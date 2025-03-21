Оба мечтают об окончательном и формализованном слом мирового порядка безопасности.

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Зеленский, Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Игра на один карман.

В нашем медийном пространстве преобладает мнение, что Путин полностью переиграл Д. Трампа во время телефонного разговора. И что путин профессионально манипулирует Трампом, а фактически презирает и насмехается над ним. А затем переигранный Трамп продолжает давить на В. Зеленского, требуя смягчения позиции Украины.

Все это может иметь место, если считать, что Путин и Трамп противостоят друг другу. Что каждый из них пытается обыграть противоположную сторону. Что они - соперники.

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А я постоянно намекаю, что сегодня Трамп и путин являются партнерами. Ситуационными, но партнерами, которые прекрасно понимают друг друга. На отрезке разворачивающегося сценария они имеют общие задачи, хотя конечные цели и отличаются.

Оба мечтают об окончательном и формализованном сломе мирового порядка безопасности. Оба хотят развала НАТО и существенного ослабления ЕС. Оба заинтересованы в снятии санкций с РФ и возвращении туда американского бизнеса. Обоим существенно мешает Украина, которая оттягивает силы от решения главных задач.

К тому же, и Трамп, и Путин одинаково склонны к авторитаризму. Они одержимы собственной миссией. Они предельно далеки от того, что обычно называют общечеловеческими ценностями.

Поэтому телефонная беседа двух временных (пока дело не дойдет до "большой сделки Трампа с Китаем) партнеров вполне может быть замечательной, как и выразился Трамп. И они могли реально достичь понимания и взаимоуважения. Если разговаривали, например, о возобновлении работы газпромовской структуры "Арктик СПГ 2" с участием компании из США. Или о запуске "Северного потока", конечно, опять-таки при контроле за ним со стороны бизнеса, которому доверяет Трамп. И так далее.

Ну, а дальше состоится очередной раунд "мирных переговоров" США и РФ в Джидде, где американская сторона будет фактически подыгрывать агрессору. В частности, доверяя его выдумкам вроде "тысяч бойцов ВСУ, окруженных в Курской области, которых Путин помиловал из собственного гуманизма и уважения к Трампу".

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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