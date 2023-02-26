УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин - ленивый сибарит, затяжной войны не будет

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

26 февраля 2023, 08:20
Длительной войны не будет - этот план российские власти также бездарно провалят, как и все предыдущие.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путин ленивый, затяжной войны не будет, считает Эйдман / сайт Кремля, Facebook Эйдман

Годовая история этой войны - череда последовательно проваливающихся российских планов. Один проваливается - выдвигают другой, потом третий и так далее.

1. Февраль-март 2022 - план блицкрига, Киев берем за три дня, Украину - за пару недель. 9 мая Путин принимает парад в Киеве. Результат: полный провал.

2. Весна-лето 2022 года - план наступления в Донбассе, разгрома и окружения там основных украинских сил. Результат: полный провал.

видео дня

3. Сентябрь-декабрь 2022 - план ракетной войны под девизом: "Вбомбить Украину в 18 век". Планировалось разрушить критическую энергетическую и транспортную инфраструктуру, заморозить и обесточить украинские города, парализовать и захватить страну. Параллельно подорвали газопроводы в Европу, пытаясь и её заморозить и поставить на колени.

Результат: полный провал.

Теперь у них новый план достижения успеха - длительная война на истощение. Этот план также обречён на провал.

К длительной изнурительной войне не готова российская армия, "оборонка", экономика, население. А главное, к ней не готова правящая верхушка и, прежде всего, сам Путин.

Сейчас многие пишут, что Путин хочет воевать бесконечно и решил сделать войну для России нормой. Не думаю, что это так. Он совершенно не похож на лидера сражающейся страны, на кризисного менеджера, разруливающего экстремальные ситуации (война - всегда экстрим). Он ленивый сибарит, любящий размеренную, полную удовольствий жизнь в роскоши. Ему (как и всей верхушке) весь этот военный стресс даром не нужен.

Он ожидал лёгкую победу, за которой последовал бы "исторический триумф" и вхождение в пантеон "великих государей" в один ряд с Петром и Сталиным. Но попал в просак. Ничего не вышло. Я уверен, что сейчас он просто не знает, что делать дальше. Воюет по инерции, понимая, что отступить для него - значит потерять власть.

Длительной войны не будет - этот план российские власти также бездарно провалят, как и все предыдущие. Если в портфолио криворуких неудачников одни провалы, не стоит ждать, что их очередной прожект вдруг реализуется.

Путинский сценарий затяжной войны опрокинет продолжающаяся украинская реконкиста, которая имеет шанс закончиться успехом уже в этом году.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:28

Вероятность участия НАТО в войне: Тука объяснил, в чем подвох

08:20

Путин - ленивый сибарит, затяжной войны не будетмнение

07:50

Шеф ЦРУ предупредил: Китай готовит план переброски в РФ партии летального оружия

07:44

Почему нельзя выкидывать кошачий ус: тайная магия мощной ауры

07:06

ВСУ пойдут в контрнаступление весной: в ГУР назвали направления и цели

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

06:20

Если в ближайшие дни не ударят по Украине, беспокоиться следует молдаванаммнение

04:45

"У РФ нет политика, который вывел бы оккупантов из Украины": у нас есть один способ завершить войну – ТукаВидео

03:40

"Не надо недооценивать врага": Тука удивил подробностями о российских рычагах влиянияВидео

03:03

"Нужно лечить алкоголизм!": Волочкова расставила ноги для своих ненавистниковВидео

Реклама
02:30

"Выглядит не очень хорошо": эксперты рассказали, что известно о "неизлечимой болезни" Путина

01:48

"Ловушка для Путина": Жданов рассказал о последствиях для диктатора после освобождения Крыма

00:35

Зачем перед сном бросают чеснок в унитаз: удивительный фокус, который приведет в восторгВидео

25 февраля, суббота
23:59

"Мастера блефа": Жданов рассказал, что на самом деле означает "приостановление" РФ ядерного договораВидео

23:20

Мать не дождалась единственного сына: в тяжелых боях за Украину трагически погиб молодой защитникВидео

22:47

Гороскоп на март 2023 года для Водолеев: подарок, незапланированные расходы и расставаниеВидео

22:45

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног": в Бурятии рассказали об огромных потерях региона на войнеВидео

22:20

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля: генерал-лейтенант назвал 2 веские причиныВидео

22:05

Как сварить картофель за 5 минут: сможете забыть о вечерах, проведенных за плитой

21:18

"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в БахмутВидео

21:04

Зачем 27 февраля выходили из дома с хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
20:48

"Если Путин этому аплодирует, разве это хорошо?": Байден разнес "мирный план" Китая и пригрозил санкциямиВидео

20:37

Зачем в Прощеное воскресенье открывать все окна в доме: приметы на 26 февраля и что нельзя делатьВидео

20:00

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

19:21

"Поляки и литовцы мечтают о белорусской диктатуре": Лукашенко осрамился пророчеством переворота в 2 странахВидео

19:20

Мариуполь, потерпи, уже скоромнение

19:19

Таинственный маникюр кошачий глаз снова в моде: 4 очаровательных варианта на весну 2023Фото

18:43

"Частично потерял зрение": Зеленский признался об ухудшении здоровья во время войныВидео

18:39

"Глупость и вредительство": Гиркин отчихвостил Путина, "отсиживающегося в кустах"Видео

18:27

"Такое страшное горе, смысл жизни потерян": Байдену запретили въезд в Пензенскую область РоссииВидео

17:56

У Путина может быть еще две дочери – InsiderВидео

17:55

Десятки оккупантов взлетели на воздух: в Мариуполе прогремела мощная "бавовна"

17:16

Макрон внезапно решил поехать в Китай: хочет "уболтать" Си Цзиньпиня давить на РоссиюВидео

17:08

Кому запрещено пить зеленый чай: серьезные побочные эффеты

16:59

Кулеба объяснил, в чем подвох "мирного плана" Китая: "Мы не согласны"

16:41

"Его канал ведет Диана Гурцкая": Соловьев увидел на видео с Зеленским его двойникаВидео

16:01

Хитрые китайцы и японцы постоянно пьют горячую воду: зачем они так делают

15:49

После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — ТукаВидео

15:49

Медведев скулит, что РФ могут стереть с лица Земли: начал ныть о "большом количестве оружия в Украине"

15:31

Можно ли отдать, подарить или выбросить свое денежное дерево - приметы и суеверияВидео

15:16

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

Реклама
14:51

"Кому нужен такой лидер?": против Путина уже сплотилось его окружение, что-то назревает – ЖдановВидео

14:42

Путин напуган и боится гнева россиян из-за провалов в войне — генерал ФСБ

14:02

Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против РФ

13:55

"Перечисляют средства в фонд восстановления Украины": российские олигархи выступили против Путина - ТукаВидео

13:45

16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетахВидео

13:35

Беларусь не вступит в войну, атаки на Киев не будет - ЖдановВидео

13:21

"Герасимов - кретин": Гиркин взвыл из-за катастрофы в РФ с вооружениемВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 февраля 2023: Рыбам – захватывающие поездки, Близнецам – прибыль

12:54

Зеленский о будущем Путина: россияне найдут причину "убить убийцу"Видео

12:44

"Хотим убить Трампа": Иран похвастался разработкой дальнобойной ракеты

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять