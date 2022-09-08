Путин одновременно проигрывает две войны

Путин проигрывает две войны / Коллаж УНИАН

Старик окончательно впал в детство, пугает Европу: "Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!". Он пугает, а ей не страшно.

Путин сейчас одновременно проигрывает две войны: одну настоящую с Украиной, а другую нефте-газовую с Европой.

Газовый шантаж провалился. Более того, уже в ближайшее время российский бюджет лишится доходов от экспорта энерогоносителей на основной для страны европейский рынок. Поток нефтедолларов из Европы будет перекрыт уже к началу наступающего года. От российского газа Европа не готова была так быстро отказаться, но тут сам Путин помог. Только кремлёвские маразматики могли не понимать, что с помощью газового шантажа поставить Германию на колени и запустить "Северный поток 2" не удастся.

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В немецкой правящей элите и в обществе в целом сложился стойкий антикремлёвский консенсус, решение избавиться от зависимости от российских энергоносителей принято и отменено быть не может. В результате нелепого шантажа Кремль просто лишает себя доходов от продажи газа на год-полтора раньше, чем планировали европейцы.

Путин стоит без штанов у разбитого корыта, бесконечно повторяя как мантру: " мы ничего не потеряли". Да, да, конечно, ничего, если не считать десятков тысяч жизней и триллионов рублей, боеспособной части армии (которую теперь пытаются заменить завербованными зеками), важнейших отраслей экономики (от ай-ти до автомобилестроения) и экспорта (в т.ч. в ближайшей перспективе энергоносителей в Европу). И это только начало.