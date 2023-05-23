А Байден сделал все как надо. Поддержал "коалицию самолетов" для Украины.

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Путин изнывает от зависти: на месте Зеленского должен был быть он, считает Альфред Кох / коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Прошел один год и восемьдесят шесть дней войны. На фронте, по сравнению со вчерашним днем, карты ISW не показывают каких-то существенных изменений. Есть небольшое продвижение ВСУ к югу от Бахмута. А в остальном все по-прежнему.

Украинские паблики пишут о том, что 3-я штурмовая бригада ВСУ продвинулись под Бахмутом на 1730 м в длину и еще на 700 м вглубь. И что подразделения многострадальной 72-й бригады ВС РФ потерпели очередное поражение.

Только за вчерашний день были уничтожены 23 оккупанта, а более 40 были ранены. Но где конкретно это произошло - не сообщают. Возможно это и было то самое продвижение к югу от Бахмута, о котором я написал выше.

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Сегодня Зеленский встретился с Байденом. В прежние времена этого сообщения хватило бы для того , чтобы его обсасывать целый день. А теперь это уже обычное дело: ну, встретился и встретился. А как ему не встретиться, если он уже прилетел в Хиросиму на G7? Для того и прилетел, чтобы со всеми своими основными союзниками одним махом встретиться.

Путин, с его тщеславием, наверное изнывает от зависти: ведь не будь он так глуп и самонадеян, на месте Зеленского должен был быть он. И G7 оставалось бы все еще G8. И то, что вместо Путина теперь на этот саммит приглашают Зеленского - это тоже очень символично.

А Байден сделал все как надо. Поддержал "коалицию самолетов" для Украины. А на просьбу журналистов прокомментировать заявление МИД РФ, что "поставки F-16 Украине – это колоссальный риск", он ответил: "Так и есть: для них!"

Из чего можно сделать вывод о том, что Белый дом не боится эскалации, которой его пугают из Кремля, и, прежде чем поддержать поставки этих истребителей Киеву, тщательно проанализировал все риски для себя и своих партнеров.

Вчера случилось еще одно важное событие, которое ярко демонстрирует нынешнее положение России с точки зрения любимой всеми путинскими аналитиками геополитики: в древней китайской столице Сиань (где находится знаменитое "терракотовое войско") прошла встреча лидеров всех пяти среднеазиатских республик (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан) с Си Цзиньпином.

Чтобы не ходить вокруг да около, скажу прямо: вчера был создан новый экономический и военный союз с очевидным лидерством Китая, который максимально демонстративно дистанцируется от России. Можно сказать, что присутствию России в Средней Азии и Казахстане пришел конец.

Еще в январе прошлого года вмешательство Москвы в события в Казахстане казались чем-то само собой разумеющимся, и ни у кого не вызывало никаких вопросов то, что Токаев обратился в кризисный момент за помощью к Путину.

А теперь это все в прошлом. Теперь гарантом стабильности и безопасности этих государств является Китай. Все декоративные конструкции типа ШОС и ОДКБ, наконец, рухнули и жесткая и грубая правда вылезла наружу: в регионе есть только один лидер и второму тут делать нечего.

Разумеется, такого резкого разворота не случилось бы, не начни Путин свою "спецоперацию" в Украине. Вчерашняя показательная порка, которую устроили Путину Си Цзиньпин вместе с пятью другими азиатскими лидерами - это еще одно следствие путинского политического гения.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? G7, НАТО и ЕС - это понятно: это геополитические противники, "всегда мечтали нас поработить", "другая цивилизация" и т.д. На них Путин и не рассчитывал. С ними, собственно, он и собирался бороться опираясь на третий мир.

Идем дальше: арабский (скажем шире - исламский мир). И эти - туда же: в Джидду, на встречу лидеров Лиги Арабских Государств, пригласили еврея (беспрецедентно!) Зеленского, а не лепшего кореша Вову Путина, с которым столько лет они крутили гешефты и с помощью картельного сговора ОПЕК+ держали высокие цены на нефть и, тем самым, дерибанили Запад.

А ведь страшно сказать: там, в этих самых Эмиратах и всевозможных Катарах, столько затупиковано российских бабок (которые путинские "бизнесмены" и казнокрады вывели по указанию Путина из западных банков), а случись с ними что - и концов не найти.

Это в Америках да Англиях вы можете начать судиться. А тут, в абсолютных монархиях, какой суд? Как скажет король, султан или шейх - так тому и быть…

Особенно неуютно в этот момент стало, наверное, Рамзан Ахматычу. Вот, думает, я влип с этим старым козлом. Нешто ему голову отрезать? Глядишь и зачтется мне… Наследный принц скажет: молодец Рамзан, ты поступил как настоящий правоверный мусульманин. И вернет денежки…

И, наконец, последнее: контрольный выстрел Си Цзиньпина в голову. А ведь там же, в Гонконге, все остальное спрятано было! Если и это "заморозят", то хоть в петлю! И тоже идея обратиться в суд за защитой этих денег выглядит плохой шуткой. Как скажут из Пекина - так оно и будет. Скажут - отобрать и фсе, сливай воду…

А ведь и Мухаммед ибн Сальман и Си Цзиньпин без конца предлагают себя в качестве миротворцев и переговорщиков. Это значит, что они считают, что у них есть рычаг давления на Путина. И чукча даже знает какой…

Так что скоро Вован и без всякого контрнаступления ВСУ захочет мира. Но контрнаступление все равно будет. И оно будет успешным потому, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

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