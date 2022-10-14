Путин готов выбраться из бункера, говорит Альфред Кох / Фото Reuters

Мой мониторинг тех украинских телеграмм-каналов, по которым я сужу о ходе войны, показывает, что в основном акцент сместился на сообщения о воздушных тревогах, ракетных обстрелах городов и жертвах среди мирных жителей.

Совершенно исчезли сообщения собственно с фронта. И это меня настораживает. В лучшем случае это означает, что ситуация в противостоянии сторон достигла определенного равновесия, а в худшем - что россияне, получив пополнение, начинают потихоньку брать инициативу в свои руки.

Все это не более, чем мои ощущения. Но они таковы и я не хочу их скрывать от вас. Им в противовес могу сказать, что все аналитики сходятся на том, что запас ракет у Путина подходит к концу и он уже не способен осуществлять массированные обстрелы. Это видно по количеству ракет, которыми он обстреливает украинские города: их количество уменьшается с каждым днем.

Более того: те же специалисты говорят, что из-за санкций Россия не может больше производить современные ракеты и вынуждена будет вернуться к производству ракет, сконструированных еще в 60 - 70-х годах. А такие ракеты перехватываются современными ПВО значительно проще. Тем более, что "Рамштайн-6" принял решение в ответ на путинские обстрелы городов поставить Украине современные системы ПВО.

Это означает, что один из главных путинских козырей: ракетный террор украинских городов вскоре не будет иметь того значения, на которое Кремль рассчитывает. И значит все опять будет решаться на поле боя. А на это у союзников Украины тоже есть ответ: массированные поставки РСЗО.

Еще из интересного: в свое время концерн "Калашников" по собственной инициативе разработал новый автомат АК-12 и его дальнейшие модификации. Он пытался получить госзаказ на него, но по результатам конкурса МО РФ от этого автомата отказался потому, что он ненадежен, быстро ломается и т.д. К массовому производству этого автомата так и не приступили, хотя уже в этой войне его кое-где использовали и всякий раз его ругали матерными словами.

К тому же шойговские тыловики, выпучив глаза и вытянувшись в струнку, бодро докладывали своему начальству о том, что у них на складах накопилось 15 млн автоматов АКМ и им новые автоматы не нужны, поскольку им старые (совсем даже неплохие) девать некуда.

Каково же было удивление наблюдателей (как в ВСУ так и среди россиян), когда они увидели, что некоторые партии вновь мобилизованных путинских "чудо-богатырей" прибывают на фронт вооруженные АК-12! То есть забракованным самими же спецами МО РФ оружием! Как это? А где 15 млн старых-добрых АКМ? Это как понимать?

Депутат-единоросс, генерал-лейтенант Андрей Гурулев давеча в эфире недоумевал куда подевались полтора миллиона комплектов зимнего обмундирования, которые (он точно знает!) еще недавно были на складах МО РФ. Хотелось бы посмотреть на его физиономию, когда ему сообщат о том, что куда-то запропастились 15 млн АКМ! Вот буквально вчера были, а сегодня куда-то делись…

Мы видели ролики, как мобилизованных вооружают ржавыми автоматами. Но я лично и представить себя не мог, что масштабы "исчезновения" оружия со складов МО РФ таковы, что счет идет уже на десятки миллионов…

Разумеется, сейчас российские генералы-снабженцы (и их начальники вплоть до Шойгу) замашут руками и завопят, что это клевета, и что все в их бухгалтерии сходится и нечего тут тень на плетень наводить! Но если это так, то почему мобилизованных вооружают оружием, которое не запущено в серию по причине своей ненадежности? И если вы своих солдат вооружаете такими пукалками, то как их можно еще назвать кроме как "пушечным мясом"?

А если к этому добавить еще что "вторая армия мира" приступила к модернизации 800 танков Т-62 для отправки на фронт, то остается только недоумевать: зачем Путин проводит мобилизацию, если ему нечем этих "мобиков" вооружать? Напомню, что танк Т-62 сконструирован в 50-х годах, его производство началось шестьдесят лет назад, а прекращено почти пятьдесят лет назад.

Что это все значит? Это значит, что то равновесие на фронте, которое мы сейчас наблюдаем, не может продолжаться долго. Покуда мобилизованные пополняют уже действующие на фронте части, от них еще есть какой-то прок. Но по мере "выбытия" опытных бойцов и, самое главное, более-менее современной техники, эффективность вновь сформированной путинской армии будет неуклонно снижаться, тем более, что ВСУ будет и дальше снабжаться новым оружием, превосходство которого уже было доказано.

Так что все, чего добъется Путин этой своей "могилизацией" - это просто затяжки времени. Возможно, он и сам понимает это и такая затяжка ему нужна, чтобы все-таки добиться каких-то переговоров и мира на почетных условиях. Говорят, что он даже собирается поехать в Индонезию на саммит G-20. Что ж, это для такого как он бздуна - поступок. Видать уже так припекает, что он даже готов выбраться из бункера и поехать не к Токаеву в Астану (где все с охраной схвачено), а черти куда на Бали…

Да. Похоже, что война затягивается. К сожалению. Но результат все равно будет один: победа будет за нами. Потому, что наше дело правое и враг будет разбит.

Слава Украине!

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