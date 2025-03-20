Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин играет с Трампом: как Россия начала обвинять Украину в провокациях

Александр Коваленко
20 марта 2025, 19:10
95
Как Путин водит за нос Трампа, наблюдают во всём мире не только, охладевшие союзники США.
Путин, Трамп
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Российская сторона обвинила Украину в том, что удар по НПЗ в станице Кавказская, оказывается, провокация Киева, направленная на срыв переговоров… ведь российская сторона, видите ли, якобы, сбила 7 дронов, которые были запущены по Украине.

Звучит это очень странно, поскольку начался разговор между Дональдом Трампом и владимиром путиным в 10:00 по североамериканскому восточному времени (16:00 по Киеву) и продолжался более полутора часов, завершившись немногим за 17:30.

В свою очередь, первые пуски российских дронов-камикадзе по Украине были зафиксированы 18 марта около 18:30 с мыса Чауда и Ахтарска. То есть, практически через час после завершения разговора Дональда Трампа и путина. Затем, в течение часа, осуществлялись пуски с Брянска, Орла, Шаталово, Курска, Миллерово.

видео дня

То есть, иными словами, через час после разговора Дональда Трампа и путина никаких пирказов на отмену пусков не поступало, и в течение следующего часа осуществлялась плановая работа по пуску дронов-камикадзе, общей численностью 145, без приказа на отмену.

Сейчас фиксируется очередная волна пусков, общим количеством ориентировочно до полусотни.

Тот самый случай, когда обещания и заверения российской стороны не весомее той звуковой волны, которая создаётся при их изречении.

Чем раньше Дональд Трамп поймёт, что путин с ним играет в игру имитацию, тем будет лучше, прежде всего, для самого же 47-го президента США. Ведь за тем как путин его водит за нос, наблюдают во всём мире не только, охладевшие союзники США, но и антагонисты, наливающиеся от наблюдения за происходящим адреналином, мотивацией и самоуверенностью.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

19:41Украина
После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

19:37Синоптик
В США представили важную резолюцию об украинских территориях

В США представили важную резолюцию об украинских территориях

18:50Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

Украину накрыла мощная магнитная буря красного уровня: когда она закончится

"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

"Лучшее еще впереди": Потап показался вместе с девушкой в США

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Решить вопрос ЗАЭС в интересах США, но есть важный нюанс - Горбач

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

"Никто не вернется": Зеленский предупредил об опасном сценарии окончания войны

Последние новости

20:18

Не просто декор: что на самом деле означают черные ромбы на измерительной рулетке

20:07

Не упадет ни одной слезинки: как быстро нарезать лук и не "расплакаться"

19:52

Звезда Лиги Смеха вступил в ВСУ

19:41

В центре Ровно произошел теракт: взрывчатка сработала в авто, есть пострадавшие

19:37

После потепления Украину накроет похолодание с дождями: синоптики назвали дату

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
19:27

Откуда берутся мыши в доме: раскрыт секрет, как быстро и навсегда от них избавитьсяВидео

19:25

Можно ли стирать и убирать 21 марта: как не привлечь к себе беду в этот день

19:12

В Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста

19:10

Путин играет с Трампом: как Россия начала обвинять Украину в провокацияхмнение

Реклама
18:57

Жертва запретной любви: как сейчас выглядит главная героиня "Поющих в терновнике"

18:50

В США представили важную резолюцию об украинских территориях

18:42

Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак

18:36

Цены рванут вверх: эксперт рассказал, что подорожает на 10-15% уже в апреле

18:18

Захотите готовить каждый день: рецепт божественно вкусного шашлыка из скумбрии

18:11

В ЕС приняли окончательное решение по замороженным активам России и назвали нюанс

18:09

Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать

17:40

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые всегда в центре внимания

17:33

Соседи будут завидовать вашей клумбе: когда и как сеять бархатцы в 2025 году

17:21

Будут названы объекты: Зеленский рассказал детали прекращения ударов по энергетике

17:13

Пенсию могут урезать до 50%: кто рискует потерять половину выплат

Реклама
16:53

США встретятся с Украиной и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский раскрыл детали

16:48

Путин выдал ультиматум украинцам в РФ и на оккупированных территориях: что им грозит

16:39

Трамп ошибся относительно войны в Украине и допустил стратегическую ошибку - эксперт

16:29

Знают единицы: зачем внутри железнодорожных путей ставят дополнительные рельсы

16:11

"Моя самая сильная терапия": Салем признался, останется ли военным после войны

16:11

Россия может прекратить удары по Украине: военный назвал условие

15:57

Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара

15:42

Поздравления с днем рождения подруге - прикольные картинки и лучшие пожелания

15:36

В Украине упадет цена на яйца: когда ждать резкого снижения

15:14

Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%

15:14

Не поверите своим глазам: зачем садоводы посыпают траву кофейной гущей

15:12

Дело в Мерседесе: украинская актриса жестко ответила жене Виктора Павлика

14:58

"Охотился" на секретные технологии: СБУ задержала шпиона РФ из Приднестровья

14:47

Что не так на картинке: только "детективы" найдут ошибку за 5 секунд

14:42

ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно

14:25

"Я хочу трансформации БЭБ и партнерства с бизнесом": ветеран Игорь Шепетин о своем решении баллотироваться

14:14

Окружение ВСУ в Курской области: в ЦРУ сделали неожиданную оценку

14:13

Ремонт влетит в копеечку: почему нельзя выключать двигатель сразу после поездки

14:02

4 знака зодиака, которым сложнее всего выражать эмоции

13:49

Спутники США "на мушке": Washington Times пишет, что Китай готовится к войне

Реклама
13:45

Цены невероятно взлетят: к Пасхе подорожают 3 популярных продукта

13:37

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

13:31

Переломы ног, рук и позвоночника: украинскую модель нашли в больнице в ОАЭ

13:17

Макрон вошел в конфронтацию с Трампом: Bloomberg раскрыл битву за Украину

13:13

На Энгельсе - пожар, детонируют боеприпасы: Генштаб раскрыл детали атакиВидео

13:00

Помидоры будут вкуснее, если посадить рядом одно растение: эксперты дали совет

12:53

Судьи ВАКС работают на обвинение и исправляют ошибки НАБУ и САП – доктор юридических наук

12:51

Исторический максимум: украинцам сказали, когда ждать "скачка" курса доллара

12:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 марта (обновляется)

12:33

Александр Пономарев показал, как выглядит его дочь от Алены Мозговой

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять