Путин переходит к плану "Б": как изменится ход войны в Украине

Только военное поражение России может разрушить новый план Путина относительно Украины / Фото Reuters

После провала плана "А", предусматривавшего захват Киева и всей Украины, Путин перешёл к плану "Б", который включает полную оккупацию территории Донецкой и Луганской областей, а также широкого коридора в Крым.

Сделать это Кремлю нужно как можно скорее, пока в Украину не поступило тяжёлое вооружение из США и Великобритании (договорённости уже есть), а участившиеся отказы российских контрактников участвовать в войне не приняли массовый характер.

После предполагаемой реализации плана "Б" Кремль собирается милостиво согласиться на перемирие, чтобы закрепить контроль над захваченным. А параллельно для отвода глаз будет вести бессмысленные переговоры с украинской стороной, которая эти захваты, конечно, не признает, но и нарушать перемирие тоже не станет, иначе на неё свалят ответственность за продолжение кровопролития.

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Согласие на перемирие Кремль попытается обменять на ослабление санкций.

Путин продолжит пытаться разрушить Украину, но уже гибридным методами, включающими военные, информационные и политические провокации, а также будет всячески препятствовать восстановлению украинской экономики и инфраструктуры, а также сотрудничеству Украины с Западом.

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Сорвать этот план может только военное поражение Путина.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"