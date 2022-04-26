УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин переиграл всех, даже самого себя

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

26 апреля 2022, 09:14

Когда у Путина возникла идея захватить Украину, он не знал реакции Запада. И ему нужна была проверка. Именно поэтому сначала произошли Донбасс и Крым.

путин российские военные
Путин последние 10 лет испытывал реакцию Запада / Reuters

За последние 10 лет, вся внешняя политика Пу в отношении Украины базировалась на одной стратегии - нарезки салями.

Нобелевский лауреат Томас Шеллинг объяснял ее следующим образом. Он писал, что скорее всего эта стратегия была придумана детьми. Если сказать ребенку не заходить в воду, то он сядет на берегу и опустит ноги в воду. Скажете ему встать, то он не вылезет на берег, а встанет в воде у берега. Еще через минуту он шагнет дальше в воду и будет кричать маме: смотри, здесь не глубоко! И так небольшими шагами, он сможет настолько залезть в реку, что мама не поймет как у него это получилось.

И Пу действовал так же. Он прекрасно понимал, что полноценное нападение на Украину в 2014 может спровоцировать резкую и непредсказуемую реакцию Запада. Поэтому он начал с малых целей - захватил Крым и спровоцировал войну на Донбассе. Когда он увидел, что со временем Запад проглотил его выходку, то он стал смелее.

Потом у него возникла идея захватить Украину, но опять же, он не знал реакции Запада. И ему нужна была проверка.

Поэтому, не скрывая своих намерений, он начал сосредотачивать войска на границе с Украиной. Обратите внимание, что он это начал делать почти за год до начала войны. И дальше демонстративно и постепенно увеличивал размер армии.

Кто-то скажет, что это была подготовка, но ее можно делать менее демонстративно. Можно тихо было подготовить в тылу всю технику, войска, а потом вместе перебросить в Украину. Под видом тех же учений. Может это бы заняло месяц-два, но точно не год. Для примера, операция Дунай для Чехословакии готовилась всего несколько месяцев, но это была проще с военной точки зрения операция. Ведь это меньшая по размеру страна, с меньшими войсками. Да и международная реакция была не такой страшной.

С Украиной все сложнее. Большая армия, территория. Есть поддержка Запада. И Пу было бы логично не показывать свои намерения, готовя войска в тылу, что позволило бы достичь эффекта неожиданности. И Украина не смогла бы быстро приготовиться к войне: стянуть войска, технику, боеприпасы к потенциальным местам боевых действий. А это Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.

Только вместо эффекта неожиданности он решил сделать не демонстративное и постепенное увеличение. Для чего? Чтобы посмотреть, как отреагирует Запад.

Сейчас западные разведки говорят, что знали о нападении еще через полгода. Можно ли было что-то предпринять, чтобы предупредить? Можно было сделать симметричный ответ. Ввести войска НАТО для учений, постепенно увеличивая контингент. Не провоцируя войну, в публичном поле можно было бы многое сделать. Сделать заявления о том, что НАТО будет защищать Украину. Можно было подписать Меморандум о защите. В крайнем случае, увеличить уровень военной поддержки.

Читайте такжеПутин окончательно оторвался от реальностиДаже если брать поставки оружия, то они начались только с месяц до войны. И опять же, характер помощи говорил, что нас готовят к партизанской войне. Путина это не пугало, ведь у него была своя точка зрения. Он планировал быстро захватить Украину.

Лично я не верил в нападение на Украину, потому что думал, что Запад в частных беседах и по дипломатическим каналам делал все, чтобы Путин отказался от этой цели.

Однако, как показала реальность, кроме публичного беспокойства, западные страны не сделали более ничего. Более того, западная пресса начала сливать данные разведок, где делали ставки относительно того сколько продержится Украина. Затем отозвать граждан, вывозить посольства. И это наверняка было лишним доказательством для Пу, что никто Украину не поддержит.

И поэтому Пу решил напасть на Украину.

Когда же намерение Путина провалилось из-за бешеного сопротивления украинского народа, то стратегия салями начала работать уже против него.

