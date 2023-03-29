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Путин надеется на чудо

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

29 марта 2023, 06:03
Чудес не бывает. Путина и его камарилью ждёт участь их нацистских предшественников.
Путин, танк РФ
Путинской верхушке не на что больше надеяться/ Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Говорят, американцы в панике, акулы Уолл-стрит от испуга скушали друг друга, а простые люди выстроились в многокиллометровую очередь к российскому посольству за эмиграционными визами. Это Патрушев напугал американцев тем, что не будет им помогать. Так и врезал, вернее, приговорил: "Я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно". Американцы рыдают, убиваются - что делать будем?

Патрушев говорит не только о распаде США, но и скором коллапсе Евросоюза. Он также не сомневается, что Мексика может попытаться вернуть себе территории, "которые американцы захватили в 1848 году".

Бред сумасшедшего? Нет, это логика смертельно больного, которому остаётся надеяться только на чудо. Врач сказал, что осталось жить меньше года. Больной готов платить любому шарлатану, обещающему его вылечить. Он ждёт чуда, которое принесёт спасение.

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Путинской верхушке не на что больше надеяться, кроме как на чудо. В начале надеялись на армию и флот, потом на ракеты, которыми пытались "вбомбить Украину в 18 век", потом на уголовников Пригожина. Ничего не сработало. Осталось надеяться только на чудо, в результате которого США и Евросоюз распадутся. Выйдет, как в античном театре, на сцену бог из машины, покарает западное зло и вознаградит российскую добродетель.

Гитлер в апереле 45-го тоже надеялся на чудо и даже, когда умер Рузвельт, на короткое время поверил, что оно произошло и теперь антигитлеровская коалиция распадается, а он сможет избежать поражения. Однако радость фюрера была не долгой. Через пару недель он покончил жизнь самоубийством.

Чудес не бывает. Путина и его камарилью ждёт участь их нацистских предшественников.

Эй, Патрушев, не будь смешным! Как могут те, кто драпал из Херсона и из под Харькова, кто уже год не может взять маленький Бахмут, грозить США и Евросоюзу? Они раздавят вас, как слон таракана. У тебя есть единственная возможность спасти свою шкуру - сдать Путина в Гаагу.

Источник

война в Украине Владимир Путин
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