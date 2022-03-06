Путин начал войну против всего Запада: способна ли Россия нанести ядерный удар

Украина – это только промежуточный этап для Путина / Фото Reuters

Ещё пару недель назад этот сценарий казался невероятным. На прошлой неделе, когда Путин напал на Украину, уже не таким маловероятным. За прошедшую неделю вероятность ядерной войны выросла на порядок. Почему?

Думаю, Путин начал войну от скуки. И мы видим, что он упивается этой войной, славой, вниманием мировых СМИ и лидеров. Посмотрите его лицо на встречах с министрами, членами Совбеза, главой ЦБ, стюардессами и т.д. У всех, кто с ним встречаются, лица каменные. Но Путин бодр и весел, отпускает свои шуточки, и под смехуечки говорит, что мы всех победим, санкции нам нипочем и явно не разделяет разумных опасений своих чиновников, что экономика России катится в пропасть.

Хочу подчеркнуть, что он бодр и весел, несмотря на явные проблемы с его блицкригом. Войну планировалось завершить в 2-3 дня, а по прошествии 10 дней не удалось взять под контроль ни одного значимого города. И он прямо говорит, что будет продолжать войну, либо пока Украина не выполнит его абсурдные требования (которые правительство и народ Украины никогда не примут), либо до победного конца, когда он захватит всю Украину. Однако уже становится понятным, что конвенциональную войну он проигрывает: российские войска деморализованы, украинцы, наоборот, сражаются как львы, к тому же, им сейчас весь мир самым современным оружием помогает.

Читайте такжеПроваленный блицкриг Путина: чего ждать дальше от России

И как вы видите реакцию Путина на поражение в конвенциональной войне? Думаете он скажет: "Я проиграл, я ухожу?" Не думаю. Скорее он достанет свой последний аргумент – тактическое ядерное оружие – и уничтожит им какой-нибудь город, скорее всего, на западе Украины. На Западе, потому что там живёт больше европейско-ориентированного населения, и, чтобы страны ЕС также прочувствовали на себе частичное радиационное загрязнение.

Реклама

Тогда по его сценарию Запад оставит ему Украину на растерзание (чтобы больше не испытывать на себе прелестей ядерных взрывов), а украинцам останется только сдаться. Естественно, российское население при таком сценарии впадет в нищету. Но когда Путина волновало благосостояние россиян? Даже в пандемию, когда у России был избыток финансовых ресурсов, он решил их не тратить на сохранение жизней населения. В результате в России рекордная избыточная смертность, по сравнению с развитыми и развивающимися странами. Он с лёгкостью уморит ещё несколько сот тысяч или миллионов россиян ради своих геополитических амбиций.

Читайте такжеПочему украинцам не стоит обижаться на НАТО

Тогда что делать Западу? Пока все выглядит так, что страны Запада уже морально готовы сдать Путину Украину. Да, они поставляют в Украину оружие. Да, они ввели супержёсткие санкции. Но Путин уже показал, что даже полное разрушение экономики его не остановит. Тем более, ощутимый эффект на экономику проявится только через несколько месяцев, а война идёт прямо сейчас, и Украина может пасть в течение нескольких недель. Но Запад постоянно подчеркивает, что не готов вмешиваться, даже не хочет вводить бесполетную зону над Украиной.

Когда решаешь задачи по теории игр, всегда нужно просчитывать всю игру до конца. Предположим, что Путин захватит Украину. Вы думаете он на этом остановится? В этом, видимо, заключается стратегия Запада – отдать большой кусок в зубы хищника, чтобы он остался доволен и успокоился. Но Путин не успокоится. Как не успокоился он после того, как откусил куски у Грузии в 2008, не успокоился после того, как отобрал Крым и часть востока Украины в 2014. После того, как он захватит Украину, он окончательно поверит в свою роль мессии, назначение которого восстановить СССР. Украина – самая большая (не считая России) из бывших республик СССР. И тогда он начнет "возвращать" блудных овец в стойло в рабочем режиме.

Читайте такжеРоковая ошибка Путина

Страны Балтии не спасет членство в НАТО. Ведь у Украины тоже были юридически-обязывающие гарантии от США и Великобритании по Будапештскому меморандуму. Если страны Запада кинули Украину, чтобы не вступать в военную конфронтацию с Россией, почему вам кажется, что они также не кинут Латвию, Литву и Эстонию?

Поэтому Западу нужно понять, что Путин уже вошёл во вкус и будет захватывать другие страны, либо пока он не умрет, либо пока его не остановят. Я бы не рассчитывал на скорую смерть Путина. Хотя ему почти 70, он очень хорошо следит за собственным здоровьем и ещё больше за собственной безопасностью – посмотрите на длину столов, за которыми он встречается даже с ближайшими чиновниками.

Поэтому рано или поздно перед Западом встанет вопрос, что Путина нужно будет остановить. И лучше остановить его раньше, чем позже, пока он не начал захватывать и другие страны.

Читайте такжеРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делать

Что конкретно может сделать Запад прямо сейчас? Я считаю, что дальнейшие экономические санкции не будут иметь эффекта на Путина. Я бы сделал три вещи:

1. Предложил бы всем российским солдатам, которые добровольно сдадутся в плен, политическое убежище в любой из стран ЕС на их выбор.

2. Установление бесполетной зоны над Украиной. Да, Путин уже сказал, что расценит это как объявление войны. Но война уже идёт, и Западу все равно придется в нее вмешаться. Так же, как Гитлер не удовлетворился сданной ему Чехословакией, Путин не удовлетворится, если Запад сдаст ему Украину. Естественно, введение бесполетной зоны должно быть поставлено на рассмотрение в ООН и подавляющее ее членов должны проголосовать "за" и дать официальный мандат НАТО на ее введение.

Читайте такжеВ Украине решается судьба мира: режим Путина потерпит крушение сам или сгинет вместе со всем миром

3. Разведка и агенты должны начать работать с представителями российской элиты – чиновниками, военными, олигархами, чтобы те в обмен на предоставление убежища или даже программу защиты свидетелей (как с Родченковым) начали предоставлять информацию, которая поможет найти тайные активы и даст возможность парализовать в том числе военную машину Путина.

Не нужно питать иллюзий. Путин уже начал войну против всего Запада. Украина – это только промежуточный этап. И чем раньше Запад поймет, что это война против всего Запада, тем раньше сможет начать защищаться. И тогда есть шанс победить пока ещё с относительно небольшими потерями.

Максим Миронов, профессор финансов, доктор Чикагского университета