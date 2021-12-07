Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастся

Россия может увеличить количество военных на границе до 175 тысяч / Reuters

Министр обороны Алексей Резников заявил о возможном усиление концентрации российских войск на границе с Украиной с 94 до 175 тысяч военных.

Сегодня мы имеем факторы нового политического противостояния между США и Россией - в частности, планируются переговоры стратегического уровня о новом мировом порядке и модели стратегической безопасности.

Россия пытается добиться от США и НАТО обязательств по неразмещению военных баз на территории Украины, прекращения стимулирования Украины ко вступлению в Альянс, чтобы потом взять Украину под геополитический, экономический и военный контроль.

Именно под эту ситуацию идет нагнетание военной обстановки. Россия имеет мощный военный аргумент - второй в мире ядерный потенциал, чем может шантажировать мир с помощью конкретной горячей точки - Украины.

И перед переговорами с Байденом, и в дальнейшем, уже в формировании новых систем в плане стратегического и тактического вооружения в новых реалиях отношений с Китаем формируется и модель, которую бы хотела отстоять Россия - отказ США от предоставления военной помощи Украине и ее приема в НАТО, причем чтобы Штаты сделали это публично, закрепив это документально.

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Именно в этом заключается позиция Путина. Он понимает, что так просто сделать это не получится, поэтому и поднимает ставки, чтобы заставить США с ним договариваться - устраивает военные учения, демонстрирует силу, проводит маневры у границ Украины, Прибалтики, Польши и создает кризисные ситуации с мигрантами.

Из-за этого увеличиваются и воинские контингенты. В прошлом году их было 90-95 тысяч, теперь Россия запускает информацию о возможных военных действиях, которая доходит до американской разведки, для того, чтобы американцы на это реагировали и направляли европейцев в НАТО на противодействие. Но при этом договариваться все равно придется с РФ, ибо она имеет соответствующее безопасностное влияние на мировое сообщество и может наступать не только со стороны Украины, но и глобально, имея высокий ядерный потенциал, включая разработки гиперядерного оружия, которые появляеются в России и США.

Поэтому ставки высоки, из-за чего Путин нагнетает военную истерию - повышает количество учений на западе Беларуси и создает новые контингенты в Крыму. Поэтому повышение численности войск с 95 до 175 тысяч - не проблема для Путина, потому что за полтора месяца он сможет перебросить и 200 тысяч к границе, чтобы продемонстрировать свои реальные намерения.

Однако стратегически Путин не готов к такой войне. Она в принципе проигрышная для него, ведь это объединит против него все силы, не только НАТО, ЕС, Украины, Турции, но и даже Китая и Японии.

Путин не самоубийца - он циничный прагматик и будет играть военными. То есть будет разворачивать контингенты, демонстрировать вооружение, доводить это до разведок США и других стран, чтобы те поднимали ставки и начинали с ним договариваться.

Также, как это было весной, когда проходили широкомасштабные учения, в которых участвовали до 150 тысяч военных РФ и Беларуси.

Теперь, чтобы это свернуть, Путин потребует от Байдена уступок, включая неофициальную зону влияния на Украине и принуждения Украины к выполнению Минских соглашений по российскому сценарию - проведения выборов, контроля над границей и создания подконтрольных РФ автономий, что в целом будет дестабилизирующим фактором для Украины. И увеличение войск - это лишь способ для достижения этой цели.

Что же касается наступления на Украину, то те сценарии, которые были обнародованы в немецкой прессе, на сегодня почти нереальны. Они были обнародованы в рамках стратегии, их, вероятно, даже довели до сведения европейских стран для достоверности, но эти сценарии - крайняя мера, к которой будут прибегать только при условии развертывания войск и демонстрации силы не только в отношении Украины, но и других стран. Но сейчас все больше смахивает на информационную войну, чем на то, что Россия действительно готова к такой войне.

Единственное, на что сейчас способна Россия - на бряцание оружием. Хотя возможны и отдельные провокации на границах с Беларусью или Приднестровьем, а также локальные конфликты на линиях разграничения с неподконтрольной территорией Донбасса или Крыма.

Читайте такжеГотов ли Путин пойти до концаВ то же время, Путин сейчас полностью контролирует ситуацию в Беларуси. Но любые заявления Лукашенко о привлечении Украины к участию в конфликте пока сугубо политические. Такое возможно только в случае развертывания полномасштабных военных действий, когда Беларуси уже некуда будет деться. Но Лукашенко - не тот человек, который открыто пойдет на войну. Он будет держаться до последнего, хоть от него и будет звучать жесткая риторика. Он не готов идти на прямые военные действия даже с Россией, потому что если он пойдет войной на Украину, то ему может наступить не просто политический конец, но и физический. Поэтому Лукашенко будет всячески подыгрывать Путину и поддерживать военные операции, но на полномасштабную войну он не решится, потому что против этого большинство белорусов, как военных, так и гражданских.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда