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Путин никому не доверяет, его паранойя растет

Владимир Фесенко
16 мая 2024, 19:10
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Если паранойя Путина будет усиливаться, то, как и в случае со Сталиным, рано или поздно это может дать о себе знать и спровоцировать борьбу за власть.
Путин, Патрушев, Шойгу
Кадровые перестановки в РФ являются свидетельством трансформации и реконфигурации путинской системы сдерживания противовесов - Фесенко / Колаж Главред, фото - скриншот YouTube, kremlin.ru

На днях российский диктатор Владимир Путин совершил ряд кадровых перестановок в российской власти. В частности, новым министром обороны стал Андрей Белоусов, бывший министр Сергей Шойгу стал секретарем Совета нацбезопасности РФ, а экс-глава Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев стал помощником Путина по вопросам кораблестроения.

Все эти перестановки являются свидетельством трансформации и реконфигурации путинской системы сдерживания противовесов. В частности, существенного ослабления Шойгу и Патрушева, которые значительно усилились в прошлом году после устранения Пригожина. Поэтому Путину сейчас надо их ослабить, а для этого их нужно было выдернуть с насиженных мест, где они имели большое влияние.

Сейчас и Шойгу, и Патрушева оставили в команде Путина, но на других должностях и с гораздо меньшим влиянием. Формально высокий статус у Шойгу остается, но многомиллиардных бюджетов, которые есть у Минобороны, уже нет. Но кроме высокого статуса остаются и риски для Шойгу, поскольку его только что назначили, а вскоре уже арестовали нового высокопоставленного чиновника из минобороны РФ, Кузнецова, который руководил кадрами. Но в целом риски для Шойгу зависят больше от того, насколько он причастен к коррупции и от сантиментов Путина относительно их совместных путешествий в Сибирь.

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С формальной точки зрения должность министра обороны - одна из ключевых, особенно в таких милитаристских странах, как Россия. Но Патрушев сделал не менее влиятельной и должность секретаря Совета нацбезопасности РФ. Вместо бывшего директора ФСБ, которым Патрушев был 16 лет подряд, он стал помощником Путина по вопросам кораблестроения, что тоже можно воспринимать иронично.

Такое понижение может быть связано с тем, что в последнее время было много разговоров о том, что Патрушев якобы стал вторым человеком в стране, и что именно он руководит страной вместо Путина. Его влияние было очень сильным - он мог влиять и на ФСБ, и на другие силовые структуры, что, возможно, не нравилось Путину. Теперь Патрушев теряет значительную часть власти, а учитывая его возраст, бесполезно ждать нового карьерного скачка. Хотя понижение может стать и постепенным уходом на пенсию. Между прочим, как и для Шойгу.

Кстати, Дюмин, один из любимчиков Путина, тоже стал его помощником. А это похоже на то, что у Путина будет личный, кухонный военный кабинет, через который он будет контролировать и Белоусова на посту министра обороны, и вице-премьера Мантурова как куратора ВПК. Патрушев, кстати, будет контролировать Шойгу (ведь его аппарат в Совете безопасности РФ остался), Шойгу - свое бывшее ведомство, а их обоих - Дюмин.

Все это говорит о том, что Путин никому не доверяет, его паранойя растет. Именно поэтому он усложняет систему сдерживания противовесов. А если Путин стремится сохранить власть над всеми, ни о каком уходе Путина и передаче кому-то власти речь вообще не идет.

При этом есть интересный нюанс - в России постепенно поднимаются политические сыновья, то есть формируется что-то вроде семейной аристократии. Например, сын Патрушева стал вице-премьером, а сын близкого друга Путина, олигарха Ковальчука, стал руководителем Счетной палаты. Кстати, Белоусов - человек, который близок не только к Путину, но и к его дочери, Екатерине Тихоновой. Дочь Путина многие сравнивают с Татьяной Дьяченко, дочерью Ельцина, которая во времена позднего президентства своего отца имела влияние и на кадровую политику, и на политические решения. Тем более, что поговаривают, что Тихонова тоже усиливает свое влияние, в частности, и на кадровую политику. Стоит заметить, что в Украине в свое время тоже существовала подобная тенденция, но устранение Януковича ее прекратило.

Если паранойя Путина будет усиливаться, то, как и в случае со Сталиным, рано или поздно это может дать о себе знать и спровоцировать борьбу за власть. И если Путин тасует свою колоду, это уже свидетельствует о такой борьбе. Ведь не только Путин был недоволен усилением Шойгу и Патрушева - этим были недовольны и Ковальчук, и некоторые другие. Поэтому борьба в окружении Путина - это бомба замедленного действия.

Главное в кадровых перестановках, которые провел Путин - то, что они сделаны не для войны против Украины. Путин делает ставку не на ускорение войны, не на штурм Харькова, Киева или Одессы, а на ресурсную войну. Белоусов и Мантуров - это люди, которые не являются военными, но будут заниматься ресурсным обеспечением войны против Украины. И к этому нам и нашим партнерам нужно готовиться, потому что в войне ресурсов самостоятельно выстоять будет трудно. И если это ресурсная война, то Запад должен ускорить конвертацию своего экономического потенциала в военные ресурсы. Грубо говоря, ему нужно делать то, что было в 1970-1980-х годах - вести гонку вооружений. А учитывая экономический потенциал коллективного Запада, это, в конце концов, приведет к поражению России. Так же, как в свое время гонку вооружений проиграл Советский Союз.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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