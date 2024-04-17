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Путин отдал приказ захватить Часов Яр: что нужно знать

Александр Коваленко
17 апреля 2024, 06:10
Сам по себе город, представляет собой укрепрайон и хотя он меньше Бахмута и Авдеевки.
Война, украинские военные
Война / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71-я ОЕБр

Относительно взятия Часова Яра на 9 мая…

Абсолютно не удивительно, что был отдан такой приказ командованием РОВ. У российских оккупантов крайне маниакальный фетиш на даты, Новый год, день рождение путина, 1 мая, 9 мая, даже День конституции Украины и День Независимости для них крайне тригерные, на которые они всегда планирую некую подлость. Не забываем 2 мая, как "особое предложение" для Одессы и недавно мы могли видеть на 10 апреля, день освобождения Одессы от нацистов, многократный удар баллистическими ракетами по городу и области.

Они больные, они маньяки, они привязываются к датам. Но.

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Но, Часов Яр им к 9 мая не захватить.

Сам по себе город, представляет собой укрепрайон и хотя он меньше Бахмута и Авдеевки, но это высота, причём со сложным для наступления противника ландшафтом. Город, в сравнении с Бахмутом и Авдеевкой, имеет свои плюсы и свои минусы.

Плюсы это высоты, хороши для артиллерии, но толку от них, когда дефицит БК? Это фактор. А если дефицита БК нет? Это кратное преимущество. Плюсы и Сиверский Донец, канал, являющийся естественной преградой, играющей роль даже некоторой разграничительной линии.

К минусам можно отнести… Без уточнений, но главное то, что развернуть полноценное наступление на город без контроля Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, РОВ не смогут. То есть, для начала им необходимо будет решить вопрос с этими н.п. Напомню, что установить контроль над Ивановским, РОВ пытаются с прошлого года, а вернуть контроль над Клещиевкой и Андреевкой… аналогично.

Кроме того, отчаянные попытки командования 11-й ОДШБр в Ивановском приводят к тому, что данное формирование стачивается и в целом, в какой-то момент может утратить боеспособность и его вынуждены будут выводить из под Часова Яра.

Напомню, что резервную 11-ю ОДШБр 1 декабря 2023, вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр (которые так же были резервные) включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантурой.

Данную бригаду весьма активно юзают в направлении Ивановского дабы продемонстрировать военно-политическому руководству, мол, новая концепция применения войск, которые выпрыгивают из движущегося над землёй транспорта с криком "Гойда!", верна и имеет право не только на жизнь, но и дальнейшую реализацию, с учётом всех сопутствующих бюджетных инвестиций, в виде отдельного корыта.

В некотором смысле, Ивановское для командования ВДВ, это шанс доказать кровью и мясом 11-й ОДШБр из далёкого Улан-Удэ, что они "могут". Поэтому, не удивлюсь, если командование готово ради этого села положить всю бригаду, но достигнуть поставленной цели.

В целом, по присутствию формирований РОВ в районе Часова Яра критических изменений не наблюдается, а именно:

- В районе Богдановки задействованы 299-й и 331-й ПДП 98-й ВДД, с целью выхода на Калиновку и перерезания трассы 0506. Они отвечают за создание давления на Часов Яр с севера;

-Ивановское – суицидники из 11-й ОДШБр и 217-го ПДП 98 ВДД и 102-го МСП 150 МСД 8 ОВА. Задача - охват Часова Яра по 0504 с юга и выход на Ступочки. Не исключено, что им удастся достигнуть поставленной цели с Ивановским, но ценою полного исчезновения 11-й ОДШБр. Возможно не удастся, но 11-я ОДШБр всё равно уже никогда не будет такой как прежде;

-Клещиевка и Андреевка под ударом в основном подразделений 3 АК, в частности 1008-й и 1194-й МСП ТрВ 6-й МСД. Контроль этих сёл для РОВ обусловлен необходимостью создания буфера безопасности для южного фланга, при движении от Ивановского на Ступочки.

Помимо задействованных РОВ в данном районе подразделений 2 и 3 АК, а так же регулярной десантуры, у Часова Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

Очевидно, что до 9 мая РОВ не смогут не то, что захватить Часов Яр, но и даже создать для очередного эпического наступления все необходимые условия. То есть, очередная фетиш-дата будет однозначно сорвана, в первую очередь благодаря титаническим усилиям наших воинов, которые в условиях задержек поставок от международных партнёров, предельно нуждаются в вашей помощи.

Не забывайте о наших защитниках, особенно сейчас - бой продолжается и с каждым днём он становится всё более и более ожесточённым.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Часов Яр Александр Коваленко война России и Украины
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