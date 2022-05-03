Путин не может позволить себе не победить в Украине: почему ядерный удар возможен и именно по Киеву

Нанесение ядерного удара по Украине не будет гарантировать России победу / ТСН

Удар ядерным оружием со стороны России по Украине возможен. Думать так заставляют следующие факты.

Прежде всего, это оружие у России есть. Судя по всему, у Путина огромный комплекс по поводу того, что "крупнейшая геополитическая катастрофа прошлого века" – распад СССР – произошла потому, что у политического руководства государства не стало политической воли применить все имеющиеся инструменты. Поэтому заявление "все цели спецоперации будут достигнуты в любом случае" лично я воспринимаю именно в контексте готовности использовать все средства. Путин боится ошибки не использовать все имеющиеся средства для достижения цели, и все свое президентство доказывает, что не повторит ее.

Но не психологией единой. Есть и другие причины. Неспособность достичь решительной победы над Украиной с помощью обычных вооружений (которые, тем не менее, как мы уже убедились на собственной шкуре, очень необычны по своей разрушительной силе) очень вероятно будет стоить Путину должности. А к должности там, вероятно, привязана и жизнь – его и очень многих людей вокруг. Путин не может позволить себе не одержать победу в Украине.

Это порождает определенную неприятную закономерность – чем лучше дела для нас на фронтах, тем выше угроза, что Путин не найдет другого выхода для достижения победы (читай – сохранения власти и жизни), кроме как применить ядерное оружие.

Доктринально основанием для применения ядерного оружия Россией в Украине с большой натяжкой может быть разве что развертывание Вооруженными силами Украины систем воздушных беспилотников. Есть такое положение в ядерной доктрине РФ с не очень понятной и четкой привязкой – должно ли такое развертывание повлечь возникновение экзистенциальных угроз для РФ, или сам факт уже достаточен?

Военных целей для ядерного удара России в Украине нет. Нет у нас глубокоэшелонированных укрепрайонов, фортифицированных военных или военно-морских баз, которые невозможно уничтожить иначе, кроме как ядерным оружием. Прорывать оборону в зоне ООС ядерными средствами было бы странно, поскольку наши и российские войска расположены на малом расстоянии друг от друга.

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Итак, причина для применения ядерного оружия будет заключаться в попытке сломать волю и способность Украины к сопротивлению. За чем, по российскому замыслу, должен наступить коллапс обороны, государственности и капитуляция в каком-то виде.

Для достижения этой цели самой привлекательной целью является Киев. Не буду пугать жителей других городов, сказанное уже и так достаточно неприятно.

Уничтожить нашу волю и способность к сопротивлению – это значит гарантированно уничтожить всю вертикаль управления государством и Вооруженными силами. В техническом плане – это значит гарантированно уничтожить все подземные центры управления в Киеве, о которых россияне знают все, потому что построены они в советские времена. Во времена независимости центры управления на случай ядерной войны Украина не строила не почему-то там, а потому что не может страна, которая избавляется от ядерного оружия на своей территории, готовиться к ядерной войне.

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Задача уничтожения подземных центров управления, вероятно, определит тип ядерного устройства, которое будет применяться по Киеву. Здесь я не соглашаюсь с большинством экспертов, которые почему-то уверены, что РФ может применить против нашего государства исключительно тактическое ядерное оружие. Оно не имеет разрушительной силы, способной повредить подземные бункеры или станции киевского метрополитена глубокого залегания. Я не являюсь специалистом по этому вопросу, но открытые источники говорят, что для этого понадобятся ядерные заряды мощностью от одной мегатонны. Подойдут те же СС-25 и 27.

Конечно, в случае взрыва в Киеве такого заряда в городе не останется неповрежденных сооружений, даже на окраинах.

Уничтожив таким образом Киев и размещенные в Киеве пункты управления, Россия будет рассчитывать, что без централизованного управления и командования и с огромным количеством гражданских жертв жизнь в Украине хаотизируется, а способность оказывать сопротивление за несколько дней исчезнет.

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Критики этой версии, как правило, называют лишь один аргумент – а как же Лавра? Поэтому хочу напомнить, что оправдать разрушение Лавры так же легко, как и всей Украины. Если войну против Украины в 2014 году можно было начать потому, что Украина когда-то может вступить в НАТО, то распрощаться с Лаврой российская пропаганда будет призывать потому, что ее могут забрать у РПЦ.

Означает ли все сказанное, что сценарий ядерного удара по Киеву или шире, по Украине, такой, что его нельзя избежать? Нет.

Россия должна доподлинно понять, что любой вред нанесенного ядерного удара не будет гарантировать ей победу.

Это вполне достижимая цель.

Во-первых, на законодательном уровне Украине стоит принять закон о постоянстве власти. Расписать от президента вплоть до последнего по алфавиту председателя областной ГА, от премьера до последнего по алфавиту в последнем по списку заместителя министра, от председателя ВРУ до последнего по алфавиту депутата наименьшей фракции, от главнокомандующего ВСУ до последнего лейтенанта систему передачи власти в случае утраты предыдущим уполномоченным лицом способности выполнять свои полномочия.

Во-вторых, рассредоточить в разные уголки Украины различные ветви и органы управления, в том числе военного.

В-третьих, заключить с одним из иностранных партнеров договоренность о деятельности правительства в экзиле.

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И последнее, но не по значению – любым способом (или внутренний закон, или двусторонняя сделка) достичь договоренности с США о том, что в случае применения против Украины оружия массового уничтожения это государство вступает в войну. Это непростой вопрос, но три месяца назад мы и о американских гаубицах не могли мечтать. А, кроме того, подобная дискуссия в США уже идет. Вот, например, подобный законопроект уже инициировал конгрессмен-республиканец из Чикаго Адам Кинзингер.

Все это будет убеждать РФ, что ядерный удар по Украине не выведет ее из войны, а лишь станет следующим шагом эскалации.

Богдан Яременко, дипломат, народный депутат Украины