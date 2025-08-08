Путин не изменил своих планов по Украине: выполнит ли Трамп "хотелки" России

Вся тактика российских оккупантов по расширению линии фронта имела целью создание предпосылок для "территориального обмена".

Относительно так называемых предложений Соединенных Штатов к России по завершению войны в Украине и якобы предложения Стива Уиткоффа, описанных в польском издании Onet можно сказать, такие прогнозы появились минимум за два месяца до начала так называемых мирных переговоров.В то же время по информации Bloomberg, Россия предлагает вывод своих подразделений из Сумской, Харьковской и условно из Днепропетровской области. В обмен на это требуется вывод Сил обороны Украины с территорий, которые Россия считает "своими", то есть включенных в состав РФ указом Путина - речь идет о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Фактически вся тактика российских оккупантов по расширению линии фронта в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях имела целью создание предпосылок для именно такого "обмена". То есть россияне пытались искусственно увеличить линию фронта, чтобы заставить Силы обороны Украины оттянуть оперативные резервы с главных направлений - в частности, с Донецкого, а также создать основу для военно-политического давления на украинское руководство.

Учитывая то, что Bloomberg является изданием, которое периодически публикует информацию, странным образом совпадающую с интересами России, - это лишь подтверждает правильность наших предыдущих оценок. Именно поэтому мы сегодня видим обострение ситуации на Запорожском направлении - Россия хочет показать, что якобы полностью контролирует эту область. Также есть сообщения о возможной десантной операции в Херсонской области - вплоть до захвата Херсона. Хотя в военном смысле предпосылок для этого нет. Но сам факт таких заявлений - это демонстрация намерений претендовать на контроль над Херсонской, Запорожской, а также Донецкой областями.

Насколько реалистичны эти сценарии? Я критически отношусь к "хотелкам" России. Не исключаю, что именно контроль над Запорожской и Херсонской областями будет камнем преткновения в любых переговорах. Вероятно, также на повестке дня будет вопрос установления полного контроля над Донецкой областью. Именно это и может стать главным элементом давления на Украину, в частности со стороны США. На сегодня Украина контролирует примерно 33% территории Донецкой области, то есть большую часть промышленного потенциала и природных ископаемых в регионе.

Поэтому говорить о каких-то уступках без создания буферных зон в Сумской и Харьковской областях, где Россия не имеет устойчивого контроля, - это абсурд. В Днепропетровской области российского присутствия вообще нет. О чем тогда говорить?

Кроме того, в Донецкой области мы контролируем такие крупные агломерации, как Краматорск и Покровск. Военным путем Россия взять их не сможет. Вспомним пример Бахмута - 9 месяцев боев и более 100 тысяч потерь. Часов Яр с населением всего 10 тысяч - и уже полтора года штурмуют, но безуспешно (несмотря на многочисленные заявления о тактических успехах). А с учетом того, что Краматорск, Славянск, Константиновка - это крупные промышленные города, то их захват в ближайшей перспективе невозможен. И россияне это прекрасно понимают. Именно поэтому они осуществляют давление на украинское руководство - как военное (до 200 боевых столкновений ежесуточно), так и дипломатическое и информационное. К сожалению, даже в некоторых украинских медиа появляются "вбросы" о возможных штурмах в Херсонской области, прорывах в Харьковской, или захвате Волчанска. Но на практике никакого стратегического успеха у врага нет. Фронт не посыпался.

Россияне вынуждены учитывать успешные удары украинских сил обороны по территории РФ. И именно успехи этих ударов, возможно, заставили Путина демонстрировать определенную "сговорчивость". Хотя подается это, конечно, как уступка Трампу - мол, Россия прекратит удары. Но именно украинские удары по объектам в глубине России - наиболее чувствительны, ведь ударами по НПЗ уже выведено из строя 14% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

В августе ожидается падение поступлений в бюджет из нефтеотрасли - вместо 100 млрд рублей поступит всего 65. Из-за снижения объемов переработки и падения цен на нефть. Это для России - катастрофа, не говоря уже о том, что из-за закрытия аэропортов в результате украинских атак потери россиян оцениваются в 40 миллиардов рублей за 10 дней. Итак, тактика действий Украины является чрезвычайно эффективной.

Что касается дальнейших перспектив, то заявления госсекретаря США Марко Рубио четко свидетельствуют: условием переговоров должно стать согласие на территориальные уступки. Какими бы ни были наши эмоции, иллюзии - факт остается фактом: США критически важно завершить эту войну. И они будут давить на обе стороны - и на фронте, и за столом переговоров.

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

