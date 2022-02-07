Путин не боится Кадырова, а завидует ему / kremlin.ru

Молчание Кремля и его дочерних структур, вроде Думы или Прокуратуры, по делу семьи Янгулбаевых столь оглушительно, что перекрывает любой грохот. Распространенное и вполне обоснованное объяснение – трусость. Кадыров сильнее, и это момент истины, когда его сила, как и жалкая роль и смертельный перепуг Кремля, явлены во всей своей очевидности.

Наверняка, так. Но есть еще кое-что. Во-первых, происходящее никак не нарушает существующий порядок вещей. Мы живем в раннефеодальном государстве, когда люди являются собственностью сюзерена – вспомните слова Ивана Грозного из его письма князю Курбскому: "Холопей своих можем миловать, но и казнить можем". А вассал моего вассала в этом государстве – не мой вассал.

Поэтому Кадыров, не с точки зрения Конституции – забудьте вы про нее, не тревожьте покойницу – а с точки зрения тех понятий, на которых система стоит, имеет право "разбираться" с каждым, на территории Чечни живущим. Как сочтет нужным имеет право разбираться. А вмешательство Путина будет нарушением этих понятий – не его же вассал.

Во-вторых, и это важнее, преступление Ибрагима Янгулбаева против чеченских властей ровно такое же, как преступление огромного числа оппозиционеров, блогеров и журналистов против властей федеральных. Ибрагим "виновен" в том вел оппозиционный телеграмм-канал 1ADAT или, как минимум, участвовал в его работе. А половина наших политзаключенных, как и значительная часть находящихся пока на свободе журналистов, виновны в аналогичных проступках. Только выступают они не против Кадырова, а против Путина. И власть Путина, как и власть Кадырова, тоже разбирается с ними – по-своему.

Мы же все-таки Европа, мы же в галстуках. Вот и ориентируемся на Италию, например – средневековую, естественно. Отравить оппонента или заточить его в крепость – милое дело, а вот головы резать, да еще и всей родне – это не наши методы.

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Читайте такжеПутин выставил Крым на торгиНо, по-видимому, хотя "наши методы" и работают, хотелось бы как-то жестче и напрямую, без всех этих глупостей, типа путающихся под ногами адвокатов и ОНК. Но пока нельзя. Скоро, конечно, будет можно.

Остается только ждать этого прекрасного времени – оно наступит, не сомневайтесь! – и не наказывать Рамзана Кадырова – за что, собственно? – а тихо завидовать ему.

Таково мое оценочное суждение относительно этой ситуации, столь ужасной, что мне, прямо как Пескову, не хочется в нее верить. Но нам много во что в нашей стране не хочется верить.