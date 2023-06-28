Помяните мое слово: скоро Эрнст или кто там, снимет докодраму про этот "мятеж", где будут кровавые бои.

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Путин наговорил себе на статью, считает Альфред Кох / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто двадцать три дня войны. На фронте, наконец, есть подвижки, которые видны даже на картах ISW. Во-первых, ВСУ сгладили Времевский выступ, взяв село Ровнополь.

Во-вторых, на картах четко виден плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Теперь украинские военные могут уже не делать круглые глаза и изображать недоумение, когда их спрашивают о планах по форсированию Днепра. Теперь наличие этих планов отрицать глупо.

Я отнюдь не утверждаю, что наступление начнется именно оттуда. Но такой вариант развития событий уже не исключен. Как бы нас не пытались убедить в обратном близкие к ВСУ эксперты. А то как ни спросишь, все сразу начинают на тебя шикать и говорить, что это утопия, об этом даже заикаться нельзя, это невозможно и т.д.

видео дня

В-третьих, тот клин, севернее Бахмута, который вбили ВСУ в расположение российских войск, и который почти уже дотянулся до Берховки, стал заметно шире, но, по-моему, чуть отодвинулся обратно на запад. Или мне показалось?

Вот, собственно, и все те изменения, которые произошли на фронте за последние два дня. Это, конечно, не прорыв фронта, но все-таки лучше, чем ничего. Будем надеятся, что маховик наступления все-таки наберет свои обороты. Тем более, что госпожа Маляр обещает вскорости сильно хорошие новости. Гораздо лучше тех, что я вам сейчас рассказал. Хотя и эти тоже ничего, годятся.

Американцы рассказали, что будет в новом пакете помощи. Там ракеты для HIMARS и PATRIOT, там 30 БМП "Bradley", 25 БТР "Stryker", и много чего еще. Но то, что больше всего привлекло мое внимание: какая-то загадочная "техника для уничтожения и расчистки фортификационных сооружений".

В прессе пишут, что это специальное оборудование для создания проходов в минных полях и уничтожения укреплений. Даже называют конкретные виды оружия. Например, "банголорскую торпеду", которая успела очень себя хорошо зарекомендовать уже в этом наступлении. Так что направленность этого пакета помощи очевидна и актуальна.

Путинские соколы опять обстреляли ракетами Краматорск. Есть погибшие и раненые. Ну что тут скажешь? Сердце разрывается, глядя на такое.

Я все время думаю: вот раньше летчики были синонимом храбрости. Они больше всех рисковали, мало кто дожил до конца войны… Они летали там, где их ждала смерть. От зенитки, от вражеского истребителя, от поломки в самолете, от плохой погоды….

Но нынешние, особенно те, кто летает на этих стратегических бомбардировщиках, они ведь вообще ничем практически не рискуют. Поднял в воздух своего "Медведя" (который все равно, что пассажирский лайнер), пролетел тысячу километров от Мурманска до Каспия, нажал кнопочку и полетел взад, до дому…

Развернувшись домой, передал управление второму пилоту, а сам пошел к штурману накатить по маленькой, да за жизнь поболтать: как детки, как дача, как ласточка… Поди плохо… Кому война, а кому мать родна.

А еще через час ракеты долетят до Краматорска и убьют людей. В это время наш герой и смельчак будет уже приземляться на свой аэродром на Кольском полуострове и писать рапорт о успешно выполненном боевом (!) задании.

А к вечеру он, в стоптанных тапочках и трениках, будет клевать носом у телевизора, краем уха слушая бесноватого Соловьева. И то ведь верно: устал за день, намотался, кормилец…. Защитник родины… Мать его ети…

Это вам не пехотинец, забрызганный чужой кровью, грязный и голодный, спящий скорчившись в окопе. Тут белая кость: убийца на расстоянии. Никакого риска, как в компьютерной игре. Нажал кнопочку - и все дела. Вот их, я думаю, нужно первыми к стенке ставить. Без разговоров. Просто по профессиональному признаку. Это отборные мерзавцы. Калиброванные.

Вот как бы было хорошо, если бы на этом можно было закончить пост. Ведь сегодня весь день себе говорил: больше про этот пригожинский мятеж писать не буду. Все, хватит. Но тут Путин опять навалил кучу такого, что оставить это без комментариев просто невозможно.

