерного оружия у Украины повлияет на ход войны - прогноз

13:22

В РФ может закончиться оружие: когда Путин начнет переговоры - The Guardian

12:59

Как украсить комнату на Новый год: оригинальные идеи для декора 2025

12:58

Расформирование ТЦК и СП в Украине: в Раде сделали резкое заявление

Реклама
12:56

Могут ли выборы в Украине состояться уже в 2025 году: назван важный нюансВидео

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

11:55

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

11:44

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:19

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:07

Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

10:56

Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

10:15

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

10:04

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять