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Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчаса

Александр Кочетков

политический аналитик

28 января 2023, 19:20
Путин стремится вернуться в тот небольшой круг наиболее влиятельных политиков мира, которые решают все и могут вести себя, как им вздумается.
Владимир Путин
Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчаса, считает Кочетков / Скриншот YouTube

На данном этапе резолюция, которую принял Европарламент по поводу создания трибунала над Путиным и Лукашенко, имеет идеологическое и пропагандистское значение. Таким образом Европа дает понять, что она все видит и понимает.

Более того, так европейцы говорят, что никакие попытки создания недоимперии и возвращения Россией якобы своих территорий не пройдут. Европа фиксирует, что воспринимает российское руководство как военных преступников, которые развязали против Украины немотивированную агрессию, которая ведется с нарушением всех норм и обычаев войны.

В свое время европейцы признали Стрелкова военным преступником и осудили его на пожизненное заключение. Но это не значит, что завтра спецназ будет отправлен в Россию, чтобы схватить Стрелкова или пока еще не осужденных Путина, Медведева, Шойгу и других.

Европа дала понять, что Путину не получить желаемого.

Ведь чего добивается Путин, какова цель его войны? Он рассказывает о денацификации, деукраинизации и прочей ерунде. Но на самом деле Путин хочет вновь получить право опаздывать на полчаса на очень важные встречи.

Иными словами, он стремится вернуться в тот небольшой круг наиболее влиятельных политиков мира, которые решают все и могут вести себя, как им вздумается.

С 2014 года, даже раньше, от Путина начали дистанцироваться в мире, его стали сторониться. Ведь российская экономика не растет, коррупция процветает, Путин очень некрасиво вернулся на новый президентский срок, а далее агрессия 2014 года и 2022-го. Никто не хочет иметь дел с Путиным.

Потому ради достижения своих целей Путин пытается шантажировать весь мир. Он затеял войну исключительно ради собственных амбиций. В Европе все это прекрасно понимают и говорят ему прямо, что реализации его желаний не будет – уже никто не сядет с ним за стол переговоров по поводу нового раздела мира.

А если Путин и сядет, то не за стол переговоров с мировыми лидерами, а на скамью подсудимых.

Суд в Гааге расследует военные преступления России. Однако это произойдет только после смены политического режима в Российской Федерации, не раньше.

Для нас важно то, что никто на Западе не хочет договариваться с Путиным – потенциальным преступником, еще не осужденным, но преступником.

Кроме того, не стоит забывать, что окружение Путина – это террариум единомышленников, пауки в банке. Там все держится на жадности и страхе, а не каких-либо идеологических основах, потому в этой среде возможно все. Если Путин начнет мешать своему окружению, он может просто вмиг исчезнуть, а мы даже не будем знать, что с ним случилось.

Мы же его фактически не видим, а потому не знаем, то ли время от времени показывается он, то ли двойник. Не ясно, жив ли Путин вообще. Он так печется о собственном здоровье, что даже усаживается за 12-метровые столы, разговаривая со своими ближайшими соратниками, потому он может без проблем исчезнуть бесследно – его просто придушит собственная охрана.

Думаю, что до суда Путин не доживет, но не потому что кто-то чего-то будет бояться, а потому что, если его убрать с пути мира и демократического развития, все процессы начнут стремительно развиваться.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

война в Украине Владимир Путин Гаагский трибунал Александр Кочетков
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