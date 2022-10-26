И станет Рамзан во главе России, и со всеми помирится, считает Кох / Reuters

Минул двести сорок четвертый день войны. На фронте опять ничего существенного не произошло. Россияне продолжают спорадически обстреливать украинские города. Вот, например, была недавно выпущена ракета по Днепру. Ракету, вроде, сбили, но ее обломки попали в бензозаправку. Погибли люди, в том числе - беременная женщина… Звери-с… Чего тут еще скажешь…

В Киев приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Тот самый, который "формула Штайнмайера". Долго собирался. Много раз откладывал. И вот - приехал. И чего? А ничего… Как приехал, так и уехал. Походил, поездил… Поцокал языком, покачал головой. Обещал две установки "Mars" (это два сдвоенных HIMARS) и четыре PzH 2000 (это самоходные гаубицы 155 мм). Неплохо, че…

Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз готов выделять Украине по 1,7 млрд евро в месяц. А Шмыгаль говорит, что для нормального функционирования всей бюджетной системы нужно не меньше 5 млрд. А на это госпожа фон дер Ляйен сказала, что надо уже, наконец, конфисковывать арестованные российские активы и что, мол, они работают в этом направлении…

А 30 конгрессменов от Демократической партии США обратились к Байдену с письмом, в котором настаивают на переговорах с Россией о мире. А потом оказалось, что это техническая ошибка и они письмо отозвали… Но, как говориться, " потом ложечки нашлись, а осадок - остался…"

Душка Макрон попросил Папу Римского попросить Патриарха Кирилла попросить Путина закругляться с войной. Раньше Макрон сам названивал Путину с этой темой, а теперь вишь как издалека заходит…

Еще рекомендую через далай-ламу попробовать, и через какого-нибудь аятоллу… Глядишь какой-нибудь мулла попросит тихонечко Рамзана Ахматовича об одолжении, а Рамзан человек религиозный, возьмет и хватит Путина стулом по голове. Тот и окочуриться… И станет Рамзан во главе России, и со всеми помирится. И станем мы жить-поживать и добра наживать…

Да, кстати, про Каховскую дамбу у меня к Суровикину есть дельное предложение. Если он так боится, что украинцы взорвут дамбу, то чего проще: пусть спустит Каховское водохранилище! Ведь Каховская ГЭС под его контролем, а значит и водосброс - тоже… Уровни воды с обеих сторон дамбы уравняются и взрывать ее не будет смысла. Впрочем, я, наверное, не самый умный на свете и Армагеддон Суровикин уже давно до этого догадался. А раз так не делает, значит и сам не верит в то, что говорит…

Хотя дамба уже не в моде. Не успели все опомниться от угрозы рукотворного цунами, как у россиян теперь появилась новая пугалка: Украина собралась взорвать "грязную бомбу"!

Шойгу обзванивает всех своих коллег из стран НАТО и зловещим шепотом сообщает: "Я вам точно говорю! Из надежных источников стало известно! Ей-ей взорвут! Они такие! Чистые звери! Провалится мне на этом месте!"

Значит теперь дамбу отставить, собираем Совет Безопасности ООН по поводу украинской "грязной бомбы". Не удивлюсь, если к моменту сбора у россиян появится какая-то новая мулька.

А! Вот уже и появилась: биолаборатории! Впрочем, это они уже по второму кругу пошли. С биолабораторий они начинали еще в марте. То есть фантазия иссякла и "на колу мочало - начинай сначала!"

Как же Путин хочет переговоров… Что-то у него припекает… Похоже, снаряды кончаются. Знающие люди говорят, что даже под Бахмутом интенсивность российских артиллерийских обстрелов заметно снизилась. Да и ракет все меньше и меньше.

Хоть Путин и требует от промышленности перестройки на военные рельсы, но пока дело в руках Чемезова и его протеже Мантурова, я спокоен: все украдут. Ничего не оставят для Путина. Сотня диверсантов не сработает так же надежно, как эта сладкая парочка.

Сегодня смотрел душераздирающее видео проводов мобилизованных где-то в Мордовии. Городской голова, упавшим голосом сообщил средних лет мужичкам, что они не пушечное мясо, а орлы или еще что-то в этом роде.

Тогда один из них не выдержал и заплакал. И начал громко так кричать: конечно мы - пушечное мясо, а что же еще! У меня семья, ребенок! Куда вы меня на смерть посылаете!

И действительно: куда? А главное - зачем? Зачем отрывать от семьи этих мирных работяг и бросать их куда-то в херсонскую степь? На холод, в грязь, под обстрелы! Добрая половина из них либо погибнет почти сразу, либо вернется домой инвалидами. И кто будет кормить их семьи? Манутров? Тетя Валя Матвиенко? Голикова по кличке "Арбидол"? Никто не будет…

А ведь перед тем, как погибнуть, эти мужички могут еще и случайно кого-то убить! И тогда погибших будет еще больше и останутся еще и другие семьи без кормильца, без отца. И двужильные русские и украинские женщины снова, как и раньше, будут тянуть на себе весь этот багаж из забот, тяжелой работы, погубленной молодости и старых, довоенных фотографий, где они красивые и радостные с живым и здоровым мужем…

И будут они собираться своим кругом, выпивать маленько и петь грустные, протяжные песни. И плакать. А потом долго сидеть у детских кроваток и снова плакать. И будут их звать солдатками, вдовами. И это будет везде. В каждом городе, в каждой деревне. И обычность этого горя уже сделает его нормой.

А все потому, что Путин не имеет мужества пустить себе пулю в лоб. Потому, что он трус. Пустой, никчемный человек. Так ничему в жизни не выучившийся. Никакому ремеслу. Никакому доброму делу. Всю жизнь так и прожил на чужом горбу. Только понукал всех и следил за тем, чтобы "народишко не баловал". И себя не забывал. Дворцы и загородные виллы, яхты и самолеты…

Русский народ утратил способность управлять своей судьбой. Последний опрос Левада-центра показал, что в России уменьшилось число людей, которые хотят перемен. Россиян все устраивает. Вот такая, понимаешь, загогулина…

Почему так получилось - долго рассказывать. Но так получилось. Это факт. Какое счастье, что украинцы сохранили это умение. И теперь им нужно отдуваться за двоих. Такова, видимо, судьба "братского" народа. А вот интересно: если брат сошел с ума и накидывается на тебя с топором, он уже не брат или все еще брат? Поди знай как правильно…

Я уже ничего не знаю. У меня только какой-то комок в груди и тяжелая ненависть ко всей этой путинской банде… Карфаген должен быть разрушен. Это вопрос жизни и смерти.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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