Путин, мы все ближе

Наши запустили дрон-камикадзе, который пролетел все ПВО рф, и упал недалеко от индустриального парка.

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Путина испугал украинский дрон / Коллаж УНИАН, соцсети

Все видели новость о дроне, который долетел до Москвы, но не взорвался? Так-вот, дрон этот летел не просто так. На прошлой неделе наши разведчики получили информацию о поездке путина в индустриальный парк в Руднево.

Удалось даже заполучить карту поездки по территории парка. Эту информацию косвенно подтвердил личный корреспондент путина Зарубин на своём телеграмме.

Кто такой Юрий Романенко Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего. видео дня

Наши соответстенно запустили дрон-камикадзе, который пролетел все ПВО рф, и упал недалеко от индустриального парка. Когда с утра стало известно о дроне, в Кремле начался не шуточный переполох.

Песков написал о новом графике путина - работать в Кремле. В ФСО начались серьёзные проверки сливов. Учитывая насколько путин помешан на своей безопасности, эта история может иметь огромные последствия для башен кремля.

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