Путин играет на равновесие и раскол

На секунду представьте, что будущего президента Украины определят голоса тех, кто выехал, при шатком равновесии. Питательная почва для брожений.

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Выборы в мире / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Всё это на фоне выборов.

1. Итоги по Молдове – очень близко к ничьей в пользу Москвы. Майя Санду выиграет, перевес - за счёт диаспоры. И это лучше, чем могло быть. Но это даёт все основания педалировать тезис, что внутри страны – раскол, и ещё ничего не закончено.

Потенциальные голоса Приднестровья качнули бы в другую сторону. Это – железобетонный мотив, почему любая проевропейская власть Молдовы будет отмахиваться топором от полной интеграции Приднестровья в политическое пространство до тех пор, пока не обеспечит устойчивый контроль на остальной территории.

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На секунду представьте, что будущего президента Украины определят голоса тех, кто выехал, при шатком равновесии. Питательная почва для брожений.

2. Читать о выборах в США – одно удовольствие. Особенно – в западных СМИ. Ничего не ясно, но медиа и говорящие головы должны выдавать какой-то контент. Очень забавно местами.

Из того, на чём большинство сходится. Если проиграет Харрис – она поражение признает. А вот Трамп точно не признает никакого результата, кроме своей победы. Что гарантирует как минимум 2,5 месяца судебной канители.

Путин явно играет на равновесие и раскол, подвешивая ситуацию.

Пока он словесно запугивает ядерным оружием. Но при этом так и не начал массовую мобилизацию, которая гарантировала бы войну ещё на год. Мобилизация – это определённость. Кремль, очевидно, видит преимущества в поддержании состояния неопределённости, чтобы в нужный момент попытаться шокировать за счёт определённости.

В частности, уже отмечено, что РФ накапливает ракеты. Этот факт нависает. Неопределённость и заигрывание новых аргументов (корейцы, большой обстрел с наступлением холодов и т.д.) задаёт нужный Кремлю фон для рассуждений о "подморозке", "прекращении огня".

Эрдоган вот недавно увидел в глазах Путина стремление прекратить огонь. Глава МИД Турции Хакан Фидан (бывший глава разведки) забросил, что общая усталость сторон создаёт предпосылки для новой ситуации в 2025 г.

Публичное давление на Украину – довольствоваться малым – пока ещё не вышло на пик. С обилием плохих новостей (или их раздуванием) давить будет легче.

Поэтому стоит максимально трезво оценивать обстановку и осознавать: несмотря на колоссальные трудности на фронте, Путин ни одну из больших задач на осень не решил. Он может попытаться дожать за счёт внутренней дестабилизации в Украине. За счёт убийств детей. За счёт массовых полётов дронов над жилыми кварталами.

Если у него ничего не выйдет до нового года, для РФ откроется перспектива новой тяжелейшей кампании на следующий цикл (полгода примерно).

Поэтому для РФ возникает альтернатива: пытаться обвалить за счёт давления, ослабляя сопротивление муссированием темы "перемирия"; если не выйдет продавить – разложить, сначала подняв градус, а потом снизив давление, раскачивая тему "бери шинель, иди домой".

Отсюда все эти разговоры о "рождественском перемирии", аналог которого пытались организовать летом к олимпиаде, но ситуация на фронте для Москвы не сложилась. А также – о выборах. Открытая подготовка к выборам – это плюс 100 к разложению армии. Зважайте.

Итого: плохие новости будут, но надо стараться понимать их масштаб.

3. О Грузии ничего комментировать не хочу, лучше слушать Volodymyr Kopchak и Gela Vasadze.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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