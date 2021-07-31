УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение

Слава Рабинович

российский финансист и блогер

31 июля 2021, 19:30

Ежедневный российский новостной поток – это ад, но это ничего более, чем уголовные преступления по действующему УК РФ.

Владимир Путин
Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение / Reuters

Текущие события комментировать больше не имеет смысла – кроме, конечно, перечисления уголовных статей для Путина и его ОПГ (включая, естественно, статью 278). Ежедневный российский новостной поток – это ад, но это ничего более, чем уголовные преступления по действующему УК РФ. Некоторые из статей тянут, для Путина и ключевых членов его ОПГ, на 20 лет, или даже на пожизненное. Смотрите сами.

Уголовный кодекс Российской Федерации

Раздел X. Преступления против государственной власти

Глава 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля

Реклама

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, –

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью ("привет" от расстрелянного Бориса Немцова и от отравленного (но чудом выжившего) Алексея Навального, среди многих прочих).

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Владимир Путин – незаконный президент ещё с 2012 года. Он просто самозванец, насильственно захвативший и насильственно удерживающий власть государственный преступник. И вот почему.

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О "По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго "Заключительные и переходные положения" Конституции Российской Федерации":

"...Два срока полномочий подряд, о чём идёт речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 её раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает...".

"Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данному делу окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, является общеобязательным, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами".

А вот и весь список уголовных статей, согласно действующему УК РФ, для квалификации преступлений Владимира Путина и членов его ОПГ (по порядку нумерации статей):

Читайте такжеКак разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"Статья 105. Убийство (до 20 лет лишения свободы)

Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (до 5 лет лишения свободы)

Статья 142.1. Фальсификация итогов голосования (до 4 лет лишения свободы)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём (до 2 лет лишения свободы)

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (до 2 лет лишения свободы)

Статья 205. Терроризм (до 20 лет лишения свободы)

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней) (до 20 лет лишения свободы)

Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершённое в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность (до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы)

Статья 278. Насильственное удержание власти (до 20 лет лишения свободы)

Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (до 5 лет лишения свободы)

Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы)

Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы)

Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы)

Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы)

Статья 302. Принуждение к даче показаний (до 8 лет лишения свободы)

Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы)

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы)

Статья 306. Заведомо ложный донос (до 6 лет лишения свободы)

Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы)

Читайте такжеПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенСтатья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (до 5 лет лишения свободы)

Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (до 20 лет лишения свободы)

Статья 354. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (до 5 лет лишения свободы)

Статья 357. Геноцид (до 20 лет лишения свободы)

Статья 359. Наёмничество (до 15 лет лишения свободы)

Сколько лет наберётся для Путина по совокупности? И сколько для его подельников?

Владимир Путин Слава Рабинович
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
На Украину налетит резкое похолодание до +15На Украину налетит резкое похолодание до +15 Искусственный дефицит: почему снова дорожает топливоИскусственный дефицит: почему снова дорожает топливо Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочкиУбийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Невролог назвал самую опасную позу для снаНевролог назвал самую опасную позу для сна Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за УкраиныКричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины

Последние новости

19:49

Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2

19:48

"РФ трудно соскочить": Витренко назвал главное условие новых переговоров по транзиту газа Видео

19:30

Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение мнение

19:12

Привезли из Турции и России: в Николаеве зафиксировано четыре случая заражения штаммом "Дельта" Видео

18:57

Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи Видео

Реклама
18:28

Покупала креветки, а оказался желатин: в Затоке туристка пожаловалась на мошенничество торговцев Видео

18:11

"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры Видео

17:55

"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

17:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

17:37

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac Видео

17:28

Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров Видео

16:53

"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка Видео

16:28

В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Видео

16:26

Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве" Видео

16:11

Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

15:48

"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 Фото Видео

15:37

Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины Видео

15:20

После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки - СМИ

14:48

Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе Фото

14:46

Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы Видео

Реклама
14:41

В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении Видео

14:36

Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

14:25

Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса Видео

14:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

13:55

"Гопник" из "90-х" и "человек без совести": как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения Видео

13:38

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

12:52

Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Видео

12:17

Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

12:14

В Метинвесте рассказали детали чрезвычайного происшествия на шахтоуправлении "Покровское"

12:13

Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Видео

11:42

Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине Видео

11:32

Гороскоп на август 2021 для Овна: в каких сферах будет фартить одному из фаворитов месяца

11:23

В Одесской области зверски убили предпринимателя из Винницы: тело нашли в реке

10:51

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроют грозы, град и шквалы Видео

10:09

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

09:58

От адской жары до осенней прохлады: синоптик спрогнозировал на август в Украине температурные качели

09:15

В Пиренеях нашли кость британской блогерши: она загадочно исчезла в горах в прошлом году Видео

08:41

Нового локдауна в Украине можно избежать, но есть условие - врач

08:12

Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки обнаружили более 900 больных Видео

07:45

Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство мнение

Реклама
07:25

Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля Видео

07:21

Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2 Видео

07:03

Гороскоп на август-2021 для всех знаков от Влада Росса: Деву ждет космос, а Скорпиона – испытания

06:54

Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами

06:30

Пенсия Хомчака и борьба с коррупцией: почему Зеленский "трясет" силовиков мнение

06:00

Ядерное оружие Украины и шантаж: Илларионов предупредил об опасности заявления Арахамии Видео

05:28

Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий Видео

05:02

Лунный гороскоп на неделю 2-8 августа для всех знаков Зодиака: перемены в жизни, кредиты и любовь Видео

04:43

Секретов нет: "киберпартизаны" слили паспортные данные силовиков и окружения Лукашенко Видео

04:22

Как убрать живот без утомительных скручиваний: 4 взрывные упражнения на пресс

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять