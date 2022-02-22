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Путин хочет повести Украину по пути Грузии

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

22 февраля 2022, 19:15

Путин задумал спровоцировать украинцев на наступательные действия - по типу тех, которые проводил Саакашвили, когда пытался вернуть Южную Осетию в состав Грузии.

Путин, ЛДНР
Путин подписал указ о "признании ЛДНР" / Reuters

Путин хочет воссоздать Российскую империю в новом виде, создать Третий путинский рейх после романовского и советского. Он этого практически не скрывает, как и то, что не признает право на независимость и границы бывших советских республик, включая Украину.

Это - его стратегическая цель. А главный метод ее достижения - провокации и спецоперации. Признание "ЛДНР" и хамское выступление по отношению к Украине было именно такой провокационной спецоперацией. Все мировые СМИ с ужасом писали, что 22 февраля может произойти поход на Киев, а получилось по-другому. Проведя эту фактическую аннексию, Путин троллит украинцев и провоцирует их на какой-то активный ответ, который он может использовать для того, чтобы развернуть нужную ему в стратегических целях широкомасштабную войну с Украиной, чтобы захватить большую ее часть.

То есть Путин "признал ЛДНР", чтобы спровоцировать украинцев, которые, конечно же, будут оскорблены и возмущены этим событием и сопутствующей ему украинофобской демагогией, на некие наступательные действия - по типу того, как в свое время Саакашвили, попавшись на провокацию, пытался вернуть Южную Осетию в состав Грузии с помощью военной силы и тем самым фактически помог Путину создать повод для интервенции.

На нечто похожее Путин, вероятно, рассчитывает и сейчас - он практически напрямую говорит о том, что если там прольется кровь, то теперь это будет направлено непосредственно против России.

Кроме того, с помощью "признания" он хочет дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и вызвать внутренний конфликт между сторонниками умеренной линии (Зеленского) и более радикальными украинскими патриотами.

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Путин очень хотел бы, чтобы инициатива эскалации вооруженного конфликта исходила именно с украинской стороны - в этом случае он бы смог решить многие внешние проблемы, которые у него возникают уже сейчас и будут усиливаться.

Особенно серьезно он воспринимает давление США. Именно для того, чтобы избежать фактического столкновения с Америкой, он пытается свалить ответственность за военную эскалацию на украинцев.

О границах, в которых Россия "признает ЛДНР", российские власти делают противоречивые заявления, но не исключено, что эта карта может быть разыграна в будущем, Пока они не хотят акцентировать на этом внимания, и так отгребая от Запада за аннексию, они не хотят давать дополнительный повод для радикализации санкций.

Читайте такжеУкраина устояла, агрессор статегически проиграл главную битвуВ частности, Германия уже официально отказалась от сертификации Северного потока-2, то есть проект уже мертв. Причем нужно понимать, что немецкие власти очень долго держались за него. Видимо, теперь их чаша терпения переполнена.

Для России значение этого проекта было несколько преувеличено, потому что российский бюджет держится не на деньгах от газа - этот фактор присутствует, но он не главный. Российский бюджет больше зависит от нефтедолларов и торговля нефтью еще важнее, чем торговля газом. Европа очень сильно зависит от российской нефти и в ближайшее время физически не сможет соскочить с этой иглы. Потому постепенно будут предприниматься меры для того, чтобы отказаться от российской нефти - именно в этом направлении и будет развиваться энергетическая политика западных стран.

Конечно, дальнейшая эскалация со стороны России будет продолжаться, и теперь у Кремля есть две возможные линии поведения:

  1. Продолжение шантажа западных союзников, попытка с помощью вымогательства добиться от них уступок, в частности, заставить Запад оставить Украину без поддержки;
  2. Широкомасштабная военная операция по вторжению в Украину.

Хотелось бы надеяться, что все это пойдет по линии шантажа, на который никто не поддастся. При этом разрыв дипломатических отношений Украины с Россией как повод для войны Путину не годится. Им невозможно объяснить миру масштабное вторжение. Для Украины это не опасный ход.

Есть большой риск того, что в случае, если Украине проявит хладнокровие и не даст России повода для большой войны, она придумает его себе сама. В этом направлении, например, те же "ЛДНР" уже предпринимали нелепые ходы - взрывали старые армейские сортиры, "УАЗы" и так далее. Могут быть и гораздо более масштабные провокации.

То, что требует Кремль в плане гарантий безопасности, Запад предоставлять не будет - это просто абсурдные требования. Вся внешняя политика России последних месяцев - это уже предмет не политической, а скорее, психиатрической экспертизы. Руководство РФ ведет себя психически невменяемо, все эти ультиматумы, речи Путина параноидальны, соответственно, никто на них отвечать не будет. В лучшем случае, Запад будет проводить очередные сеансы психотерапии - встречаться, убалтывать, успокаивать неадекватного российского диктатора и его камарилью.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

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