Путин играет с Трампом: как Россия начала обвинять Украину в провокациях

Российская сторона обвинила Украину в том, что удар по НПЗ в станице Кавказская, оказывается, провокация Киева, направленная на срыв переговоров… ведь российская сторона, видите ли, якобы, сбила 7 дронов, которые были запущены по Украине.
Звучит это очень странно, поскольку начался разговор между Дональдом Трампом и владимиром путиным в 10:00 по североамериканскому восточному времени (16:00 по Киеву) и продолжался более полутора часов, завершившись немногим за 17:30.
В свою очередь, первые пуски российских дронов-камикадзе по Украине были зафиксированы 18 марта около 18:30 с мыса Чауда и Ахтарска. То есть, практически через час после завершения разговора Дональда Трампа и путина. Затем, в течение часа, осуществлялись пуски с Брянска, Орла, Шаталово, Курска, Миллерово.
То есть, иными словами, через час после разговора Дональда Трампа и путина никаких пирказов на отмену пусков не поступало, и в течение следующего часа осуществлялась плановая работа по пуску дронов-камикадзе, общей численностью 145, без приказа на отмену.
Сейчас фиксируется очередная волна пусков, общим количеством ориентировочно до полусотни.
Тот самый случай, когда обещания и заверения российской стороны не весомее той звуковой волны, которая создаётся при их изречении.
Чем раньше Дональд Трамп поймёт, что путин с ним играет в игру имитацию, тем будет лучше, прежде всего, для самого же 47-го президента США. Ведь за тем как путин его водит за нос, наблюдают во всём мире не только, охладевшие союзники США, но и антагонисты, наливающиеся от наблюдения за происходящим адреналином, мотивацией и самоуверенностью.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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