Путин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за унижения

Путин практически ни с кем не общается и больше не встречается со своими приятелями за напитками и барбекю / Фото Reuters

То, что я слышал о поведении президента (Путина, – ред.) за последние два года, вызывает тревогу. Его уединение и недоступность, его глубокая вера в то, что российское господство над Украиной должно быть восстановлено, и его решение окружить себя идеологами и подхалимами – все это создало в Европе самый опасный момент со времен Второй мировой войны.

Весну и лето 2020 года Путин провел на карантине в своей резиденции на Валдае. По словам источников в администрации, его там сопровождал Юрий Ковальчук. К 2020 году, по моим данным, он зарекомендовал себя как де-факто второй человек в России, самый влиятельный в окружении президента.

Он также является идеологом, придерживающимся мировоззрения, сочетающего в себе православный мистицизм, антиамериканские теории заговора и гедонизм. Похоже, это и мировоззрение Путина. С лета 2020 года Путин и Ковальчук были почти неразлучны, и они вместе строили планы по восстановлению величия России.

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По словам людей, знакомых с разговорами Путина с его помощниками за последние два года, президент полностью потерял интерес к настоящему: экономика, социальные вопросы, пандемия коронавируса – все это его раздражает. Вместо этого он и Ковальчук одержимы прошлым.

В 1990-е годы, когда Путин и Ковальчук впервые встретились, они оба изо всех сил пытались найти свою опору после распада Советского Союза, и страна тоже. Запад, по их мнению, воспользовался слабостью России, чтобы подтолкнуть НАТО как можно ближе к границам страны. По мнению Путина, сегодня ситуация обратная: слаб Запад. Единственным западным лидером, к которому Путин относился серьезно, была предыдущая канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь ее нет, и России пора отомстить за унижения 1990-х.

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Кажется, что рядом нет никого, кто мог бы сказать ему обратное. По словам людей, которые его знают, Путин больше не встречается со своими приятелями за напитками и барбекю. В последние годы – и особенно с началом пандемии – он прервал большинство контактов с советниками и друзьями. Если раньше он выглядел как император, которому нравилось играть на спорах своих подданных, выслушивая, как они осуждают друг друга и натравливая их друг на друга, то теперь он изолирован и далек даже от большей части своего прежнего окружения.

Его охрана установила строгий протокол: никто не может видеться с президентом без недельного карантина – даже Игорь Сечин, когда-то его личный секретарь, а ныне глава государственной нефтяной компании "Роснефть". Говорят, что Сечин находится на карантине две или три недели в месяц, и все ради случайных встреч с президентом.

"Коллективный Путин" все еще существует: весь мир увидел его накануне вторжения, когда он вызывал высокопоставленных чиновников, одного за другим, и спрашивал их взгляды на грядущую войну. Все они понимали свою задачу и смиренно старались своими словами изложить мысли президента.

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Это ритуальное заседание, которое транслировалось по всем российским телеканалам, должно было связать кровью всех первых лиц страны. Но это также показало, что Путину совершенно надоела его старая гвардия: его презрение к ним было очевидным. Казалось, ему нравилось их хныканье, как, например, когда он публично оскорблял Сергея Нарышкина, главу Службы внешней разведки, который начал бормотать и пытался быстро исправиться, соглашаясь со всем, что говорил Путин.

И вот мы здесь. Изолированная и находящаяся под санкциями, одна против всего мира, Россия выглядит так, будто ее переделывают по образу и подобию ее президента. И без того очень тесный внутренний круг Путина будет только сужаться. По мере того, как число жертв на Украине растет, президент, похоже, упорствует; он говорит, что санкции против его страны – это "объявление войны".

Но в то же время он, кажется, полагает, что полная изоляция заставит Россию покинуть большую часть самых неблагонадежных элементов.

Михаил Зыгарь, российский писатель и режиссер, автор бестселлеров "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть", "Все свободны", для "Нью-Йорк Таймс"