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Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходит

Вадим Денисенко
18 июня 2026, 22:52
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Почему арест Ильи Трабера свидетельствует об усилении паранойи Путина и о войне внутри ФСБ.
Путин отдал приказ арестовать давнего друга: Денисенко объяснил, что происходит
Почему арест Ильи Трабера свидетельствует об усилении паранойи Путина и войне внутри ФСБ / Фото: t.me/news_kremlin

Внутри российских силовых и деловых элит начался новый этап жесткой переформатизации, затронувший даже неприкосновенных. Громкое задержание в Петербурге криминального авторитета и мультимиллионера Ильи Трабера, чьи связи с Кремлем длились десятилетиями, свидетельствует о глубоких тектонических сдвигах в вертикали власти РФ. Политический аналитик Вадим Денисенко разбирает скрытые мотивы этого ареста — от усиления паранойи Путина до войны за кресло главы ФСБ и масштабного перераспределения активов. Как именно этот прецедент повлияет на российские элиты и способна ли ситуация подорвать режим изнутри — читайте в его авторском материале.В Петербурге с большим шумом задержали Илью Трабера, одного из самых влиятельных экс-бандитов, а сейчас совладельца всех возможных бизнесов — от местного порта до нефтеперевалки.

Илья Трабер (1950 г.р.) был неприкосновенным. Вышел из тамбовской группировки, но довольно рано понял, что бизнес — лучшее прикрытие для бандитизма, чем наоборот, и уже в конце 90-х стал весьма непубличным бизнесменом.

Стоит сразу отметить: в своё время Песков признал знакомство Путина с Трабером, и тот — едва ли не единственный выходец из криминального мира, знакомство с которым официально подтверждено Кремлем (Пригожин здесь не в счёт, в криминальном плане он был никем по сравнению с Трабером). Ещё одна небольшая деталь: руководители "Газпрома" и "Газпромнефти" Миллер и Дюков отчасти могут считаться "воспитанниками" Трабера.

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Как бы то ни было, но Трабер никогда не лез в политику и публичную жизнь. Он, похоже, прекрасно понимал своё место в политической иерархии путинской России и придерживался определённых правил игры. И вот его задерживают представители центрального (московского) офиса ФСБ по подозрению в убийстве депутата Выборгского горсовета, с которым, судя по всему, Трабер не разделил определённые бизнес-интересы. Подчеркну — Москва, похоже, не доверяла петербургским чекистам и вела дело без них. Итак, что все это означает?

1. Задержание такого уровня не могло не быть санкционировано самим Путиным. Убитый депутат не входил в круг каких-то влиятельных, с точки зрения Путина, людей, а потому мы можем выдвинуть две версии того, что же произошло.

- Первая версия — политическая. Трабер мог в узком кругу позволить себе какую-то критику режима, и кто-то из руководителей ФСБ продемонстрировал Путину, что раскрыл "заговор".

- Вторая версия — чисто экономическая. Кто-то из руководителей ФСБ сумел донести до Путина, что Трабера нужно устранить, а его активы посредством национализации передать в нужные руки. Просто для понимания: помимо всего прочего, его предприятие является главным в перевалке белорусского калия.

- Нельзя исключать, что эти две версии либо уже объединены в одно целое, либо очень скоро будут объединены.

2. Кто в ФСБ мог совершить подобное? Версий целых две. Либо первый заместитель руководителя — Королев, либо руководитель военной контрразведки, человек Сечина — Ткачев. Дело в том, что в ФСБ сейчас существует тройная власть, когда сразу трое людей имеют свои вертикали (кроме двух вышеназванных есть ещё руководитель ФСБ Бортников).

Собственно, почему важно, кто стал автором ареста Трабера? Ответ на этот вопрос будет означать, что именно этот человек является одним из главных претендентов на место Бортникова, который, похоже, всерьёз собирается уходить на пенсию. Также это говорит о реальном влиянии этого человека на процессы внутри структуры, с одной стороны, и непосредственно на Путина, с другой.

3. Что нам из этого?

- если политическая версия окажется правдивой, это будет означать, что паранойя Путина реально усиливается, а арест Трабера — сигнал всем элитам: даже в банях мы вас прослушиваем и знаем о ваших замыслах всё. В конце концов, даже если политической версии и нет, большая часть элит будет верить в её существование.

- Если же это чисто экономическая история — это станет глобальным испугом для всех. Если забирают всё у Трабера, то могут забрать и у кого угодно.

Проще говоря, это дело напугает российские элиты и ещё больше убедит их в том, что их главная проблема — Путин. Это не означает революцию. Это означает, что при малейшей возможности элита перейдет на сторону тех, у кого есть шанс сменить Путина.

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О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) — журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", — пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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