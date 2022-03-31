Путин переходит к плану "Б": как изменится ход войны в Украине

После провала изначального плана Кремль намерен оккупировать полностью Донецкую и Луганскую области, однако этим он не ограничится.
После провала плана "А", предусматривавшего захват Киева и всей Украины, Путин перешёл к плану "Б", который включает полную оккупацию территории Донецкой и Луганской областей, а также широкого коридора в Крым.
Сделать это Кремлю нужно как можно скорее, пока в Украину не поступило тяжёлое вооружение из США и Великобритании (договорённости уже есть), а участившиеся отказы российских контрактников участвовать в войне не приняли массовый характер.
После предполагаемой реализации плана "Б" Кремль собирается милостиво согласиться на перемирие, чтобы закрепить контроль над захваченным. А параллельно для отвода глаз будет вести бессмысленные переговоры с украинской стороной, которая эти захваты, конечно, не признает, но и нарушать перемирие тоже не станет, иначе на неё свалят ответственность за продолжение кровопролития.
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Согласие на перемирие Кремль попытается обменять на ослабление санкций.
Путин продолжит пытаться разрушить Украину, но уже гибридным методами, включающими военные, информационные и политические провокации, а также будет всячески препятствовать восстановлению украинской экономики и инфраструктуры, а также сотрудничеству Украины с Западом.
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Сорвать этот план может только военное поражение Путина.
Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"