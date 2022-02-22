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Путин хочет цинично продавить Запад

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

22 февраля 2022, 14:35

Путин находится в таком состоянии ума, который выходит за рамки политического реализма. Потому в дальнейшем от него можно ожидать чего угодно.

признание лднр
Путин подписал указ о "признании ЛДНР" / Фото Reuters

Признание Путиным "ЛДНР" - это действие, которое сильно понижает тот запрос, с которым Путиным выступал в начале кризиса. В этом смысле, это своего рода поражение, а вовсе не триумфальная победа. Еще менее месяца назад казалось, что Кремль ставит масштабные вопросы о европейской безопасности, о решении вопросов совместно с США, и надо сказать, складывалось впечатление, что у Кремля есть какая-то перспектива. Но в результате Путин выбрал для себя решение взять минимальный трофей и пойти на дальнейшее обострение без какой-либо перспективы.

То, что мы увидели - заседание Совета безопасности РФ и очередное выступление Путина на тему Украины - производит пугающее впечатление. Потому что действительно в этом выступлении можно услышать намерение в результате некоего процесса (возможно, не быстрого) уничтожить Украину как государство.

В этом смысле уже очевидно, что Путин находится в таком состоянии ума, который выходит за рамки политического реализма. То есть на сейчас не существует никаких традиционных дипломатических действий, потому что уже были предприняты все возможные шаги.

Из-за этого есть основания ожидать от Кремля чего-угодно в дальнейшем. В данный момент Кремль не будет дальше атаковать и развивать свою военную агрессию против Украины - начнется процесс нового обустройства "ЛНР" и "ДНР" со стороны Кремля, который нужно демонстрировать собственному населению, начнется демонстрация военного укрепления на этих территорий. В свою очередь, со стороны Украины и Запада будет строиться "оборонительный вал", более мощный, чем раньше.

Потому ближайшие события сведутся к тому, что будут приниматься решения со стороны Евросоюза, НАТО и Соединенных Штатов по укреплению восточного фланга и поддержке Украины, при этом Кремль будет использовать ситуацию в "ЛДНР" для того, чтобы показывать, что Кремль настроен решительно и добиваться чего-то от Украины.

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В то же время Путин не ставит себе целью интерпретировать территориальные границы Донецкой и Луганской областей Украины как "границы ЛДНР" - это заметно по заявлению сенатора Климова, который опроверг заявления депутата Госдумы Калашникова. Конечно, нужно с осторожностью воспринимать заявления крайне агрессивных российских депутатов, но очевидно, что пока Кремль на этом настаивать не будет.

Реально для всей мировой дипломатии очевиден тяжелый разрыв - если еще две недели назад Кремль убеждал всех, что он является сторонником Минских соглашений, а Дмитрий Козак ездил договариваться о дальнейших переговорах и вдруг Кремль все это обрывает, ставит на грань и в действительности выходит из "Минска".

Читайте такжеРоссия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение, чтобы "раздавить" Украину - советник БайденаИ схемы, которые теперь будет предлагать Кремль, будут и далее сосредоточены на диалоге Киева с "президентами признанных республик"(то, чего Москва добивалась все это время), но в ситуации, когда российские танки заходят на эти территории, никто не будет рассматривать так называемых президентов в качестве субъектов переговоров - на это не пойдут ни Украина, ни страны Запада.

При этом у Кремля ранее был довольно большой репертуар возможностей давить на Украину. Но "признанием" этих двух территорий и, тем более, вводом туда воинских частей Кремль сокращает свои собственные возможности. В такой ситуации изменится и характер газовой войны, можно ожидать и изменения политики Евросоюза в отношении российского газа в ответ на действия РФ.

Ни одна страна мира не признает этих действий РФ, в том числе Китай, Турция. И по всему выходит, что Кремль будет только угрожать дальнейшим расширением военной агрессии, а это означает, что Украина и ее соседи по Центральной Европе уже должны обдумывать, как реагировать на следующий агрессивный военный шаг России.

Путин в довольно циничной форме хочет продавить Запад. Цели свои он сформулировал достаточно ясно и он их повторил в своем выступлении - он хочет гарантий по не вступлению Украины в НАТО и нерасширении НАТО на Восток, новый договор о коллективной безопасности и возврат НАТО до границ 1994 года.

Дальше дипломатического хода нет и если Кремль занимает позицию такого грубого давления по наращиванию шантажа, то в этих условиях ни о каких переговорах речи не идет.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда

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