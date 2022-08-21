Путин будет создавать миф об украинском терроризме в Москве

Подрыв Дугиной будет использован властями РФ для усиления антиукраинских настроений / УНИАН, скриншот из видео

Ни сам Дугин, ни тем более его дочь никакого значения в войне не играли. В современной машине российской пропаганды они были маленькими винтиками, которые не имели медийного значения даже в самой РФ. И в самой Украине Дугина вспоминали только из-за его совместной пресс-конференции с Арестовичем когда-то много лет назад, он вообще не упоминался в Украине, а тем более в контексте "идеолога войны", это покажет любой мониторинг.

Даже если бы был взорван сам Дугин, это не имело бы никакого значения для Украины.

Подрыв малоизвестной российской пропагандистки будет использован властями РФ для усиления антиукраинских настроений. Потому что надо постоянно создавать мотивацию населению, зачем они страдают от экономических проблем и каждый день хоронят десятки своих сограждан в результате войны в Украине. Теперь будет создаваться миф об украинском терроризме в Москве как с подрывом домов 22 года назад, благодаря чему Путин пришел к власти.

Путин сейчас стоит перед необходимостью объяснять населению, зачем он продолжает войну с украинским народом. Потому что миф о плохих украинских националистах лопнул, и теперь надо новый миф, почему всех украинцев надо или взять в плен, или убить. Для этого надо показывать по телевидению ужасы, что это сами украинцы лезут в РФ, и это страшная угроза. Думаю, что такие провокации именно в Москве будут продолжаться.