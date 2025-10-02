Путин готовится украсть ЗАЭС: способен ли Кремль устроить новую 'Фукусиму'

Сейчас вокруг ЗАЭС идет война нервов, в которой в долгосрочной перспективе победит тот, кто сможет более стабильно обеспечивать инфраструктуру и логистику.

Ситуация на ЗАЭС искусственно создана Кремлем / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, Энергоатом

1 октября 2025 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало заявление по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В документе подчеркивается, что ЗАЭС уже десятый день остается без основного источника питания после отключения единственной линии электропередачи 23 сентября. Сейчас станция работает исключительно на резервных дизель-генераторах, и текущих запасов топлива хватит лишь на 10 дней.

На самом деле это искусственно инспирированная Россией ситуация, поскольку РФ планирует подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Она начала строить линию и новые подстанции еще в декабре 2024 года, что обсуждали в июне, ведь Greenpeace Украина анализировала спутниковые снимки и увидела линию длиной 210 км с новыми подстанциями.

7 мая 2025 года была повреждена резервная линия, которая поставляла электроэнергию в Запорожскую тепловую подстанцию Днепр. Российские оккупанты за четыре месяца ни разу не предоставили гарантий безопасности для ее ремонта. За это время они подключили Запорожскую тепловую и Энергодар к российской системе.

Таким образом оставалась только ЗАЭС. 4 сентября этого года первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал на ЗАЭС и провел производственное совещание, где заявил, что надо готовить энергоблоки к выводу на мощность перед зимой. 23 сентября произошла авария - обрыв линии в 1,5 км от ЗАЭС.

Россияне утверждают, что это сделали украинцы, но Вооруженные силы Украины не обстреливают ЗАЭС, потому что территория вокруг станции заминирована. В отличие от России, которая размещает артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, обстреливая противоположный берег.Именно Россия превратила ЗАЭС в военный плацдарм и базу: оттуда запускают БПЛА на Марганец, на станции дислоцируются военные, хранят боеприпасы, а на крышах реакторных отделений обустроили огневые позиции.

Сейчас радиационной угрозы на ЗАЭС нет - блоки находятся в холодной остановке. Что касается сообщений Guardian о новой "Фукусиме", то они не соответствуют действительности, поскольку там была совсем другая ситуация. На ЗАЭС есть 20 резервных дизель-генераторов. Чтобы охлаждать шесть блоков и шесть бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, сейчас работают восемь генераторов, девять находятся в режиме ожидания, три - на профилактическом ремонте. Кроме того, есть мобильные дизель-генераторы, а дизельное топливо обеспечено примерно на 10 суток.

Заявления о якобы катастрофе и отказе генераторов являются паническими. Сейчас идет война нервов, в которой в долгосрочной перспективе победит тот, кто сможет более стабильно обеспечивать инфраструктуру и логистику. Наша задача - никоим образом не допустить, чтобы Россия смогла подключить ЗАЭС к своей энергосистеме. Вся эта информационная кампания, включая материалы в медиа, направлена на то, чтобы оказать давление через МАГАТЭ на украинскую власть. Но нужно сохранять спокойствие - опасности пока нет. Даже если все 20 генераторов откажут одновременно - что по теории вероятности невозможно, - до тяжелой аварии станция может продержаться более 30 суток.

Кроме того, на прошлой неделе Гросси посетил Кириенко и Лихачева, где обсуждал, в частности, российские технологии. Его цель - получить поддержку для кандидатуры на должность Генерального секретаря ООН, в частности от членов Совета Безопасности, которые поддерживают Россию. Организация МАГАТЭ в этой ситуации абсолютно импотентна и не способна на самостоятельные действия. Так же, как и ООН.

Если же говорить о практическом аспекте, с начала года все миссии МАГАТЭ на ЗАЭС осуществляются через временно оккупированную территорию, что является нарушением международного права относительно суверенитета Украины. Россия использует демонстрационные обстрелы и запугивания с декабря 2024 года. Это позволило ей создать условия, где международные эксперты фактически не могут влиять на технические решения. Я публично заявляла, что надо официально завершить пребывание миссий, ведь мы добровольно поставляем международных экспертов в заложники к оккупантам. Соответственно, смысла в их пребывании практически нет. Эксперты, которые туда прибывают, не имеют достаточного опыта работы с советскими реакторами или системами водоотвода. Многие из них - авантюристы или специалисты за большими гонорарами, специализирующиеся на радиационной безопасности или медицинской физике для лечения онкологии. Поэтому их роль ограничивается лишь написанием отчетов; они не могут реально влиять на ситуацию, например, на выход из артиллерийского оружия рядом со станцией, а лишь констатировать это, не указывая, кто сами.

Что касается подключения ЗАЭС к российской энергосистеме - в текущих условиях Россия технически способна это сделать. План переподключения к российской сети разрабатывался еще в июле 2022 года, после подрыва Каховской ГЭС. В августе того же года начались обстрелы, и из четырех линий выдачи мощности оставили одну, готовя повод для "остановки" станции и переключения на российскую систему.

Тогда ВСУ не дали этого сделать - на подстанцию в Джанкойском районе была направлена атака, и она сгорела. Херсонские партизаны взрывали опоры линии, которые россияне начали устанавливать весной и достроили к августу 2022 года. Это та самая линия, опоры которой крымские татары когда-то взрывали в 2015 году; россияне ее восстановили, но опоры снова падали, и подключения не произошло.

Сейчас ситуация повторяется - начинается новая фаза противодействия. Если понимать логику, то шансы, что россияне таки ее подключат, зависят от того, удастся ли им достроить последние участки до Энергодара. Только Вооруженные силы Украины могут помешать завершению этого проекта: если попадут - ремонтировать придется им; если же не попадут, то такая операция не является сложной технически, ведь после ударов по ТЭЦ в Белгороде видно, что поражение подобных объектов возможно. Надо поражать объекты под Молочанском, Мелитополем и Геническом - это 200-300 км, что не является техническим препятствием для наших средств. Тогда россияне будут вынуждены ремонтировать линию и подключать ее к украинской энергосистеме, потому что других вариантов у них не останется.

Ольга Кошарная, независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности, специально для Главреда

О персоне: Ольга Кошарная Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности.

