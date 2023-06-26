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Путин напрасно не утопил Пригожина в крови

Юрий Богданов
26 июня 2023, 08:19 обновлено 26 июня, 08:19
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Путин таки довел Россию до того состояния, когда она на грани фазового перехода на новый уровень бытия. Хотя эту судьбу они готовили для Украины.
Путин напрасно не утопил Пригожина в крови
За эти два дня Россия стала слабее / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Пригожин заявил, что он не хочет проливать "русскую кровь" и возвращается "в полевые лагеря" согласно плану. Кремль заявил, что Пригожин и "Вагнер" будут амнистированы.

На самом деле, для Путина было бы лучше, если бы он утопил движ Пригожина в крови. А так он сейчас будет человеком, ушедшим на сделку с террористами.

Нет, это не было постановкой и хитрым планом, это так теперь в России решаются элитарные суперэки. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ХУЖЕ. Это всего лишь первая ласточка.

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Путин таки довел Россию до того состояния, когда она на грани фазового перехода на новый уровень бытия. Хотя эту судьбу они готовили для Украины.

Путинские пропагандисты любили рассказывать что Украина распадется "как Югославия", но - похоже - к этому идет именно Россия. Только с нюансами. Путин делал все возможное, чтобы сделать российское общество максимально атомизированным, неспособным на сопротивление диктатуре, на консолидацию, эгоистичным и циничным. Не сказать что это была очень сложная задача, но он все же смог достичь в этом реально больших успехов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Примерно так же он строил собственное окружение. Подпитывал конфликты, вступая в игру только если они выходили из-под контроля. Очень удобно быть "царем горы", когда твои подчиненные находятся в постоянном движении - делят потоки, заключают сделки, интригуют друг против друга.

РФ сейчас не похожа на маленькие диктатуры Африки. Это все еще очень большая страна, в которой в принципе не могут не существовать группы влияния или дифференцированные элиты. Что путинскую Россию реально сближает с этими всеми диктатурами - так это негативный отбор в элиту. Построен на принципах клептократической преданности трону.

Такие режимы могут на отдельных участках своей истории быть достаточно эффективными. Но они сохраняют целостность до момента одного или нескольких разрушительных ударов неудачных внешних или внутренних обстоятельств. То есть до падения авторитета центральной власти.

И здесь мы вспоминаем о Югославии, для погружения которой в хаос войны и взаимной резни потребовалось совпадение нескольких ключевых факторов, которые постепенно накопились в РФ. Отличие России от Югославии в том, что в РФ нет таких готовых к независимости регионов как Словения или Хорватия. Поэтому и сценарий погружения страны в энтропию (с последующим превращением в КНДР, или с сутками варлордов) будет отличаться от того, что мы видели на Балканах. Но процесс все пошел вполне наглядно для нас всех. Почему дальше будет "хуже"?

1. Режим настолько утратил от довоенного уровня легитимности, что вчерашний бандит может спокойно решать элитарный конфликт с оружием в руках, взять под контроль миллионный город и двинуться маршем на Москву.

2. РФ нагенерировала достаточно вооруженных озлобленных людей, которые уже сейчас готовы приобщаться к мародерству и насилию, к вооруженному противостоянию с собственными согражданами. Не взорвалось сейчас - взорвется позже.

3. Россияне не способны к массовой мобилизации, демотивированы и лишены социальных лифтов.

4. Дальнейшая потеря легитимности приведет к эскалации в сейчас еще неожиданных местах: Сибирь, Волга, Урал, Северный Кавказ. И армию Кадырова мы найдем в Чечне, а не рядом с Путиным.

5. Война превратила Россию в зону "повышенных расходов и рисков". Поэтому - только "быстрые доходы", продать дороже, купить дешевле, никаких долгосрочных инвестиций. И это будет провоцировать дальнейший раскол элит по нескольким направлениям:

* Экономическом.

* Пространственном.

* Религиозно-этническом.

Война, кризисные явления, которые в РФ накопились, потеря легитимности доведут режим до краха и произойдет это довольно быстро. В апреле 2022 я ожидал что это займет лет 5-10. теперь уверен что Путин вложится в пару лет.

Поэтому я бы не расстраивался из-за того, что тизер завершился так быстро. Самое интересное авторы всегда берегут на само кино. А оно - надвигается. Это не принесет нам победу завтра, нам еще будет тяжело, но за эти два дня Россия стала слабее. И это хорошо.

Источник

Евгений Пригожин Юрий Богданов
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