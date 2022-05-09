Путин наступил на грабли Гитлера: почему Россию ждет разгром

Путин повторяет ошибки Гитлера / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Путин ученически повторяет архаичную, безнадёжно отставшую от реальности логику Гитлера, который начал Вторую мировую войну потому, что считал: Германии нужно вернуть утраченные по Версальскому договору земли и таким образом объединить "немецкий мир", а немцам для процветания необходимо получить дополнительное "жизненное пространство", то есть территорию.

Примерно к этому же стремится Путин. Только место Версальского договора в его рассуждениях занимает распад СССР.

Уже во времена Гитлера было понятно, что рост территории государства отнюдь не ведёт к его процветанию, что не территория красит народ, а народ территорию, что территориальные захваты не просто преступны, а бессмысленны.

Германия стала процветающей страной после массы территориальных потерь, немецкий мир сжался до исторического минимума и только после этого стал успешным и самодостаточным.

Авантюра Гитлера была не только величайшим преступлением, но и величайшей глупостью. Время бесконечно расширяющих свои владения империй давно прошло. Британцы (в основном мирно) и французы (после нескольких войн) отказались от своих империй и, по общему теперешнему их мнению, только выиграли.

Однако лишь умные люди учатся на чужих ошибках. А Путин радостно прыгнул на грабли Гитлера. Повторил все глупости фюрера. Начал такую же бессмысленную территориальную экспансию, бесконечную войну за захват территорий.

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Закончиться это может только тем же – столкновением с большой международной коалицией, разгромом и гибелью недоимперии и её безумного фюрера.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"