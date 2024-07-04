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Путин хочет расколоть украинское общество и устроить новую ловушку

Игорь Эйдман
4 июля 2024, 08:10
297
Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий.
Путин, взрыв
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, скриншот с видео

Специальная дезинформационная операция.

Не добившись успеха силой на поле боя, российские власти пытаются реализовать свои цели хитростью, с помощью обмана и манипуляции. Для этого начата специальная дезинформационная спецоперация под условным названием "Путин готов к компромиссу".

Дезинформацию закидывают в офис президента и СМИ. В ход пошел текст "российских мирных предложений" (его озвучил Дмитрий Гордон в интервью Голованову). Это очевидная липа. Россия по ним якобы согласна на особый статус и совместное с Украиной управление Крымом. Для Путина захват Крыма - главное достижение в карьере, это его идея фикс, он даже обсуждать статус Крыма никогда не согласится. Не согласится он и на другие компромиссные предложения. Уничтожение Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельного народа - сверхценная параноидальная идея Путина, о которой он много раз проговаривался и от которой не в состоянии отказаться.

видео дня

Однако некоторые известные эксперты и журналисты в последнее время заговорили о возможности компромисса с Путиным ценой потери Украиной ее оккупированных территорий и даже пытаются готовить к этому общество. Есть ощущение, что и во власти кто-то важный клюнул на российскую наживку.

Необходимость гнилого компромисса оправдывается, в частности, распространением паники по поводу возможного прихода Трампа к власти. А параллельно в Киев неожиданно едет Орбан и тоже заманивает Зеленского миражом соглашения с Путиным. Однако проблема даже не в том хорош или плох компромисс, а в том, что с Путиным он просто невозможен.

Не моё дело комментировать внутриполитическую ситуацию в Украине. Но я хорошо знаю российскую политическую ситуацию. Эта дезинформационная спецоперация проводится не для достижения компромиссного мира и даже не для временной заморозки войны. Ее задача - ослабление, деморализация и дестабилизация Украины. Кремль пытается обманом заставить украинские власти согласиться на компромисс, на утрату части оккупированных территорий. А потом требования будут всё ужесточаться. Это же типичная для российских властей бандитская тактика. Главное прогнуть противника, чтобы он дал слабину, пусть даже в малом. А потом его уже проще будет нагибать все ниже и ниже.

Таким образом Путин хочет расколоть украинское общество, вызвать конфликт между украинскими патриотами и руководством страны, лишить украинцев воли к сопротивлению. Конечная цель этой провокации - хаотизация и захват Украины.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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