Западные партнеры, которые на первых порах боялись поставлять оружие из-за угроз Пу, начали использовать ту же стратегию нарезки салями. Постепенно и постепенно увеличивая количество и качество оружия. Сейчас мы получаем такое оружие, которое бы и не мечтали получить раньше. И сейчас эта стратегия работает уже против него.

viber
война в Украине Владимир Путин Павел Вернивский
Реклама
Популярное
Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиУкраину атакуют грозы и опасное явление после Пасхи Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарованиеГороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель" Почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - в СМИ раскрыли секрет гарантаПочему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - в СМИ раскрыли секрет гаранта "Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов"Ворвались и унизили": Александра Зарицкая рассказала, как стала жертвой рашистов
Поддержите Главред

Последние новости

09:31

"Нам нравится ваше лицемерие и лживость": Потап нашел неожиданную пользу от Соловьева

09:26

Мощные взрывы и клубы дыма: подробности удара оккупантов РФ по ЗапорожьюВидео

09:14

Путин переиграл всех, даже самого себямнение

09:04

Россия может напасть на Запорожье с юга – разведка Британии

09:00

Эстония запретила въезд российским артистам: кто в списке

Реклама
08:38

Дальше - Чернобаевка и Херсон: ВСУ освободили еще 5 населенных пунктов на юге, уничтожив десятки оккупантовВидео

08:27

"Пусть прикладывают к ранам фото Путина": раненые оккупанты массово умирают из-за недостатка медиков

08:10

"Так верили в Путина, простите": Ефросинина рассказала, как россияне будут молить Украину о прощении

07:54

Спецслужбы нашли бункер, в котором сидит Путин - Аваков

07:14

Как работает украинский Бук изнутри: ВСУ показали, как сбили российскую "птичку" Су-34Видео

06:39

Взрывы в Брянске: Арестович не исключил, что в РФ началась партизанская войнаВидео

06:27

Застой России: как Китай и США готовы закопать топор войнымнение

06:10

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

04:35

Мрия будет еще круче: конструкторы поведали о судьбе самого большого самолета в мире

04:30

Супруги ждали ребенка: попавшая в многоэтажку Одессы ракета РФ убила молодую паруВидео

04:03

Следующий месяц – решающий: военный эксперт назвал условие победы Украины в войне против РФВидео

03:40

Ударят заморозки: синоптики назвали самые холодные дни в маеВидео

03:05

Современный френч маникюр 2022, который смотрится особенно красивоФото

02:30

Военный эксперт рассказал, когда украинская армия сможет наступать на оккупантовВидео

02:00

Как варить рис, чтобы он получился идеально рассыпчатым

Реклама
01:30

Тука назвал единственный путь для завершения войны в УкраинеВидео

00:48

История безжалостна к тиранам: Подоляк напомнил о крахе Российской империиВидео

00:32

Приедут ли на вызов врачи во время комендантского часа: ответ Минздрава

00:06

Чем быстрее Путин согласится на переговоры, тем больше шансов прекратить войну - Кулеба

25 апреля, понедельник
23:30

Бывший сотрудник Азовстали сдал россиянам информацию о заводе и месте украинских защитниковВидео

23:22

Миллиардер Илон Маск купил популярную соцсеть

23:17

Жара под Донецком: ВСУ вломили рашистам и отразили танковый прорывВидео

22:38

В Ирпене мародеры бросили гранату в женщин, одна в критическом состоянииВидео

22:34

Польша передала свои танки Украине, а взамен получила новые - премьер

22:34

Уничтожить все, что связано с Москвой: Данилов анонсировал тотальную дерусификацию

22:14

В разведке Украины раскрыли подробности взрывов в ПриднестровьеВидео

21:57

Накрыли артой, добили в ближнем бою: королевская бригада ВСУ "покрошила" наемников ВагнераВидео

21:57

Гороскоп на май 2022 для Раков: слава, новая любовь и хороший доходВидео

21:57

Критические недели: в Минобороны Британии дали тревожный прогноз по войне

21:28

Начались самые тяжелые бои: астролог составил гороскоп для Украины и назвал даты завершения войныВидео

21:26

Мертвая хватка Леопарда: в ФРГ предложили вооружить ВСУ знаменитыми танками НАТОВидео

21:05

Орки захватили здание горсовета в Херсоне и выгнали весь персонал

20:49

Жена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из КрымаВидео

20:44

"Разнесло полздания с силовиками": подробности взрыва в КременнойВидео

20:38

Враг принудительно выселяет всех жителей поселка в Херсонской области

Реклама
20:23

Тотальная неудача: в Британии назвали впечатляющее число уничтоженных в Украине солдат РФВидео

20:10

В Украину идет невероятная жара и сильные грозыВидео

19:58

Зачем оккупанты бьют по железной дороге: ответ ГенштабаВидео

19:44

Орки устроили штурм на двух направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

19:28

Атака на "МГБ Приднестровья": в Тирасполе прогремели взрывы

19:24

Оркам "повезло": на Пасху бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов

19:23

Презрение к россиянам, или Почему Россия будет плодить обелиски неизвестным солдатаммнение

19:21

В Мариуполе нашли третью самую огромную братскую могилуВидео

19:13

Популярная украинская киноактриса покинула Украину и будет работать в Бельгии

18:55

Ответка на Херсонщине: ВСУ накрыли артиллерией склады и скопления рашистовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять