Путин хочет сломать мировой порядок безопасности

Похоже, что Д. Трамп болен путинофильством неизлечимо. Достаточно ему неделю-две не получать громких публичных пощечин от бункерного, или его миньонов вроде медведева, и он начинает вновь видеть в путине несправедливо обиженного миротворца и перспективного партнера по бизнесу.

Вот и сейчас в очередном интервью американскому ТВ Трамп провозгласил, что путин очень хочет восстановить отношения, торговать с США и заработать много-много денег. Для России...

Путин хочет разрушить мировой порядок безопасности, то есть, уничтожить гегемонию Соединенных Штатов. Для этого он вторгся в Украину и готов вторгнуться в ЕС. А торговать - да, но на своих условиях, которые больше похожи на получение репараций от побежденного врага. Или на рэкет бизнеса со стороны криминала, что ментально очень близко путину и его окружению.

Трамп этого видеть категорически не хочет. Хотя одновременно тот же Трамп дал команду проверить состояние ядерного оружия США. Хотя "Томагавков" нам давать не спешит.

Кстати, эти проверки будут не в виде полноценных ядерных испытаний, что запрещено действующими международными соглашениями, а в виде лабораторных исследований: для ЯО берут незначительное количество ядерного материала из боеголовки и изучают, достаточное ли количество нейтронов вырабатывается при облучении для запуска цепной реакции распада. С термоядерным оружием примерно так же, только с использованием лазерной техники.

А у нас сформировалась очередная "несокрушимая крепость" в виде Покровска-Мирнограда. Изменить крайне тяжелую ситуацию там силами нескольких отделений даже лучших спецназовцев невозможно. Мы фактически потеряли этот укрепрайон тогда, когда враг дронами серьезно усложнил нашу логистику. Все, что происходит после этого - это медленная потеря бойцов и позиций вместо своевременного организованного отхода с техникой и другим снаряжением.

Понимаю, что накануне потенциальной встречи Трампа-путина, затем встречи Трампа с Си Цзиньпином, давать врагу мощный аргумент в виде потери двух украинских городов было нельзя. Хотя никогда не соглашусь с тем, что украинцы должны героически погибать в безнадежной ситуации ради благоприятного фона чьих-то переговоров. Но сейчас зачем эти сталинские приказы "Ни шагу назад"?

В 2023 году Украина вела маневренную оборону, ВСУ организованно отходили с позиций, которые невозможно удержать, сохраняя главное: боевой потенциал. Что поменялось, кроме того, что сейчас пополнение нашей армии происходит неудовлетворительно? Неужели это потенциальное приближение выборов так влияет на характер наших боевых действий?

С позицией Трампа, когда он видит в путине желание не убивать и разрушать, а торговать и строить, до выборов еще слишком далеко. А до повторения ситуации с аварийным сворачиванием Курской операции с последствием, что враг зашел на территорию Сумской области, уже слишком близко.

