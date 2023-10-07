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Путин открыто заявил о длительной войне

Вадим Денисенко
7 октября 2023, 08:22
Я неоднократно говорил, что Путин имеет только один переговорный прием - поднятие ставок.
Путин открыто заявил о длительной войне
Путин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

О трехчасовом выступлении Путина. Вкратце

1. Он говорил дольше чем Брежнев. Почему? Потому что ему 71 год, ему нужно все время доказывать, что он не стар. Ведь это одна из главных претензий россиян к нему. Россияне живут в среднем около 70 лет и они действительно боятся, что он может в любой момент умереть. Три часа тошноты - это о том, какой он еще ого-го.

2. Я неоднократно говорил, что Путин имеет только один переговорный прием - поднятие ставок. И, как бы это странно ни звучало, этой речью он поднял ставки ( в его понимании). Он открыто сказал: Я хочу долгой войны, торгуйтесь со мной. До сих пор я вас пугал тем, что вы замерзнете, но вы не замерзли, тем, что Африка умрет с голоду, но Африка почему-то выжила, я вам говорил о ядерном пепле, но кроме Маска почему-то никто не испугался. Ладно. Я тогда буду вас пугать, что буду вести долгую войну. Он знает, что это сейчас дискутивный вопрос, а украинская дипломатическая машина дала определенный сбой. Поэтому он так поднял ставки. Но всего лишь поднятие ставок. Мы это должны именно так рассматривать.

видео дня

3. Мы должны четко понимать: Все это идет не столько от реальной силы (Россию реально перестали бояться), сколько от другого: от желания напомнить всем, включая союзников. Формула "величие равно Россию боятся" теперь звучит иначе: "Величие равно я могу всем все нагадить".

4. Он, в самом деле, живет в иллюзорном мире, но после испуга от Пригожина (очень долго он о нем говорил и, де-факто, оправдывался) Путин понял: среди элит нет заговора. Все укакались, даже больше чем он. Поэтому он несколько окрылился и уверовал в свой фарт.

5. А теперь о нас. Наш главный враг сегодня - это усталость. Но мы должны помнить: Если говорить марафонскими терминами, мы бежим 23-25 км. Это одна из тех точек, где больше всего хочется сойти с дистанции. И этого никак нельзя допустить.

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Путин Вадим Денисенко
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