Какие впечатления? Вот знаете, к десятилетию Октябрьского переворота, то есть в 1927 году, Сергей Эйзенштейн снял художественный (!) фильм "Октябрь".

Как положено было в те времена фильм был немой. Все события, которые он там показал - были инсценировкой, массовкой. Реквизит, костюмы, холостые выстрелы, артисты на крупных планах, все как обычно в кино. Операторская работа - прекрасная, композиция, кадры - все на высшем уровне. Лени Рифеншталь потом училась на этих фильмах.

Был там, разумеется, и эпизод с т.н. "штурмом Зимнего дворца". Все мы знаем, что никакого штурма не было. Что Антонов-Овсеенко с группой красногвардейцев зашел в здание и арестовал Временное правительство, которое не оказало никакого сопротивления.

Но советская пропаганда уже начала превращение октябрьского переворота в Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию. А разве революция может выглядеть так вяло? "Нет!" - сказала партия!

И Эйзенштейн нарядил статистов в матросские бушлаты, они под камеры и свет прожекторов красиво через арку Генерального Штаба ворвались на Дворцовую площадь, пробежав ее сквозь бутафорский пулеметный огонь, добежали до ажурных кованых ворот Зимнего дворца, картинно перелезли через них, открыли их с обратной стороны и революционные массы восставшего пролетариата вломились в логово контрреволюции…

Прошло пятьдесят лет и нам в школе эти кадры втюхивали уже как документальные. Вот дети: смотрите как наши деды брали Зимний!

То, чему сегодня мы были свидетелями, это точно такое же сотворение мифа о "страшном мятеже". Уже геройский Золотов рассказывает, как он защитил Москву, как готовы были его бойцы лечь костьми за родину, и уже Путин тоже их благодарил, и на Соборной площади Кремля что-то такое героическое блеял… Звучали гимны, фанфары, реяли стяги, стояли ровными квадратами полки…

Помяните мое слово: скоро Эрнст или кто там, снимет докодраму про этот "мятеж", где будут кровавые бои, и где героический Золотов, истекая кровью, дотянется таки до горла Пригожина и… В общем вы сами понимаете, чем все это закончится. Бодрый, вечно молодой Путин (артист Безруков) с холма руководит операцией, в треуголке, одна нога на барабане…

К нему принесут смертельно раненного Пригожина (артист Машков). Путин, глядя на него, скажет: "Voilà une belle mort!" А потом, восхищенный его храбростью Лукашенко, выкупит бедолагу у Путина и тот будет заточен в Осиповичах, в пансионате Святой Елены, на правах почетного пленника…

А через десять лет эти кадры будут показывать школьникам как документальные и они будут думать про мужество дедов и про их любовь к Отчизне… В Кремле будет "Галерея героев 2023 года", молодые генералы, руки в перстнях, гривы коней, стройные красавицы, пороховой дым… (Если, конечно, вся эта шайка удержит власть).

И никто не вспомнит про этих обосравшихся от страха старичков, которые разбежались кто куда, едва Пригожин лишь только выехал из Ростова… Да и хрен с ними. Все равно им каюк. Не сегодня, так завтра.

А еще Путин наговорил себе на статью. И не только себе. Международный ордер на арест у него уже есть. А теперь есть все основания выдать и российский: он признался, что финансировал наемников (уголовное преступление) из бюджета (интересно по какой статье?). Он, вопреки всем своим предыдущим заверениям, прямо платил им из казны миллиарды (!) долларов. Если это не преступление, то тогда что такое - преступление?

За последние несколько месяцев Путин и его окружение сами признались в таком количестве преступлений, что даже ничего уже и расследовать не нужно.

И вишенкой на торте была передача тяжелого вооружения (танков и пр.) Росгвардии. Как говорится: на те же грабли. Теперь Путину нужно будет создать Росгвардию-2 (Кадыров?), чтобы в момент, когда Золотову придет в голову качнуть права (по методу Пригожина: дорожка-то протоптана!), у Путина было, кого ему противопоставить. И так - до бесконечности. Потому, что нет нормальных институтов и поэтому ничего не работает и держится - на честном слове, а цена их слова - сами знаете какая…

И как мы в этих условиях можем проиграть? Никак! Потому, что наше дело - правое. Поэтому враг будет - разбит, а победа будет - за нами!

Слава Украине!

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