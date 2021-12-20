Путин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нет

Реальных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет / Фото Reuters

Не смейтесь, МИД России выкатил США ультиматум. Оформлен он как "проект договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности".

Согласно этому проекту:

"НАТО обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Ну и так далее...

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Эта история напоминает анекдот про еврейскую сваху, которая хвасталась: "Чтоб вы знали, я выдаю дочку Рабиновича за сына Ротшильда. Полдела сделано, Рабинович - за. Осталось угово­рить Ротшильда". Путин тоже - за. Осталось уговорить США и НАТО, которые этот бред даже читать всерьёз не будут. Просто не заметят миазмы больного сознания.

Читайте такжеОпубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с УкраинойА ещё этот демарш чем-то похож на записку налетчика Бени Крика из рассказа Бабеля, написанную "каракулями на салфетке с цветами":

"Мосье Тартаковский (Байден), я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет о вас говорить".

Путин тоже угрожает американцам "таким, что это не слыхано" - захватом Украины и войной. Для подкрепления этого шантажа даже войска подвёл к границам Украины, а его спецслужбы раскидали по западным СМИ "утечки" фантастических наполеоновских военных планов.

По этому поводу можно сказать только одно: напугали американского ежа голой российской ж...й. Реальных экономических, внешнеполитических и даже военных ресурсов для большой войны с Украиной у России нет. Такая война, в которой Путину по факту пришлось бы противостоять коллективному Западу, неизбежно привела бы к краху его режима.

Весь этот глупый шантаж говорит только об одном - президент России окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен.