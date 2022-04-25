Путин окончательно оторвался от реальности

Владимир Путин сообщил о предотвращении покушения СБУ на пропагандиста Соловьева / скриншот

Путин говорит, что "по заказу СБУ" в Москве планировалось убийство Владимира Соловьева.

Никогда в жизни в это не поверю. Благодаря этому ничтожному, истеричному болвану весь мир знает о том, какая каша варится в голове у самого Путина.

Ну кто его станет убивать?

Кстати, это действительно уже лукашенковский уровень интеллектуального убожества и отрыва от реальности. Тот тоже недавно рассказывал о "нацистах", которые якобы хотели убить его любимого пропагандиста - Азарёнка.

Думаю, дело в том, что в мире, где живут Путин и Лукашенко, их шестерки Соловьев и Азаренок - эдакие рыцари информационных сражений: гордые, несгибаемые воины, без устали противостоящие миру западного зла.

В этой картине мира Запад, конечно же, мечтает с ними разделаться, чтобы подорвать единство (бело)русского народа. Путин и Лукашенко правда верят в то, что их кто-то хочет убить.

Читайте такжеПослание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для РоссииХотя в реальности Запад воспринимает этих двух как любопытных гельминтов, копошащихся в внутренностях своих диктаторов: в лучшем случае - с брезгливым любопытством. Прикасаться и хоть как-то с ними взаимодействовать не хочет никто.