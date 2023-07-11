Путин и Пригожин: вместе или параллельно?

При удобном случае Пригожин вновь попытается усилится / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Наилучший ответ тем оптимистичным товарищам, которые выстраивали целые теории о ликвидации ЧВК "Вагнер", о личной вражде и чуть ли не революции.

Пригожин остаётся в схеме и пока остаётся "порученцем". Но это не означает, отмены "второго раунда". При удобном случае он вновь попытается усилится. Тем более, что базовый его актив - Африку никто отбирать не собирается.

видео дня

Интересно другое - присутствие на встрече Нарышкина. Это означает, что зарубежным денежным направлением более плотно начинает заниматься СВР, которая будет оттеснять ГУ ГШ.

Ну и Золотов, о возможном усилении которого я писал ещё в докладе по российским элитам резко усилил свои позиции.

Важно отметить так же движения внутри российских элит. Напомню, что в момент "марша" отмолчались три "Башни Кремля". Паузу держали Ковальчуки, Сечин и Греф с Кириенко. Без, как минимум, Ковальчуков, встреча Пригожина с Путиным не могла состояться. Дальнейшее молчание остальных свидетельствует о том, что "списывать повара" ой как рано.

При этом без ответа остаётся ключевой вопрос: "кто станет куратором развития сектора ЧВК в РФ?"

- Армия не подходит (несмотря на шум с контрактами "добровольцев и МО), ведь ЧВК это и денежный ресурс, особенно за рубежом. А Путин старается не допускать наличия полного набора ресурсов для перехвата власти в руках одной группы. Кстати, поэтому Золотов из Росгвардии будет выстраивать параллельную армию.

- Упомянутый Золотов тоже пока нет - он слишком быстро взлетает.

- ГУ ГШ - сомнительно, учитывая упомянутое выше присутствие Нарышкина на встрече с руководством ЧВК "Вагнер".

- Сам Пригожин (чего тот и добивался) -категорически нет на данном этапе. Ведь это будет свидетельством капитуляции Путина.

- СВР? А это не их профиль.

И тут стоит упомянуть ещё одну малозаметную деталь. Визит Кириенко на оккупированную часть Запорожской области. Охрану периметра осуществляли НЕ армейские подразделения. Кто именно, пока не знаю. Но если этими охранниками выступали "нерегуляры", мы получаем намёки на появление силового ресурса у сугубо "гражданской" "Башни Кремля". Что, как минимум, интересно.

Беларусь? И тут тоже самое. Да, перевалочная база будет. Да, Лукашенко попытается отыграть бонусы для себя (медиа-сфера, Африка).

А что от Кремля? Ответ стоит искать в поиске причин почему о встрече Путина и Пригожина сообщили именно сегодня. Лукашенко пытался выторговать максимум. Тут тебе и газ и рынки и логистика и желательное дистанцирование русских от выборов в Беларуси. И мог торговаться дальше, используя уникальную формулу, которую сами русские рассказами про "мятеж, угрожавший стране" создали - впервые население РФ получило пропагандисткую картинку того,что не "России должны соседи", а "Россия должна соседу услугу". Непривычная и неприятная для Кремля формула.

Поэтому допустив слив информации, Кремль, с одной стороны тушит пожары непонимания у собственного населения (в том числе у фронтовых частей),показывая, что кризис завершается и "царь может быть добрым". А во-вторых прикрывает окно возможностей для Лукашенко. Ведь создаётся уже иная картина - после того, как Пригожин отступил Путин проявил "милость" и лично (!) договорился о завершении конфликта.

Поэтому окно возможностей для торга Лукашенко стремительно закрывается. После чего ему могут и счёт предъявить. Не сразу, ближе к 2024 году. Но Путин мстителен, это стоит помнить.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Источник