Путин - ленивый сибарит, затяжной войны не будет

Длительной войны не будет - этот план российские власти также бездарно провалят, как и все предыдущие.

Путин ленивый, затяжной войны не будет, считает Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Годовая история этой войны - череда последовательно проваливающихся российских планов. Один проваливается - выдвигают другой, потом третий и так далее.

1. Февраль-март 2022 - план блицкрига, Киев берем за три дня, Украину - за пару недель. 9 мая Путин принимает парад в Киеве. Результат: полный провал.

2. Весна-лето 2022 года - план наступления в Донбассе, разгрома и окружения там основных украинских сил. Результат: полный провал.

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3. Сентябрь-декабрь 2022 - план ракетной войны под девизом: "Вбомбить Украину в 18 век". Планировалось разрушить критическую энергетическую и транспортную инфраструктуру, заморозить и обесточить украинские города, парализовать и захватить страну. Параллельно подорвали газопроводы в Европу, пытаясь и её заморозить и поставить на колени.

Результат: полный провал.

Теперь у них новый план достижения успеха - длительная война на истощение. Этот план также обречён на провал.

К длительной изнурительной войне не готова российская армия, "оборонка", экономика, население. А главное, к ней не готова правящая верхушка и, прежде всего, сам Путин.

Сейчас многие пишут, что Путин хочет воевать бесконечно и решил сделать войну для России нормой. Не думаю, что это так. Он совершенно не похож на лидера сражающейся страны, на кризисного менеджера, разруливающего экстремальные ситуации (война - всегда экстрим). Он ленивый сибарит, любящий размеренную, полную удовольствий жизнь в роскоши. Ему (как и всей верхушке) весь этот военный стресс даром не нужен.

Он ожидал лёгкую победу, за которой последовал бы "исторический триумф" и вхождение в пантеон "великих государей" в один ряд с Петром и Сталиным. Но попал в просак. Ничего не вышло. Я уверен, что сейчас он просто не знает, что делать дальше. Воюет по инерции, понимая, что отступить для него - значит потерять власть.

Длительной войны не будет - этот план российские власти также бездарно провалят, как и все предыдущие. Если в портфолио криворуких неудачников одни провалы, не стоит ждать, что их очередной прожект вдруг реализуется.

Путинский сценарий затяжной войны опрокинет продолжающаяся украинская реконкиста, которая имеет шанс закончиться успехом уже в этом году.

Слава Украине!

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