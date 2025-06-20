Вероятно, успех будет колоссальным. "Союзмультфильму" не стоит останавливаться на "Простоквашино".

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Российский диктатор может стать персонажом мультфильма

Важнейшим из всех искусств является подхалимаж. В россии, в этом жанре каждый день создаются новые шедевры. ПМЭФ - отличная площадка для презентации самых мощных творческих бомб. Сегодня, вызвав корчи завистников, рванула свой креативный фугас повелительница русских мультиков, директриса "Союзмультфильма". От этой линялой и давно выдоенной дамы никто уже ничего не ждал, но именно ей пришла в голову великая мысль осквернить "Простоквашино", добавив туда, в качестве персонажа, старого садиста в розыске - Владимира Путина.

Путин может стать героем мультфильма "Простоквашино". "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры", — считает председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

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Вероятно, успех будет колоссальным. "Союзмультфильму" не стоит останавливаться на "Простоквашино". Путин отлично мог бы заменить собой одного из семи гномиков "Белоснежки". Например, Чихуна. Недурен будет кремлевский упырь и в качестве Наф-Нафа, что даст "Трем поросятам" новую жизнь и свежее прочтение.

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Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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