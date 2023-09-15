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Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давно

Александр Кочетков
15 сентября 2023, 08:32
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Чемоданный фюрерок как маньяк-недоросток повторяет глуповатое оправдание, что, вроде бы, его заставили вторгнуться в Украину.
Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давно
Российский и северокорейский диктаторы во время встречи / скриншот с видео

Как пел в свое время друг Украины Вахтанг Кикабидзе: "просто встретились два одиночества". А в тайге на распольном (потому что там безумно пилят бюджет) космодроме "Восточной" встретились два геополитических извращения - Владимир Путин и Ким Чен Ын.

Они очень похожи - именно в авторитарной неадекватности. Просто близнецы-изгнанники.

видео дня

Чемоданный фюрерок как маньяк-недоросток повторяет глуповатое оправдание, что, вроде бы, его заставили вторгнуться в Украину. Ну да, начать агрессивную войну с целью захвата территорий другой страны — заставили... Видимо, глас из подземелья, похожий на голос местного патриарха.

А Ын говорит, что Северная Корея станет плечом к плечу с Россией в антиимпериалистической борьбе. Это при том, что российская пропаганда круглосуточно вопит, что там возрождается как раз Российская-Советская империя. И ничто другое. Но товарищ Ким поддерживает. Но против...

А в целом оба диктатора намерены жить и царствовать вечно. Ибо антиимпериалистические планы составляют на десятилетия.

Однако украинцев, конечно, в первую очередь интересует потенциальное предоставление оружия из Северной Кореи. Напомню: наш ГУР считает, что и сейчас северо-корейские боеприпасы поставляются в недоимперию. А первые разговоры о таких поставках пошли еще в середине 2022 года.

Таким образом, неадекваты друг другу помогают давно. Но небольшими порциями, чтобы санитары не заметили.

И тут я должен выразить, аж страшное, комплимент Ким Чен Ыну: он моложе и еще не настолько в маразме, как Путин, которой вынужден делить свои и без того усохшие мозги между собой и двойником. Поэтому Ын старается не заигрываться, в отличие от чемоданного.

Кто-то задавался вопросом: а почему не по размеру обнаглевшую Северную Корею те же Штаты давно не поставили на место? А потому что она нужна — именно такая, показательно угрожающая. Это для штатовского истеблишмента удобный и неотязательный раздражитель. В любой момент любые страшные заявления. Но только слова. А если пуск ракеты, то куда-то в море. При этом Северная Корея соглашается, например, выставлять на Олимпиаду совместную с Южной команду в отдельных видах спорта. Опять таки, если почтенные люди попросят.

Товарищ Ын научился монетизировать собственную неадекватность. И сияет лучами Чучхе лишь в направлении, согласованном с ненавистным империализмом. Имея в награду, что его жестокую, но забавную диктатуру оставляют существовать. И даже подбрасывают деньжат под гуманитарным флагом.

Поэтому не думаю, что северокорейский кровавый пушистик перейдет определенную черту в помощи более старому неадеквату. Он же не отмороженные аятоллы. Давать оружие будет, но столько, чтобы оно не стало критическим фактором этой войны.

Это, разумеется, если товарищ Си не начнет настаивать на другом. Но все это - где-то в следующем году. После того, как российская космическая станция мягко сядет на Луну (это аналог выражения "когда рак на горе свистнет").

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ " Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Ким Чен Ын Владимир Путин Александр Кочетков
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