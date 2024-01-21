Впрочем, стратегических перспектив у этого наступления российских войск нет.

https://opinions.glavred.info/putin-po-prezhnemu-sobiraetsya-nastupat-na-ukrainu-10535051.html Ссылка скопирована

Купянск и Харьковская область являются сверхважными для противника / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Путин по-прежнему собирается наступать на Украину. Для наступления выбрано несколько направлений, Купянск и Харьковщина в целом – это первое из них. А в перспективе Путин рассматривает возможность наступления на Харьков.

Также противник планирует усилить свои позиции вблизи Бахмута, чтобы не дать ВСУ освободить город, это второе направление. Третье – россияне намерены захватить Авдеевку. Четвертое – враг собирается удержать Роботино и не допустить продвижения наших войск в направлении Мелитополя. Это основные задачи, которые ставит перед собой враг.

видео дня

Купянск и Харьковская область являются сверхважными для противника, поэтому захватить их – это одна из первоочередных задач. Установив контроль над ними, враг будет иметь перспективы дальнейшего наступления и ведения активных боевых действий не только в Донецкой и Луганской областях, но и далее на Харьковщине.

Для продвижения на Харьковщине Россия накопила 110 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации, несколько танковых подразделений, в частности, 1-ю танковую армию Кантемировской дивизии, ещё несколько мощных дивизий и немало ракетных систем. То есть там пытается наступать большая армада.

Впрочем, стратегических перспектив у этого наступления российских войск нет. Бои продолжаются, и несколько месяцев подряд то враг продвигался, то мы его отбрасываем назад. На данный момент активного наступления нет. Разведывательные возможности, в частности, космические, позволяют нам отслеживать все передвижения вражеских войск во фронтовой зоне и готовиться к ударам противника и его попыткам наступать на определённых участках. Мы не только держим позиции, но и уничтожаем большие резервы врага, потому что концентрация большого количества войск и техники – это мишень для нас. Мы наносим удары по местам накопления живой силы и военной техники.

Если российские войска действительно начнут наступление в январе, перспектив у него не будет, поскольку информация о том, что оно готовится, запущена в информационное пространство, следовательно, враг понимает, что мы знаем его предварительные планы, а потому не будем давать возможности развивать наступление. Поэтому никаких перспектив у наступления российских войск не будет.

Николай Маломуж, специально для Главреда

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.