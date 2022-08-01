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Путин почувствовал начало конца

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

1 августа 2022, 08:23

Попытка России оживить давно сгнивший труп СССР не может закончиться ничем иным кроме фатального провала.

Путинский режим бьется в агонии, финал неотвратим
Путинский режим, пытаясь оживить труп СССР, отравился трупным ядом и начинает агонизировать / Reuters, norg-norg.livejournal.com

Путина и всю российскую верхушку принято считать безыдейными жуликами и ворами. Было бы прекрасно, если бы было так. Это сберегло бы жизни многим тысячам жертв их агрессивных войн.

Однако, к сожалению, они не просто банальные жулики. Они одержимы бредовой маниакальной идеей повернуть историю вспять.

На днях Шойгу, рассказывая о первом опыте вооружённого вмешательства новой ельцинской России в дела других постсоветских стран (Грузии в южноосетинском конфликте в 1992 году), заявил: "Мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдёт".

Это очень ценное признание, объясняющее психологию Путина, его окружения и всей российской правящей верхушки. Они никогда, даже в 90-е, не смирились с распадом советской империи, считали его временным недоразумением и готовились при первой же возможности всё отыграть назад.

Читайте такжеКогда россияне проигрываютКак только они решили, что накопили достаточно ресурсов для реализации своих политико-некрофильских фантазий, начали большую войну за воссоздание империи своей молодости. Однако, как поётся в известной песне – время невозможно повернуть назад.

Попытка оживить давно сгнивший труп СССР не может закончиться ничем иным кроме фатального провала.

И они начинают чувствовать его приближение. Лавров недавно заявил, что поставки Западом оружия Украине "лишь продлевают агонию киевского режима".

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Это типичный перенос по Фрейду. Агонизирующая говорящая лошадь переносит собственную ситуацию на Украину. Путинский режим, пытаясь совокупиться с трупом СССР, отравился его трупным ядом и начинает агонизировать.

Агония эта может продлиться более или менее продолжительное время, но её финал неотвратим.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

СССР Владимир Путин Игорь Эйдман
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