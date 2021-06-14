Путин зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Путин напрасно опасается только ракет, которые могут появиться на территории Украины вследствие вступления в НАТО / "Укроборонпром"

Вступление Украины в НАТО президент Российской Федерации Владимир Путин назвал "красной линией" для Москвы, объяснив это тем, что в таком случае натовские ракеты смогут долететь до центральной части России всего за 7-10 минут. Следует помнить, что это заявление Путина на ряду с другими прозвучало в рамках программного интервью перед его встречей с президентом США Джозефом Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве. Таким образом Путин четко обозначил позицию России относительно Украины и провел "красные линии". Это говорит о том, что наша страна будет одной из главных тем разговора Путина и Байдена.

Однако, будем объективны, пока что у России нет повода нервничать по поводу вступления Украины в НАТО, потому что членство в Альянсе нам пока не светит. До тех пор, пока у Украины остаются проблемы с территориями, пока не закрыт вопрос Донбасса и Крыма, ее никто никуда не примет. Даже ПДЧ Украина не получит.

Например, Грузия, которая, в отличие от нас, уже провела все необходимые реформы для перехода на стандарты НАТО. Но, несмотря на это, ей даже ПДЧ не дают. Причина очевидна – неразрешенные территориальные споры (Южная Осетия и Абхазия).

К тому же, у России в НАТО есть могущественное лобби в виде Германии, Франции и других стран. Они не допустят членства Украины в Альянсе, ведь в НАТО любые решения принимаются путем консенсусного голосования.

Впрочем, многое зависит от самой Украины. Никто ведь ей не запрещает реформировать свою армию и переходить на стандарты НАТО.

В общем, Байден с чистой совестью сможет успокоить Россию, пообещав, что Украину в НАТО не примут. Однако это обещание вовсе не помешает Штатом принять решение, например, о расширении помощи Украине либо о предоставлении ей статуса союзника вне НАТО, как у Южной Кореи, Израиля, Египта, Тайваня и других стран. И, честно говоря, для нас это будет даже лучше, чем членство в НАТО.

Что касается слов Путина по поводу ракет, то, безусловно, речь шла, в первую очередь, о его опасениях по поводу размещения на территории Украины ядерного вооружения НАТО.

Но при этом Путин забывает, что, если Украина полноценно запустит собственную ракетную программу, у нас и так будут ракеты дальностью около тысячи километров, их мы и так сможем разместить.

Потому Путин может не беспокоится о натовских ракетах на территории Украины – у нас есть свои. Иными словами, у Украины и без членства в НАТО есть ракеты, способные достичь центральной части России за 7-10 минут.

У нас уже имеются наработки, есть производство. В частности, у Украины есть ракетный комплекс "Сапсан", который является аналогом Искандера.

Кроме того, у Украины, по сути, есть разрешение от США на строительство ракет малой и средней дальности, причем даже дальностью до 1,5 тысяч километров. Американцы уже об этом неоднократно заявили. Тем более, что Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сейчас не существует, да и мы его не подписывали, но придерживались. Так что нас ничего не сдерживает.

Понятно, что, когда Украина вплотную займется этими вопросами, на нее будет давление. В частности, бегать европейцы и всякая другая шушера с криками: "Не позволим, не допустим! Это – вопрос нашей безопасности!".

Однако в данном случае Украине надо меньше обращать внимание на свету, которая вокруг нее происходит, и больше заботиться о собственной безопасности. Нет ничего, чтобы связывало нам руки, в том числе договора.

Следует отметить, что Украина сегодня имеет все возможности создать аналог израильского "Железного купола", обеспечив таким образом собственную систему противоракетной обороны. Это – не проблема для украинских специалистов. Так что Путин напрасно опасается только ракет, которые могут появиться на территории Украины вследствие вступления в НАТО…

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда